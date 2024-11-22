2 дня 16 часов
Сингапур и Гонконг: восточные сокровища (3 дня и 2 ночи)
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Ежедневно в 05:00.
Завтра в 05:00
23 ноя в 05:00
54 000฿ за человека
2 дня 16 часов
Бруней - сокровища Востока: путешествие в страну султанов (3 дня и 2 ночи)
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Ежедневно в 11:00.
Завтра в 11:00
23 ноя в 11:00
75 000฿ за человека
2 дня 16 часов
Два королевства: Сингапур и Бруней (3 дня и 2 ночи)
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Ежедневно в 05:00.
Завтра в 05:00
23 ноя в 05:00
84 000฿ за человека
2 дня 16 часов
Бали: на остров чудес (3 дня и 2 ночи)
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Ежедневно согласно календарю.
23 ноя в 02:00
24 ноя в 02:00
39 489฿ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Выездные»
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