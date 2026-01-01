Присоединяйтесь к экскурсии по настоящей Индии, где за 49 часов вы посетите Дели, Джайпур и Агра, увидите Тадж-Махал и познакомитесь с богатой культурой махараджей. Погрузитесь в атмосферу древних храмов и роскошных дворцов без лишних хлопот!
Описание трансферОткройте Индию: тур по Дели, Джайпуру и Агре Если вы мечтаете увидеть настоящую Индию — яркую, величественную и многогранную, этот тур создан именно для вас. Всего за 49 часов вы побываете сразу в трёх легендарных городах: Дели, Джайпуре и Агре. Вы познакомитесь с культурой махараджей и увидите символ вечной любви — Тадж-Махал. В Дели вы начнёте знакомство со столицей Индии, где древность соседствует с современностью. Вы увидите уникальный Храм Лотоса, грандиозный храмовый комплекс Акшардхам, а также знаменитые Ворота Индии и Президентский дворец (внешний осмотр). Прокатитесь по историческим кварталам Старого Дели и почувствуйте ритм этого мегаполиса. Джайпур, известный как Розовый город, очарует вас с первых минут. Здесь вас ждут величественные форты, такие как Форт Амбер, и королевская резиденция — Городской дворец. Вы также сможете посетить Гайтор с королевскими кенотафами и уникальную обсерваторию Джантар Мантар, внесённую в список ЮНЕСКО. Не забудьте сделать остановку у Дворца Ветров (Хава-Махал) и насладиться видом на Дворец на воде (Джал-Махал). По желанию можно посетить деревню слонов и прикоснуться к традициям Раджастхана. Финальной точкой маршрута станет Агра, город, подаривший миру Тадж-Махал — одно из семи чудес света и объект ЮНЕСКО. Вы увидите этот величественный памятник и узнаете драматичную историю его создания, а также посетите Агра Форт — мощную крепость и дворцовый комплекс Великих Моголов. Важная информация:
• Что взять с собой:
- Паспорт.
- Купальник, полотенце, сменную одежду.
- Солнцезащитный крем, головной убор, очки.
- Удобную обувь для прогулок по природе и пещерам.
- Репеллент от комаров (желательно).
- Фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров.
- Наличные на сувениры и личные расходы.
- В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера.
- Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы — пожалуйста, сообщите нам как можно скорее.
- Программа тура может меняться из-за погодных условий и дня недели.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Лотоса
- Акшардхам
- Ворота Индии
- Президентский дворец (внешний осмотр)
- Старый Дели
- Форт Амбер
- Городской дворец
- Гайтор
- Обсерватория Джантар Мантар
- Дворец Ветров
- Дворец на воде
- Деревня слонов (по желанию)
- Тадж-Махал
- Агра Форт
Что включено
- Трансфер в аэропорт и из аэропорта в Таиланде
- Авиаперелет Бангкок - Дели - Бангкок (ручная кладь 7 кг)
- Виза в Индию
- Медицинская страховка
- Весь транспорт по маршруту в Индии
- Лицензированные русскоговорящие гиды
- Проживание в отелях по программе
- Завтраки
- Бутилированная вода
- Платные дороги, парковки
- Встреча и трансферы в аэропортах
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи и памятники - ≈ 50 USD
- Обеды и ужины
- Чаевые гиду и водителю
- Доплата за одноместное размещение в отеле 3★ - 5000 бат
- Доплата за одноместное размещение в отеле 4★ - 8000 бат
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бангкок, ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Похожие туры на «Золотой треугольник Индии за 3 дня: Дели, Джайпур и Тадж-Махал»
Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
Увидеть Ангкор-Ват, отдохнуть на Сентозе и посмотреть на Куала-Лумпур с высоты птичьего полёта
Начало: Аэропорт Бангкока (Суварнабхуми), около 12:00
4 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
222 200 ₽ за человека
Магия Индии: Дели, Агра и Тадж-Махал - путешествие Золотого треугольника
Начало: Бангкок, ваш отель
57 000 ฿ за человека
60 000 ฿ за человека