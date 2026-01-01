Золотой треугольник Индии за 3 дня: Дели, Джайпур и Тадж-Махал

Присоединяйтесь к экскурсии по настоящей Индии, где за 49 часов вы посетите Дели, Джайпур и Агра, увидите Тадж-Махал и познакомитесь с богатой культурой махараджей. Погрузитесь в атмосферу древних храмов и роскошных дворцов без лишних хлопот!
Откройте Индию: тур по Дели, Джайпуру и Агре Если вы мечтаете увидеть настоящую Индию — яркую, величественную и многогранную, этот тур создан именно для вас. Всего за 49 часов вы побываете сразу в трёх легендарных городах: Дели, Джайпуре и Агре. Вы познакомитесь с культурой махараджей и увидите символ вечной любви — Тадж-Махал. В Дели вы начнёте знакомство со столицей Индии, где древность соседствует с современностью. Вы увидите уникальный Храм Лотоса, грандиозный храмовый комплекс Акшардхам, а также знаменитые Ворота Индии и Президентский дворец (внешний осмотр). Прокатитесь по историческим кварталам Старого Дели и почувствуйте ритм этого мегаполиса. Джайпур, известный как Розовый город, очарует вас с первых минут. Здесь вас ждут величественные форты, такие как Форт Амбер, и королевская резиденция — Городской дворец. Вы также сможете посетить Гайтор с королевскими кенотафами и уникальную обсерваторию Джантар Мантар, внесённую в список ЮНЕСКО. Не забудьте сделать остановку у Дворца Ветров (Хава-Махал) и насладиться видом на Дворец на воде (Джал-Махал). По желанию можно посетить деревню слонов и прикоснуться к традициям Раджастхана. Финальной точкой маршрута станет Агра, город, подаривший миру Тадж-Махал — одно из семи чудес света и объект ЮНЕСКО. Вы увидите этот величественный памятник и узнаете драматичную историю его создания, а также посетите Агра Форт — мощную крепость и дворцовый комплекс Великих Моголов. Важная информация:

• Что взять с собой:

  • Паспорт.
  • Купальник, полотенце, сменную одежду.
  • Солнцезащитный крем, головной убор, очки.
  • Удобную обувь для прогулок по природе и пещерам.
  • Репеллент от комаров (желательно).
  • Фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров.
  • Наличные на сувениры и личные расходы.
  • В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера.
  • Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы — пожалуйста, сообщите нам как можно скорее.
  • Программа тура может меняться из-за погодных условий и дня недели.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Лотоса
  • Акшардхам
  • Ворота Индии
  • Президентский дворец (внешний осмотр)
  • Старый Дели
  • Форт Амбер
  • Городской дворец
  • Гайтор
  • Обсерватория Джантар Мантар
  • Дворец Ветров
  • Дворец на воде
  • Деревня слонов (по желанию)
  • Тадж-Махал
  • Агра Форт
Что включено
  • Трансфер в аэропорт и из аэропорта в Таиланде
  • Авиаперелет Бангкок - Дели - Бангкок (ручная кладь 7 кг)
  • Виза в Индию
  • Медицинская страховка
  • Весь транспорт по маршруту в Индии
  • Лицензированные русскоговорящие гиды
  • Проживание в отелях по программе
  • Завтраки
  • Бутилированная вода
  • Платные дороги, парковки
  • Встреча и трансферы в аэропортах
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музеи и памятники - ≈ 50 USD
  • Обеды и ужины
  • Чаевые гиду и водителю
  • Доплата за одноместное размещение в отеле 3★ - 5000 бат
  • Доплата за одноместное размещение в отеле 4★ - 8000 бат
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бангкок, ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

