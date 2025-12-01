Тайская сказка: персональный мини-тур по увлекательным локациям с проживанием в спа-отеле
Заглянуть в питомник львов и Зеркальный храм, посетить долину Аватар и древний город Лобури
Начало: Ваш отель в Паттайе или Бангкоке, 7:30 или другое ...
26 дек в 08:00
27 дек в 08:00
$750 за всё до 2 чел.
Золотой треугольник Индии за 3 дня: Дели, Джайпур и Тадж-Махал
Начало: Бангкок, ваш отель
60 000 ฿ за человека
Магия Индии: Дели, Агра и Тадж-Махал - путешествие Золотого треугольника
Начало: Бангкок, ваш отель
57 000 ฿ за человека
