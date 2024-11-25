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посещение стеклянной горы и храма Ват Пратат Сон Кеу, известного своей красотой и уникальным местоположением, позволяющим наблюдать за морем облаков.



Это место, где каждое утро природа устраивает невероятное шоу, а вечером можно насладиться иллюминацией и световым представлением.



Национальный парк Кхао Кхо - это излюбленное место отдыха как для местных жителей, так и для гостей страны. Зимой здесь цветет тайская сакура, а склоны холмов украшают поля со спелой клубникой.



На вершине одной из гор расположена королевская резиденция с уникальным высокогорным парком цветов и рощей швейцарских сосен.



Этот тур предлагает не только познакомиться с природными красотами и культурными достопримечательностями, но и погрузиться в атмосферу спокойствия и умиротворения, которую так трудно найти в современном мире. Подарите себе незабываемые впечатления, выбрав этот экскурсионный тур