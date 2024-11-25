На краю тумана и моря облаков: тур в парк Кхао Кхо из Бангкока

Откройте великолепие Таиланда в туре в Кхао Кхо: встреча с природой, культурой и духовностью в одном путешествии
Приглашаем вас в захватывающее путешествие в национальный парк Кхао Кхо, расположенный в живописной провинции Пхетчабун на севере Таиланда. Этот тур предназначен для истинных ценителей природы, культуры и религии Таиланда.

Вас ждет
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посещение стеклянной горы и храма Ват Пратат Сон Кеу, известного своей красотой и уникальным местоположением, позволяющим наблюдать за морем облаков.

Это место, где каждое утро природа устраивает невероятное шоу, а вечером можно насладиться иллюминацией и световым представлением.

Национальный парк Кхао Кхо - это излюбленное место отдыха как для местных жителей, так и для гостей страны. Зимой здесь цветет тайская сакура, а склоны холмов украшают поля со спелой клубникой.

На вершине одной из гор расположена королевская резиденция с уникальным высокогорным парком цветов и рощей швейцарских сосен.

Этот тур предлагает не только познакомиться с природными красотами и культурными достопримечательностями, но и погрузиться в атмосферу спокойствия и умиротворения, которую так трудно найти в современном мире. Подарите себе незабываемые впечатления, выбрав этот экскурсионный тур

На краю тумана и моря облаков: тур в парк Кхао Кхо из Бангкока
На краю тумана и моря облаков: тур в парк Кхао Кхо из Бангкока
На краю тумана и моря облаков: тур в парк Кхао Кхо из Бангкока
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание тура

Что вас ждет

Данный экскурсионный тур предназначен для тех туристов, которые уже не первый раз посещают Королевство, для тех, кому интересна природа, традиции, культура и религия Таиланда. Изюминкой программы является стеклянная гора и всемирно известный храм Ват Пратат Сон Кеу, который на данный момент по авторитетному мнению Министерства туризма Таиланда является самым красивым и необычным в Королевстве. Здесь каждое утро можно любоваться природным явлением — «Морем Облаков». А вечером включается иллюминация и световое шоу. Храм построен на подношения самого молодого и, возможно, самого богатого в мире нео-буддистского течения — Дхаммакая. Рядом со стеклянной горой расположен один из самых популярных у жителей и гостей Таиланда национальный парк — Кхао Кхо, излюбленное место отдыха жителей Бангкока. Зимой здесь невероятно красиво цветёт тайская сакура, а местные жители выращивают вкусную клубнику на склонах холмов парка. В Кхао Кхо на вершине одной из гор находится королевская резиденция, с высокогорным парком цветов и уникальной рощей швейцарских сосен, привезённых сюда специально из Альп. Важно знать• Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и самостоятельно вернуться в отель после окончания программы • Как правило, точка встречи https://maps.app.goo.gl/VMr4da

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V9?g_st=il • Возьмите с собой оригинал загранпаспорта, деньги на личные расходы, одежду для посещения храмов и святых мест — плечи и колени должны быть закрыты, теплые вещи — в горах может быть прохладно, завтрак из отеля.
  • Эта авторская программа проводится только два раза в неделю маленькими группами, поэтому бронируйте места заранее, они быстро заканчиваются. Для групп от 5-ти человек мы можем провести эту экскурсию в любой день.
  • Эта туристическая программа не требует каких-либо значительных физических нагрузок (подходит даже для людей с ограниченными физическими возможностями).
  • Самый дальний переезд утром первого дня — 2 часа, все остальные переезды между остановками от 15 до 90 минут.

пн, чт в 06.00

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый6 000 ฿
Детский (от 2 до 11 лет)4 625 ฿
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм в виде космического цилиндрического корабля
  • Ват Там Кхао Пранг
  • Резиденция Короля Таиланда
  • Стеклянная гора
  • Смотровая площадка парка Кхао Кхо
  • Храмовый комплекс Ват Пратат Сон Кеу
  • Стеклянный мост над горами Кхао Кхо
  • Горный рынок
  • Будда парк
  • Горячие радоновые источники
Что включено
  • Полное трансферное обслуживание
  • Работа профессионального русского гида
  • Все входные билеты и специальные сборы
  • Проживание в эко-отеле на территории национального парка Кхао Кхо
  • 4-разовое питание (в 1-й день обед и ужин, во 2-й день завтрак и обед)
Что не входит в цену
  • Одноместное размещение в отеле (доплата 700 бат)
  • Пожертвования и подаяния при храмах
Где начинаем и завершаем?
Начало: ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, Air Port Link
Завершение: На окраине Бангкока, откуда проще добраться к отелю
Когда и сколько длится?
Когда: пн, чт в 06.00
Экскурсия длится около 1 дня 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой в дорогу
  • Оригинал загранпаспорта
  • Деньги на личные расходы
  • Одежду для посещения храмов и святых мест - плечи и колени должны быть закрыты
  • Теплые вещи - в горах может быть прохладно
  • Завтрак из отеля - заказывается за день до поездки
  • Фотоаппарат, видеоаппаратуру
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бангкока

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