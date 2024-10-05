Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали

Посетить дворцы, храмы, пляжи и вулкан, увидеть «Световую рапсодию» и насладиться морепродуктами
Тур для тех, кто хочет успеть всё и сразу.

Специально для вас мы собрали всё самое интересное в одном путешествии: посетим 4 страны Юго-Восточной Азии, поднимемся на действующий вулкан и заглянем
читать дальше

в удивительные пещеры Бату, где собраны картины и скульптуры.

Погуляем в лесу обезьян, побываем на световом шоу «Садовая рапсодия» и сделаем невероятные фотографии среди цветов в оранжереях Сингапура.

А завершим насыщенный отпуск полным релаксом на райских пляжах Бали: будем купаться в океане и под струями водопада, получать идеальный загар и провожать невероятные закаты.

Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После оплаты указанной суммы на сайте необходимо внести предоплату в размере $1100. Оплата в рублях на расчетный счёт по курсу ЦБ на момент оплаты.

Условия отмены:
отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты, которая оплачивается напрямую гиду
отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура.
отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата, которая оплачивается напрямую гиду, не возвращается.

Проживание. Будем жить в отеле New Siam Palace Ville в Бангкоке, Hilton Garden Inn в Куала-Лумпуре, Hotel 81 Orchid в Сингапуре, Saren Indah Hotel в Убуде и Bali Relaxing Resort & Spa в Нуса-Дуа, 2-местное размещение.

*Фото отелей взято с сайтов agoda.com и booking.com

Питание. В программу включены завтраки в отелях (кроме отеля в Сингапуре) и прощальный ужин с морепродуктами в 14-й день.

Транспорт. Трансферы по маршруту на такси, автобусах, метро и рикшах.

Дети. Участие возможно с 14 лет.

Уровень сложности. Программа очень насыщенная, но специальных навыков не требует. Просыпаемся примерно в 9:00 утра, завтракаем и исследуем города до вечера. В день проходим около 15 км.

Связь и интернет. В каждой стране вам предоставятся сим-карты с интернетом.

Виза. Виза на Бали входит в стоимость.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и прогулка по вечернему Бангкоку

Встретимся в Бангкоке — столице Таиланда. Вечером будем гулять по улице Каосан Роуд, самой яркой и тусовочной, где ночью жизнь только начинается.

Встреча и прогулка по вечернему Бангкоку
2 день

Королевский дворец, храм Ват Пхо и Золотая гора

Сегодня будем знакомиться с историческими достопримечательностями города. Побываем в Королевском дворце, который служил резиденцией правителей, а затем осмотрим буддийский храм Ват Пхо — считается, что именно здесь зародилось искусство тайского массажа.

Дальше прогуляемся по парку Саранром и поднимемся на Золотую гору к храму Ват Сакет за головокружительным видом на город. А ещё посетим необычную святыню, храм Ратчанадарам Воравихан, второе имя которого — Железный дворец. После активного дня расслабимся на массаже ног.

Королевский дворец, храм Ват Пхо и Золотая гораКоролевский дворец, храм Ват Пхо и Золотая гораКоролевский дворец, храм Ват Пхо и Золотая гораКоролевский дворец, храм Ват Пхо и Золотая гора
3 день

Парк Древний Сиам и башня Байок Скай

После завтрака отправимся в парк Древний Сиам — настоящий музей под открытым небом. Здесь собрано множество копий известных памятников и сооружений Таиланда.

Вечером поднимемся на башню Байок Скай. Полюбуемся столицей с высоты птичьего полёта и заглянем в буфет.

Парк Древний Сиам и башня Байок СкайПарк Древний Сиам и башня Байок СкайПарк Древний Сиам и башня Байок СкайПарк Древний Сиам и башня Байок Скай
4 день

Куала-Лумпур: дворец султана, мечеть Масджид-Джаме и Центральный рынок

Перелетим в Куала-Лумпур. Сегодня вас ждут головокружительные виды со смотровой площадки телебашни Менара, а ещё полюбуемся дворцом султана Абдул-Самада и увидим старейшую в городе мечеть Масджид-Джаме.

Вечером прогуляемся по шумным торговым рядам Центрального рынка в поиске деликатесов, вкусностей и сувениров.

Куала-Лумпур: дворец султана, мечеть Масджид-Джаме и Центральный рынокКуала-Лумпур: дворец султана, мечеть Масджид-Джаме и Центральный рынокКуала-Лумпур: дворец султана, мечеть Масджид-Джаме и Центральный рынокКуала-Лумпур: дворец султана, мечеть Масджид-Джаме и Центральный рынок
5 день

Подъём на башню Петронас и пещеры Бату

Утром побываем на смотровой башне Петронас — город отсюда виден как на ладони, а фотографии получаются невероятно эффектными. Следующая локация — пещеры Бату. В одной из них располагаются святилища, в пещерах музея и художественной галереи собраны коллекции картин и статуй.

Вечером вернёмся в Куала-Лумпур, где у вас будет свободное время на шопинг. Завершим насыщенный день, любуясь шоу фонтанов.

Подъём на башню Петронас и пещеры БатуПодъём на башню Петронас и пещеры БатуПодъём на башню Петронас и пещеры БатуПодъём на башню Петронас и пещеры Бату
6 день

Перелёт в Сингапур, оранжереи и световое шоу «Садовая рапсодия»

Перелетим в Сингапур, заселимся в отель и поедем в центр города. Полюбуемся уникальным отелем «Марина Бэй» и поднимемся на самый верх. Затем пройдёмся по оранжереям «Облачный лес» и «Цветочный купол» со множеством экзотических растений, водопадом и благоухающими цветами.

Вечером побываем на световом шоу «Садовая рапсодия», в качестве декораций здесь — огромные искусственные деревья.

Перелёт в Сингапур, оранжереи и световое шоу «Садовая рапсодия»Перелёт в Сингапур, оранжереи и световое шоу «Садовая рапсодия»Перелёт в Сингапур, оранжереи и световое шоу «Садовая рапсодия»Перелёт в Сингапур, оранжереи и световое шоу «Садовая рапсодия»
7 день

Индийский и арабский кварталы Сингапура

Продолжаем исследовать Сингапур. На очереди аутентичный квартал Маленькая Индия. Затем побываем в арабском квартале и обязательно загадаем желание у фонтана Богатства.

До вечера у вас будет свободное время, а потом прокатимся на колесе обозрения и насладимся лазерным шоу «Спектра».

Индийский и арабский кварталы СингапураИндийский и арабский кварталы СингапураИндийский и арабский кварталы СингапураИндийский и арабский кварталы Сингапура
8 день

Зоопарк Сингапура

Утром отправимся в зоопарк, а в Китайском квартале закупимся сувенирами.

Зоопарк СингапураЗоопарк СингапураЗоопарк СингапураЗоопарк Сингапура
9 день

Добро пожаловать на Бали

Перелетим на Бали и заселимся в отель в городе Убуд. После заселения вы сможете попробовать смузи-боул, а затем отправимся в священный лес обезьян. В основе концепции природного парка — индуистское учение о путях к физическому и духовному благополучию, достичь которое человек сможет, лишь находясь в гармонии с миром, природой и богом. Лес оборудован дорожками, на территории есть животные, фонтаны и скульптуры.

Добро пожаловать на БалиДобро пожаловать на БалиДобро пожаловать на БалиДобро пожаловать на БалиДобро пожаловать на Бали
10 день

Подъём на вулкан и встреча рассвета

Ночью отправимся встречать рассвет на вулкане! Сделаем невероятные фотографии, полюбуемся тем, как зарождается день, и вернёмся в отель. После небольшого отдыха поедем на рисовые террасы, а после прогуляемся по местному рынку, закупимся сувенирами и подарками.

Подъём на вулкан и встреча рассветаПодъём на вулкан и встреча рассветаПодъём на вулкан и встреча рассветаПодъём на вулкан и встреча рассветаПодъём на вулкан и встреча рассвета
11 день

Храм Лемпуянг Лухур и Королевский дворец

Побываем в древнем храме Лемпуянг Лухур, а затем посетим Королевский дворец, где и в наши дни живут члены титулованной семьи. Осмотрим сооружение в традиционном стиле и прогуляемся по живописному саду. Дальше отправимся на чёрный пляж Керамас с вулканическим песком. Ещё сегодня вас ждёт купание в водопаде. Сегодня переедем в новый отель на побережье.

Храм Лемпуянг Лухур и Королевский дворецХрам Лемпуянг Лухур и Королевский дворецХрам Лемпуянг Лухур и Королевский дворецХрам Лемпуянг Лухур и Королевский дворецХрам Лемпуянг Лухур и Королевский дворецХрам Лемпуянг Лухур и Королевский дворецХрам Лемпуянг Лухур и Королевский дворецХрам Лемпуянг Лухур и Королевский дворец
12 день

Пляжный отдых

Весь день проведём на берегу океана — на пляже Дримленд. Будем купаться, загорать и отдыхать под шум волн и крики чаек.

Пляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдых
13 день

Пляж Меласти

Первую половину дня будем лежать на пляже Меласти, получать загар и расслабляться. Во второй половине дня у вас будет свободное время.

Пляж МеластиПляж МеластиПляж Меласти
14 день

День на пляже и прощальный ужин

Снова проведём целый день на берегу океана, на пляже Нуса-Дуа, купаясь в солнечных ваннах и слушая шум волн. Вечером вас ждёт прощальный ужин с морепродуктами.

День на пляже и прощальный ужинДень на пляже и прощальный ужинДень на пляже и прощальный ужинДень на пляже и прощальный ужин
15 день

Отъезд

Сегодня — вылет домой.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 475
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях (кроме отеля в Сингапуре) и ужин с морепродуктами в 14 день
  • 3 внутренних перелёта + багаж 20 кг
  • Трансферы по всему маршруту (такси, автобусы, метро, рикши, лодки)
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Посещение шоу
  • Сим-карта с интернетом в каждой стране
  • Страховка на 15 дней
  • Виза на Бали
  • Сопровождение на всём маршруте
Что не входит в цену
  • Билеты до Бангкока и с Бали в ваш город
  • Остальное питание
  • После оплаты указанной суммы на сайте необходимо внести предоплату в размере $1100. Оплата в рублях на расчетный счёт по курсу ЦБ на момент оплаты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бангкок, время по договорённости
Завершение: Бали, время зависит от ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бангкока

Похожие туры из Бангкока

Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
6 отзывов
14 дней
Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
Увидеть Ангкор-Ват, отдохнуть на Сентозе и посмотреть на Куала-Лумпур с высоты птичьего полёта
Начало: Аэропорт Бангкока (Суварнабхуми), около 12:00
4 ноя в 00:00
18 ноя в 08:00
202 000 за человека
Максимальный релакс на реке Квай из Бангкока
На автобусе
2 отзыва
1 день 14 часов
Двухдневное приключение на реке Квай: природа, храмы и деревня слонов
Погрузитесь в мир тропической природы Таиланда, посетите величественные храмы и деревню слонов в уникальном туре на реку Квай
Начало: PTT NGV LPG, 18 Rama II Soi 69, Samae Dam
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
4 окт в 06:30
4 250฿ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Бангкоке
Все туры из Бангкока
ХорошоТам