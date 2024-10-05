Тур для тех, кто хочет успеть всё и сразу.Специально для вас мы собрали всё самое интересное в одном путешествии: посетим 4 страны Юго-Восточной Азии, поднимемся на действующий вулкан и заглянем

в удивительные пещеры Бату, где собраны картины и скульптуры. Погуляем в лесу обезьян, побываем на световом шоу «Садовая рапсодия» и сделаем невероятные фотографии среди цветов в оранжереях Сингапура. А завершим насыщенный отпуск полным релаксом на райских пляжах Бали: будем купаться в океане и под струями водопада, получать идеальный загар и провожать невероятные закаты.

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Описание тура

Организационные детали

После оплаты указанной суммы на сайте необходимо внести предоплату в размере $1100. Оплата в рублях на расчетный счёт по курсу ЦБ на момент оплаты.

Условия отмены:

отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты, которая оплачивается напрямую гиду

отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура.

отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата, которая оплачивается напрямую гиду, не возвращается.