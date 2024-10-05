Специально для вас мы собрали всё самое интересное в одном путешествии: посетим 4 страны Юго-Восточной Азии, поднимемся на действующий вулкан и заглянем
Описание тура
Организационные детали
После оплаты указанной суммы на сайте необходимо внести предоплату в размере $1100. Оплата в рублях на расчетный счёт по курсу ЦБ на момент оплаты.
Условия отмены:
отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты, которая оплачивается напрямую гиду
отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура.
отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата, которая оплачивается напрямую гиду, не возвращается.
Проживание. Будем жить в отеле New Siam Palace Ville в Бангкоке, Hilton Garden Inn в Куала-Лумпуре, Hotel 81 Orchid в Сингапуре, Saren Indah Hotel в Убуде и Bali Relaxing Resort & Spa в Нуса-Дуа, 2-местное размещение.
*Фото отелей взято с сайтов agoda.com и booking.com
Питание. В программу включены завтраки в отелях (кроме отеля в Сингапуре) и прощальный ужин с морепродуктами в 14-й день.
Транспорт. Трансферы по маршруту на такси, автобусах, метро и рикшах.
Дети. Участие возможно с 14 лет.
Уровень сложности. Программа очень насыщенная, но специальных навыков не требует. Просыпаемся примерно в 9:00 утра, завтракаем и исследуем города до вечера. В день проходим около 15 км.
Связь и интернет. В каждой стране вам предоставятся сим-карты с интернетом.
Виза. Виза на Бали входит в стоимость.
Программа тура по дням
Встреча и прогулка по вечернему Бангкоку
Встретимся в Бангкоке — столице Таиланда. Вечером будем гулять по улице Каосан Роуд, самой яркой и тусовочной, где ночью жизнь только начинается.
Королевский дворец, храм Ват Пхо и Золотая гора
Сегодня будем знакомиться с историческими достопримечательностями города. Побываем в Королевском дворце, который служил резиденцией правителей, а затем осмотрим буддийский храм Ват Пхо — считается, что именно здесь зародилось искусство тайского массажа.
Дальше прогуляемся по парку Саранром и поднимемся на Золотую гору к храму Ват Сакет за головокружительным видом на город. А ещё посетим необычную святыню, храм Ратчанадарам Воравихан, второе имя которого — Железный дворец. После активного дня расслабимся на массаже ног.
Парк Древний Сиам и башня Байок Скай
После завтрака отправимся в парк Древний Сиам — настоящий музей под открытым небом. Здесь собрано множество копий известных памятников и сооружений Таиланда.
Вечером поднимемся на башню Байок Скай. Полюбуемся столицей с высоты птичьего полёта и заглянем в буфет.
Куала-Лумпур: дворец султана, мечеть Масджид-Джаме и Центральный рынок
Перелетим в Куала-Лумпур. Сегодня вас ждут головокружительные виды со смотровой площадки телебашни Менара, а ещё полюбуемся дворцом султана Абдул-Самада и увидим старейшую в городе мечеть Масджид-Джаме.
Вечером прогуляемся по шумным торговым рядам Центрального рынка в поиске деликатесов, вкусностей и сувениров.
Подъём на башню Петронас и пещеры Бату
Утром побываем на смотровой башне Петронас — город отсюда виден как на ладони, а фотографии получаются невероятно эффектными. Следующая локация — пещеры Бату. В одной из них располагаются святилища, в пещерах музея и художественной галереи собраны коллекции картин и статуй.
Вечером вернёмся в Куала-Лумпур, где у вас будет свободное время на шопинг. Завершим насыщенный день, любуясь шоу фонтанов.
Перелёт в Сингапур, оранжереи и световое шоу «Садовая рапсодия»
Перелетим в Сингапур, заселимся в отель и поедем в центр города. Полюбуемся уникальным отелем «Марина Бэй» и поднимемся на самый верх. Затем пройдёмся по оранжереям «Облачный лес» и «Цветочный купол» со множеством экзотических растений, водопадом и благоухающими цветами.
Вечером побываем на световом шоу «Садовая рапсодия», в качестве декораций здесь — огромные искусственные деревья.
Индийский и арабский кварталы Сингапура
Продолжаем исследовать Сингапур. На очереди аутентичный квартал Маленькая Индия. Затем побываем в арабском квартале и обязательно загадаем желание у фонтана Богатства.
До вечера у вас будет свободное время, а потом прокатимся на колесе обозрения и насладимся лазерным шоу «Спектра».
Зоопарк Сингапура
Утром отправимся в зоопарк, а в Китайском квартале закупимся сувенирами.
Добро пожаловать на Бали
Перелетим на Бали и заселимся в отель в городе Убуд. После заселения вы сможете попробовать смузи-боул, а затем отправимся в священный лес обезьян. В основе концепции природного парка — индуистское учение о путях к физическому и духовному благополучию, достичь которое человек сможет, лишь находясь в гармонии с миром, природой и богом. Лес оборудован дорожками, на территории есть животные, фонтаны и скульптуры.
Подъём на вулкан и встреча рассвета
Ночью отправимся встречать рассвет на вулкане! Сделаем невероятные фотографии, полюбуемся тем, как зарождается день, и вернёмся в отель. После небольшого отдыха поедем на рисовые террасы, а после прогуляемся по местному рынку, закупимся сувенирами и подарками.
Храм Лемпуянг Лухур и Королевский дворец
Побываем в древнем храме Лемпуянг Лухур, а затем посетим Королевский дворец, где и в наши дни живут члены титулованной семьи. Осмотрим сооружение в традиционном стиле и прогуляемся по живописному саду. Дальше отправимся на чёрный пляж Керамас с вулканическим песком. Ещё сегодня вас ждёт купание в водопаде. Сегодня переедем в новый отель на побережье.
Пляжный отдых
Весь день проведём на берегу океана — на пляже Дримленд. Будем купаться, загорать и отдыхать под шум волн и крики чаек.
Пляж Меласти
Первую половину дня будем лежать на пляже Меласти, получать загар и расслабляться. Во второй половине дня у вас будет свободное время.
День на пляже и прощальный ужин
Снова проведём целый день на берегу океана, на пляже Нуса-Дуа, купаясь в солнечных ваннах и слушая шум волн. Вечером вас ждёт прощальный ужин с морепродуктами.
Отъезд
Сегодня — вылет домой.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 475
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях (кроме отеля в Сингапуре) и ужин с морепродуктами в 14 день
- 3 внутренних перелёта + багаж 20 кг
- Трансферы по всему маршруту (такси, автобусы, метро, рикши, лодки)
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Посещение шоу
- Сим-карта с интернетом в каждой стране
- Страховка на 15 дней
- Виза на Бали
- Сопровождение на всём маршруте
Что не входит в цену
- Билеты до Бангкока и с Бали в ваш город
- Остальное питание
- После оплаты указанной суммы на сайте необходимо внести предоплату в размере $1100. Оплата в рублях на расчетный счёт по курсу ЦБ на момент оплаты