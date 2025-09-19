Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце Ланны: путешествие по Чиангмаю (всё включено)
Серебряный храм, золотая чеди, легенды о белом слоне и главное блюдо северной кухни
Завтра в 09:00
20 сен в 09:00
от $515 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Хиты Чианграя за один день
Храмы, традиции, ремёсла и вкус Севера Таиланда в одном маршруте - из Чиангмая
Завтра в 08:00
20 сен в 08:00
от $515 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты Чиангмая: слоны, храмы и горные виды
Эмоции и гармония в сердце Северного Таиланда
Завтра в 08:30
20 сен в 08:30
от $515 за всё до 4 чел.
