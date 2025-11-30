Этот день в Чиангмае подарит вам самое ценное, что хранит древняя столица Ланны. Вы увидите Серебряный храм, где мастера и сегодня вручную чеканят узоры, прикоснётесь к истории в храме Великой ступы, заглянете в ворота Старого города и отдохнёте за традиционным обедом. А кульминацией станет священная гора Дой Сутхеп — золотая чеди и панорама, открывающая сердце северного Таиланда.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

от $515 за человека

Описание экскурсии

10:00 — встреча в отеле или аэропорту

10:30 — Серебряный храм (Wat Sri Suphan)

Единственный в Таиланде храм, украшенный серебром и алюминием. Вы увидите мастерские ремесленников, где до сих пор вручную чеканят серебро, и прикоснётесь к живой традиции Чиангмая.

11:30 — храм Великой ступы (Wat Chedi Luang)

Храм 14 века, где когда-то хранился Изумрудный Будда, главная реликвия страны. Мы рассмотрим огромную чеди и подойдём к городскому столбу Интакхин — магическому центру Чиангмая, защищающему город с древности.

12:30 —Храм у северных ворот (Wat Lok Moli)

Атмосферный храм 15 века с кирпичной чеди и деревянным залом. Здесь особенно ощущается дух старого Чиангмая.

13:00 — ворота Старого города (Tha Phae Gate)

Главные ворота древней Ланны. Гид расскажет об их роли в обороне, покажет крепостную стену и место, где сегодня проходят культурные события.

14:00 — обед в Khao Soi Village

Аутентичный ресторан, где подают главное блюдо северной кухни — кхао-сой. Вы узнаете историю этого супа-лапши и попробуете его в классическом исполнении.

16:00 — священная гора Чиангмая (Wat Phra That Doi Suthep)

Легенда о белом слоне, сияющая золотая чеди и лестница с драконами-нага. С вершины открывается потрясающий вид на весь Чиангмай.

17:30 — возвращение в отель

Организационные детали