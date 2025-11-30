Сердце Ланны: путешествие по Чиангмаю (всё включено)
Серебряный храм, золотая чеди, легенды о белом слоне и главное блюдо северной кухни
Этот день в Чиангмае подарит вам самое ценное, что хранит древняя столица Ланны.
Вы увидите Серебряный храм, где мастера и сегодня вручную чеканят узоры, прикоснётесь к истории в храме Великой ступы, заглянете в ворота Старого города и отдохнёте за традиционным обедом.
А кульминацией станет священная гора Дой Сутхеп — золотая чеди и панорама, открывающая сердце северного Таиланда.
Описание экскурсии
10:00 — встреча в отеле или аэропорту
10:30 — Серебряный храм (Wat Sri Suphan)
Единственный в Таиланде храм, украшенный серебром и алюминием. Вы увидите мастерские ремесленников, где до сих пор вручную чеканят серебро, и прикоснётесь к живой традиции Чиангмая.
11:30 — храм Великой ступы (Wat Chedi Luang)
Храм 14 века, где когда-то хранился Изумрудный Будда, главная реликвия страны. Мы рассмотрим огромную чеди и подойдём к городскому столбу Интакхин — магическому центру Чиангмая, защищающему город с древности.
12:30 —Храм у северных ворот (Wat Lok Moli)
Атмосферный храм 15 века с кирпичной чеди и деревянным залом. Здесь особенно ощущается дух старого Чиангмая.
13:00 — ворота Старого города (Tha Phae Gate)
Главные ворота древней Ланны. Гид расскажет об их роли в обороне, покажет крепостную стену и место, где сегодня проходят культурные события.
14:00 — обед в Khao Soi Village
Аутентичный ресторан, где подают главное блюдо северной кухни — кхао-сой. Вы узнаете историю этого супа-лапши и попробуете его в классическом исполнении.
16:00 — священная гора Чиангмая (Wat Phra That Doi Suthep)
Легенда о белом слоне, сияющая золотая чеди и лестница с драконами-нага. С вершины открывается потрясающий вид на весь Чиангмай.
17:30 — возвращение в отель
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Corolla CROSS или Honda HR-V
В стоимость входит: трансфер, входные билеты, обед на вилле, фуникулёр, услуги русскоговорящего гида
Отдельно по желанию оплачиваются напитки на вилле
Для посещения храмов вам понадобится одежда, прикрывающая плечи и колени. Женщинам нельзя посещать главный зал Серебряного храма (осмотр только снаружи)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Дмитрий — ваша команда гидов в Чианге-Мае
Провели экскурсии для 570 туристов
Я — основатель агентства туристического консьерж-сервиса и автор эксклюзивных туров по Таиланду: от однодневных маршрутов до недельных программ отдыха. Открываю страну так, как её показывают только избранным.
Мои экскурсии охватывают Таиланд читать дальше
от Паттайи и Бангкока до живописного Чиангмая. Это больше, чем поездки — это персональный доступ к закрытым барам, скрытым местам, легендам, ритуалам и вкусам, которые остаются за кадром у большинства путешественников.
Со мной вы увидите Таиланд глазами человека, для которого он стал домом, и почувствуете, что каждая поездка — это не просто экскурсия, а VIP-путешествие в другую реальность.