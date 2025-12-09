Индивидуальная
до 4 чел.
Дой Интанон - крыша Таиланда (из Чиангмая)
Увидеть север страны с самой высокой точки и пройти по облачным тропам
«А ещё узнаете о королевских инициативах, которые изменили жизнь горных деревень, и познакомитесь с бытом горного племени Карен»
11 дек в 08:30
12 дек в 08:30
от $515 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце Ланны: путешествие по Чиангмаю (всё включено)
Серебряный храм, золотая чеди, легенды о белом слоне и главное блюдо северной кухни
«Аутентичный ресторан, где подают главное блюдо северной кухни — кхао-сой»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
от $515 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Хиты Чианграя за один день
Храмы, традиции, ремёсла и вкус Севера Таиланда в одном маршруте - из Чиангмая
«Знакомство с культурой горного племени, где женщины носят знаменитые медные кольца на шеях»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от $515 за человека
