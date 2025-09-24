Найдено 3 экскурсии в категории « Гастрономические » в Чианге-Мае, цены от $380. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 5 часов Индивидуальная до 6 чел. По улицам Чиангмая: история и вкусы Услышать легенды, посетить древние храмы, заглянуть в крафтовые кафе и увидеть город глазами экспата «В стоимость входит транспорт по маршруту и дегустации» от $380 за всё до 6 чел. На машине 11 часов Индивидуальная Хиты Чианграя за один день Храмы, традиции, ремёсла и вкус Севера Таиланда в одном маршруте - из Чиангмая «Дегустация легендарного као-сой — визитной карточки северной кухни» от $515 за человека На машине 6.5 часов Индивидуальная до 4 чел. Сердце Ланны: путешествие по Чиангмаю (всё включено) Серебряный храм, золотая чеди, легенды о белом слоне и главное блюдо северной кухни «Аутентичный ресторан, где подают главное блюдо северной кухни — кхао-сой» от $515 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Чианга-Мая

