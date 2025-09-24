Индивидуальная
до 6 чел.
По улицам Чиангмая: история и вкусы
Услышать легенды, посетить древние храмы, заглянуть в крафтовые кафе и увидеть город глазами экспата
«В стоимость входит транспорт по маршруту и дегустации»
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
от $380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Хиты Чианграя за один день
Храмы, традиции, ремёсла и вкус Севера Таиланда в одном маршруте - из Чиангмая
«Дегустация легендарного као-сой — визитной карточки северной кухни»
25 сен в 08:00
26 сен в 08:00
от $515 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце Ланны: путешествие по Чиангмаю (всё включено)
Серебряный храм, золотая чеди, легенды о белом слоне и главное блюдо северной кухни
«Аутентичный ресторан, где подают главное блюдо северной кухни — кхао-сой»
25 сен в 09:00
26 сен в 09:00
от $515 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Чиангу-Маю в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чианге-Мае
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Чиангу-Маю в сентябре 2025
Сейчас в Чианге-Мае в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 380 до 515.
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Чианга-Мая, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2025