Краби одна из красивейших провинций Таиланда, не зря здесь находится Королевская резиденция.
Сухопутная экскурсия ⛳ в Краби включает в себя сам город 🏙️ Краби таун, где можно увидеть необычные светофоры, которые держат
неондертальцы; Белый Храм, скульптуры крабов на видовой площадке на берегу живописной реки и памятник орлу.
Затем на индивидуальной лодке ⚓ Вы отправляетесь к горе Кхао Кханап Нам (две скалы, которые являются символом Краби Тауна).
Между скал расположена пещера, которая служила в качестве стоянки древним людям и местом сбора
японских военных во время Второй Мировой войны.
Программа:
09:00 отправление из отеля
10:00 Прибытие в Краби Таун
10:30 Посещение Белого Храма
11:30 Пересадка на длиннохвостую лодку; путешествие по горе Кхао Кханап
13:30 Скульптура Крабa
15:00 Прибытие в отель