Краби одна из красивейших провинций Таиланда, не зря здесь находится Королевская резиденция.

Сухопутная экскурсия ⛳ в Краби включает в себя сам город 🏙️ Краби таун, где можно увидеть необычные светофоры, которые держат

неондертальцы; Белый Храм, скульптуры крабов на видовой площадке на берегу живописной реки и памятник орлу.

Затем на индивидуальной лодке ⚓ Вы отправляетесь к горе Кхао Кханап Нам (две скалы, которые являются символом Краби Тауна).

Между скал расположена пещера, которая служила в качестве стоянки древним людям и местом сбора

японских военных во время Второй Мировой войны.

Программа:

09:00 отправление из отеля

10:00 Прибытие в Краби Таун

10:30 Посещение Белого Храма

11:30 Пересадка на длиннохвостую лодку; путешествие по горе Кхао Кханап

13:30 Скульптура Крабa

15:00 Прибытие в отель