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Экскурсия в Краби-таун к горе Кхао Кханап Нам

Krabi S.
Krabi S. – Гид из Краби
Шестичасовой тур в провинциальный Краби-таун в паре километров от моря 🌊.

Вы посмотрите на нетуристический тайский город 🏙️, светофоры со скульптурами неандертальцев, памятник крабу и буддийский Белый Храм, в который ведет лестница с золотыми статуями драконов.

На лодке ⚓ вы отправитесь к горе Кхао Кханап — двум скалам с пещерой, где жили древние люди, а японские солдаты прятались во Вторую мировую войну.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $164 за экскурсию

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Экскурсия в Краби-таун к горе Кхао Кханап Нам
Экскурсия в Краби-таун к горе Кхао Кханап Нам

Что вы увидите

  • Краби Таун
  • скульптура Краба
  • Белый Храм
  • гора Кхао Кханап
Краби одна из красивейших провинций Таиланда, не зря здесь находится Королевская резиденция.
Сухопутная экскурсия ⛳ в Краби включает в себя сам город 🏙️ Краби таун, где можно увидеть необычные светофоры, которые держат
неондертальцы; Белый Храм, скульптуры крабов на видовой площадке на берегу живописной реки и памятник орлу.
Затем на индивидуальной лодке ⚓ Вы отправляетесь к горе Кхао Кханап Нам (две скалы, которые являются символом Краби Тауна).
Между скал расположена пещера, которая служила в качестве стоянки древним людям и местом сбора
японских военных во время Второй Мировой войны.

Программа:

    09:00 отправление из отеля
    10:00 Прибытие в Краби Таун
    10:30 Посещение Белого Храма
    11:30 Пересадка на длиннохвостую лодку; путешествие по горе Кхао Кханап
    13:30 Скульптура Крабa
    15:00 Прибытие в отель
    Что входит
    • индивидуальный автомобиль
    • страховка от несчастных случаев
    • русскоговорящий гид
    • питьевая вода
    • входные билеты
    Что не входит
    • питание
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель в провинции Краби
    Экскурсия в Краби-таун к горе Кхао Кханап Нам
    Экскурсия в Краби-таун к горе Кхао Кханап Нам
    Экскурсия в Краби-таун к горе Кхао Кханап Нам
    Экскурсия в Краби-таун к горе Кхао Кханап Нам
    Экскурсия в Краби-таун к горе Кхао Кханап Нам
    Экскурсия в Краби-таун к горе Кхао Кханап Нам
    Экскурсия в Краби-таун к горе Кхао Кханап Нам
    Экскурсия в Краби-таун к горе Кхао Кханап Нам
    Экскурсия в Краби-таун к горе Кхао Кханап Нам
    Экскурсия в Краби-таун к горе Кхао Кханап Нам
    Экскурсия в Краби-таун к горе Кхао Кханап Нам
    Экскурсия в Краби-таун к горе Кхао Кханап Нам
    Экскурсия в Краби-таун к горе Кхао Кханап Нам

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Krabi S.
    Krabi S.
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