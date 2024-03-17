Экскурсии от вашего отеля на Краби

Найдено 12 экскурсий в категории «От вашего отеля» на Краби, цены от 1 000 ฿. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
Групповая
7 часов
2 отзыва
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
1 400฿ за человека
Остров Хонг и снорклинг
Групповая
6 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия на остров Ко Хонг: природа и спокойствие
Остров Ко Хонг привлекает туристов своими живописными пляжами, лагунами и богатой флорой и фауной. Здесь можно насладиться снорклингом и каякингом
Начало: Укажите название Вашего отеля в комментарии
Расписание: Каждый день, с 08:30
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
1 500฿ за человека
Экскурсия в деревню Бан Бортор (Каякинг)
🚌 На автобусе
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
5 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия на каяках по мангровым зарослям и пещерам Краби
Путешествие начинается в деревне Бан Бортор, где вас ждет каякинг по реке Кхлонг Тапрунг. Вы увидите древние наскальные рисунки и насладитесь обедом в ресторане
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
2 000฿ за человека
«Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
4 отзыва
«Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
Погрузитесь в атмосферу Краби, искупайтесь в горячих источниках, насладитесь видами изумрудного озера и посетите легендарный Храм Тигра
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
1 900฿ за человека
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия на острова Пхи Пхи: белоснежные пляжи и кристально чистая вода
Путешествие на острова Пхи Пхи подарит незабываемые впечатления: кристально чистая вода, белоснежные пляжи и уникальные природные достопримечательности
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день в 8:30
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
1 800฿ за человека
Храмы провинции Краби
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Храмы провинции Краби
Познакомьтесь с культурой Таиланда через его главные храмы. Путешествие на индивидуальном автомобиле без спешки и толп туристов
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
11 000฿ за человека
Путешествие на каяке в заливе Ао Талан
🚌 На автобусе
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
4 часа
Групповая экскурсия на каяках по мангровым зарослям и скалистым бухтам Краби
Залив Ао Талан - это цепочка каменных садов, каньонов и мангровых лесов. Идеальное место для круиза на каяке, где можно увидеть диких обезьян
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
1 000฿ за человека
Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи
Индивидуальная
8 часов
Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи с двумя погружениями
Погружайтесь в мир подводных приключений на островах Пхи Пхи с опытным русскоговорящим инструктором. Два погружения до 12 метров включены
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 7:00
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
6 000฿ за человека
Каякинг по затопленному лесу
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия на каяках по затопленному лесу Краби
Отправьтесь в увлекательное путешествие на каяках по затопленному лесу Краби. Насладитесь кристально чистой водой и магическим бассейном с пузырьками
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30 и в 10:30
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
1 092.72฿ за человека
«Жемчужины» Краби VIP
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия «Жемчужины» Краби VIP
Индивидуальный тур по Краби на русском языке! Посетите Пещеру Тигра, Изумрудное и Голубое озера. Насладитесь природой и культурой без толп и спешки
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день в 07:30
Завтра в 07:30
3 июля в 07:30
10 000฿ за человека
Затерянные острова Ко Ха и Ко Рок
Групповая
8 часов
Затерянные острова Ко Ха и Ко Рок: рай для снорклинга и дайвинга
Путешествие на острова Ко Ха и Ко Рок подарит вам незабываемые впечатления от нетронутой природы, кристально чистой воды и уникальных коралловых рифов
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Ежедневно, в 06:30
Завтра в 06:30
3 июля в 06:30
3 200฿ за человека
Знакомство с провинцией Пханг Нга
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с провинцией Пханг Нга: озеро Чео Лан, храм Банг Рианг
Путешествие по провинции Пханг Нга включает посещение национального парка Као Сок, озера Чео Лан, храма Банг Рианг и мангрового леса Тха Пом Клонг Сонг
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 07:00
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
13 000฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    17 марта 2024
    Остров Хонг и снорклинг
    Добрый день! Все несколько сумбурно, долго собирались,регистрировались. Сначала был остров Хонг, но варанов не видели, или они на нас смотреть
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    не захотели. Задержались на острове дольше, чем планировали. В лагуне с манграми и зеленой водой не были. Нас завозили в какую-то лагуну, но пляжа там не было, проплыли по ней на лодке и все. На следующем острове останавливались всего на 20 минут. Были ожидания большего. Англо-язычная группа и гид не смутили, хватило словарного запаса))) Обед повеселил -большая порция сухого риса, сверху поджаренное яйцо и капелька курицы. В конце концов, на жаре есть не хотелось и не в еде счастье. В 15-40 уже были в отеле.

  • Д
    Денис
    12 декабря 2023
    «Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
    Экскурсия очень понравилась! Гид была молодец. Интересные места. Особо впечатлило голубое озеро, нереально красивого цвета!!! Трансфер прошёл комфортно. Спасибо за прекрасно проведённое время.
  • О
    Ольга
    26 февраля 2023
    Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
    Все хорошо! В быстром темпе посетили два острова, на каждом задерживались по по плавать на 40-60 мин. Затем обед. Еда
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    простая, но вкусная и порция большая. Рис, мясо со специями, обжаренная курица + мафин. Бутылки виды давали и в пути и на обед. Затем поехали на Таб и Рейли. Также везде остановка на 40-50 мин. На Рейли посетили пещеру с деревянными фалосами. На всех островах видели разных рыб и мальков и взрослых. Видела рыбу сине-голубого цвета 30см с длинным носом и большого варана!

  • Л
    Линда
    22 февраля 2023
    Экскурсия в деревню Бан Бортор (Каякинг)
    Лучшая экскурсия которая возможна га Краби. Ни один пляж не сравнится с этими скалами и первобытной красотой. На каяках каталась в первый раз,но гид доходчиво все обьяснил и могла лицезреть все красоты данной экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Краби в категории «От вашего отеля»

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  1. Пхи-Пхи
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Краби в июле 2024
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