Путешествие начинается с купания в термальных источников. Целебный и уникальный состав воды не имеет аналогов в мире.

Дело в том, что источники Клонг Том полны природными солями и минералами, и издревле заслужили славу целебных ванн. Помимо этого, водопады создают эффект гидромассажа, и купание в горячих минеральных источниках принесёт истинное удовольствие, снимет мышечное напряжение и стресс, смоет усталость и вернет силы.

При этом важно помнить, что медики рекомендуют находиться в воде не более 30 минут и делать перерывы в купании, и этой рекомендации действительно стоит придерживаться.

Следующая остановка – купание в кристально чистом Изумрудном Озере, с характерно бирюзовой водой. Оно представляет собой естественный бассейн в скальной породе, в который стекает вода из геотермальных источников. Диаметр озера около 30 метров, глубина не более 2 метров; пригоден для купания и считается самым большим озером в парке 🌳 Sra Morakot или Emerald Pond («Изумрудный пруд») по праву причисляется к уникальным достопримечательностям Таиланда, и представляет из себя участок тропического леса с двумя удивительнейшими озерами.

Вся территория парка хорошо организована, для пеших маршрутов сделаны специальные деревянные дорожки-мостики. Бассейн изумрудного цвета с прохладный водой питается от высокогорных ручьев, которые проходят через карбонатно-кальциевые горные породы, и образуют ниже по течению красивые 🤩 и интересные кальциевые отложения. Вода и вправду изумрудного цвета, а на глубине плавают рыбки. В разное время дня цвет озера меняется в зависимости от освещения.

Пройдя около четырёхсот метров по дорожке в тропическом лесу 🌲, вы можете увидеть Голубую лагуну (Blue Pool). Это удивительное и красивейшее место. Купаться в голубой лагуне не разрешается, чтобы не нарушить природную идиллию, которая делает это место поистине уникальным и сказочно прекрасным — однако виды этой жемчужины Краби не оставят Вас равнодушными.

После обеденного перерыва — посещение самого известного Храма — «Пещера Тигра». Вокруг Храма невероятно красиво, скала аккуратно вписывается в окружающие пейзажи. Неподалеку от священного места есть подъем на гору (1260 ступеней)

На самом деле, Тигровой Пещерой называется храм, который находится у подножия 600-метровой отвесной горы ⛰️. Скала рядом с храмом якобы напоминает по форме коготь тигра — оттуда и взялись названия «Пещера Тигра», «Тигриная пещера» (по-английски «Tiger Cave»).

Местные жители передают из уст в уста легенду, будто в этой пещере когда-то жил тигр, рев которого ежедневно слышался по окрестностям, наводя ужас на жителей этих мест. А когда тигра не стало, в этом месте поселились буддийские монахи, которые и сейчас живут здесь.

Это священное место расположено прямо в природной расщелине, и оно прекрасно вписывается в окружающую среду. Пещера храма тигра — это наиболее интересный храмовый комплекс из тех, что расположены на юге Таиланда. Монахи проживают здесь в лабиринтах природных пещер, а вокруг расположились тропические джунгли с вековыми деревьями.

Здесь можно познакомиться с особенностями буддистской культуры и искусства, а также получить благословение от местных монахов, которые, прочитав молитву, повяжут вам на руку специальную ленточку на удачу.

Программа:

08:30 Трансфер из отеля

10:00 Купание в горячих источниках

12:30 Купание в Изумрудном озере; посещение голубого озера

14:00 Обед в Тайском ресторане

15:00 Посещение Храма Тигра

17:30 Трансфер в отель