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«Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра

5
1 отзыв
Krabi S.
Krabi S. – Гид из Краби
Тур начинается у термального водопада Клонг Том.

Вы искупаетесь в бассейнах, куда стекает целебная вода.

Ее используют для лечения болезней опорно-двигательного аппарата.

Затем вы отправитесь в парк 🌳 Khao Nor Chuchi, где посмотрите на естественные озера среди джунглей — Изумрудное и Голубое.

После обеда в тайском ресторане вы осмотрите Храму «Пещера Тигра».

На скале у подножия храма — смотровая площадка с золотой статуей Будды.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 9 человек

  • $53 за человека

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«Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
«Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра

Что вы увидите

  • природные горячие источники
  • изумрудное озеро
  • голубое озеро
  • Храм «Пещера Тигра»
Путешествие начинается с купания в термальных источников. Целебный и уникальный состав воды не имеет аналогов в мире.
Дело в том, что источники Клонг Том полны природными солями и минералами, и издревле заслужили славу целебных ванн. Помимо этого, водопады создают эффект гидромассажа, и купание в горячих минеральных источниках принесёт истинное удовольствие, снимет мышечное напряжение и стресс, смоет усталость и вернет силы.
При этом важно помнить, что медики рекомендуют находиться в воде не более 30 минут и делать перерывы в купании, и этой рекомендации действительно стоит придерживаться.
Следующая остановка – купание в кристально чистом Изумрудном Озере, с характерно бирюзовой водой. Оно представляет собой естественный бассейн в скальной породе, в который стекает вода из геотермальных источников. Диаметр озера около 30 метров, глубина не более 2 метров; пригоден для купания и считается самым большим озером в парке 🌳 Sra Morakot или Emerald Pond («Изумрудный пруд») по праву причисляется к уникальным достопримечательностям Таиланда, и представляет из себя участок тропического леса с двумя удивительнейшими озерами.
Вся территория парка хорошо организована, для пеших маршрутов сделаны специальные деревянные дорожки-мостики. Бассейн изумрудного цвета с прохладный водой питается от высокогорных ручьев, которые проходят через карбонатно-кальциевые горные породы, и образуют ниже по течению красивые 🤩 и интересные кальциевые отложения. Вода и вправду изумрудного цвета, а на глубине плавают рыбки. В разное время дня цвет озера меняется в зависимости от освещения.
Пройдя около четырёхсот метров по дорожке в тропическом лесу 🌲, вы можете увидеть Голубую лагуну (Blue Pool). Это удивительное и красивейшее место. Купаться в голубой лагуне не разрешается, чтобы не нарушить природную идиллию, которая делает это место поистине уникальным и сказочно прекрасным — однако виды этой жемчужины Краби не оставят Вас равнодушными.
После обеденного перерыва — посещение самого известного Храма — «Пещера Тигра». Вокруг Храма невероятно красиво, скала аккуратно вписывается в окружающие пейзажи. Неподалеку от священного места есть подъем на гору (1260 ступеней)
На самом деле, Тигровой Пещерой называется храм, который находится у подножия 600-метровой отвесной горы ⛰️. Скала рядом с храмом якобы напоминает по форме коготь тигра — оттуда и взялись названия «Пещера Тигра», «Тигриная пещера» (по-английски «Tiger Cave»).
Местные жители передают из уст в уста легенду, будто в этой пещере когда-то жил тигр, рев которого ежедневно слышался по окрестностям, наводя ужас на жителей этих мест. А когда тигра не стало, в этом месте поселились буддийские монахи, которые и сейчас живут здесь.
Это священное место расположено прямо в природной расщелине, и оно прекрасно вписывается в окружающую среду. Пещера храма тигра — это наиболее интересный храмовый комплекс из тех, что расположены на юге Таиланда. Монахи проживают здесь в лабиринтах природных пещер, а вокруг расположились тропические джунгли с вековыми деревьями.
Здесь можно познакомиться с особенностями буддистской культуры и искусства, а также получить благословение от местных монахов, которые, прочитав молитву, повяжут вам на руку специальную ленточку на удачу.

Программа:

    08:30 Трансфер из отеля
    10:00 Купание в горячих источниках
    12:30 Купание в Изумрудном озере; посещение голубого озера
    14:00 Обед в Тайском ресторане
    15:00 Посещение Храма Тигра
    17:30 Трансфер в отель
    Что входит
    • трансфер из / до отеля
    • путешествие на комфортабельном минивэне
    • питьевая вода
    • обед (тайская кухня)
    • входные билеты (на горячие источники на изумрудное и голубое озеро)
    • страховка от несчастных случаев
    • услуги англоязычного сопровождающего
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель в провинции Краби
    «Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
    «Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
    «Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
    «Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
    «Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
    «Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
    «Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
    «Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Krabi S.
    Krabi S.
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    1 отзыв оставили туристы

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