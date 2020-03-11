Тур начинается у термального водопада Клонг Том. Вы искупаетесь в бассейнах, куда стекает целебная вода. Ее используют для лечения болезней опорно-двигательного аппарата.
Затем вы отправитесь в парк Khao Nor Chuchi, где
Затем вы отправитесь в парк Khao Nor Chuchi, где
Описание экскурсииПутешествие начинается с купания в термальных источников. Целебный и уникальный состав воды не имеет аналогов в мире. Дело в том, что источники Клонг Том полны природными солями и минералами, и издревле заслужили славу целебных ванн. Помимо этого, водопады создают эффект гидромассажа, и купание в горячих минеральных источниках принесёт истинное удовольствие, снимет мышечное напряжение и стресс, смоет усталость и вернет силы. При этом важно помнить, что медики рекомендуют находиться в воде не более 30 минут и делать перерывы в купании, и этой рекомендации действительно стоит придерживаться. Следующая остановка – купание в кристально чистом Изумрудном Озере, с характерно бирюзовой водой. Оно представляет собой естественный бассейн в скальной породе, в который стекает вода из геотермальных источников. Диаметр озера около 30 метров, глубина не более 2 метров; пригоден для купания и считается самым большим озером в парке. Заповедник Emerald Pond («Изумрудный пруд») по праву причисляется к уникальным достопримечательностям Таиланда, и представляет из себя участок тропического леса с двумя удивительнейшими озерами. Вся территория парка хорошо организована, для пеших маршрутов сделаны специальные деревянные дорожки-мостики. Бассейн изумрудного цвета с прохладный водой питается от высокогорных ручьев, которые проходят через карбонатно-кальциевые горные породы, и образуют ниже по течению красивые и интересные кальциевые отложения. Вода и вправду изумрудного цвета, а на глубине плавают рыбки. В разное время дня цвет озера меняется в зависимости от освещения. Пройдя около четырёхсот метров по дорожке в тропическом лесу, вы можете увидеть Голубую лагуну (Blue Pool). Это удивительное и красивейшее место. Купаться в голубой лагуне не разрешается, чтобы не нарушить природную идиллию, которая делает это место поистине уникальным и сказочно прекрасным — однако виды этой жемчужины Краби не оставят Вас равнодушными. После обеденного перерыва — посещение самого известного Храма — «Пещера Тигра». Вокруг Храма невероятно красиво, скала аккуратно вписывается в окружающие пейзажи. Неподалеку от священного места есть подъем на гору (1260 ступеней) На самом деле, Тигровой Пещерой называется храм, который находится у подножия 600-метровой отвесной горы. Скала рядом с храмом якобы напоминает по форме коготь тигра — оттуда и взялись названия «Пещера Тигра», «Тигриная пещера» (по-английски «Tiger Cave»). Местные жители передают из уст в уста легенду, будто в этой пещере когда-то жил тигр, рев которого ежедневно слышался по окрестностям, наводя ужас на жителей этих мест. А когда тигра не стало, в этом месте поселились буддийские монахи, которые и сейчас живут здесь. Это священное место расположено прямо в природной расщелине, и оно прекрасно вписывается в окружающую среду. Пещера храма тигра — это наиболее интересный храмовый комплекс из тех, что расположены на юге Таиланда. Монахи проживают здесь в лабиринтах природных пещер, а вокруг расположились тропические джунгли с вековыми деревьями. Здесь можно познакомиться с особенностями буддистской культуры и искусства, а также получить благословение от местных монахов, которые, прочитав молитву, повяжут вам на руку специальную ленточку на удачу. Обратите внимание, что вход в храмовый комплекс обязательно с покрытыми плечами и коленями. Также, на входе вас попросят оплатить 50 бат с человека - это пожертвование храму Программа: 08:30 Трансфер из отеля 10:00 Купание в горячих источниках 12:30 Купание в Изумрудном озере; посещение голубого озера 14:00 Обед в Тайском ресторане 15:00 Посещение Храма Тигра 17:30 Трансфер в отель
Ежедневно в 8:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Природные горячие источники
- Изумрудное озеро
- Голубое озеро
- Храм «Пещера Тигра»
Что включено
- Трансфер из / до отеля
- Услуги англоязычного сопровождающего
- Страховка от несчастных случаев
- Входные билеты (на горячие источники на изумрудное и голубое озеро)
- Обед (тайская кухня)
- Питьевая вода
- Путешествие на комфортабельном минивэне
Что не входит в цену
- Входной билет в храм - 50 бат с человека
Место начала и завершения?
Ваш отель в провинции Краби
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Остановка 1. Горячие источники. Да горячие. Да можно искупнуться. Да посетить стоит. Мало отведенного времени. Остановка2. Парк Khao Nor Chuchi Бесполезная трата времени. Изумрудное озеро это лужа в скальной породе
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V
Остановка 1. Горячие источники. Да горячие. Да можно искупнуться. Да посетить стоит. Мало отведенного времени. Остановка2. Парк Khao Nor Chuchi Бесполезная трата времени. Изумрудное озеро это лужа в скальной породе
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Д
Экскурсия очень понравилась! Гид была молодец. Интересные места. Особо впечатлило голубое озеро, нереально красивого цвета!!! Трансфер прошёл комфортно. Спасибо за прекрасно проведённое время.
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И
Выезд утром. Успели на горячие источники до китайцев. На озерах мало времени.
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S
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С
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