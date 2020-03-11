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Затем вы отправитесь в парк Khao Nor Chuchi, где читать дальше уменьшить посмотрите на естественные озера среди джунглей — Изумрудное и Голубое. После обеда в тайском ресторане вы осмотрите Храму «Пещера Тигра». На скале у подножия храма — смотровая площадка с золотой статуей Будды. Тур начинается у термального водопада Клонг Том. Вы искупаетесь в бассейнах, куда стекает целебная вода. Ее используют для лечения болезней опорно-двигательного аппарата.Затем вы отправитесь в парк Khao Nor Chuchi, где 4.4 9 отзывов

Krabi Ваш гид на Краби Задать вопрос Групповая экскурсия 2000 ฿ за человека 4.4 9 отзывов 🇬🇧 английский 8 часов 1-12 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Путешествие начинается с купания в термальных источников. Целебный и уникальный состав воды не имеет аналогов в мире. Дело в том, что источники Клонг Том полны природными солями и минералами, и издревле заслужили славу целебных ванн. Помимо этого, водопады создают эффект гидромассажа, и купание в горячих минеральных источниках принесёт истинное удовольствие, снимет мышечное напряжение и стресс, смоет усталость и вернет силы. При этом важно помнить, что медики рекомендуют находиться в воде не более 30 минут и делать перерывы в купании, и этой рекомендации действительно стоит придерживаться. Следующая остановка – купание в кристально чистом Изумрудном Озере, с характерно бирюзовой водой. Оно представляет собой естественный бассейн в скальной породе, в который стекает вода из геотермальных источников. Диаметр озера около 30 метров, глубина не более 2 метров; пригоден для купания и считается самым большим озером в парке. Заповедник Emerald Pond («Изумрудный пруд») по праву причисляется к уникальным достопримечательностям Таиланда, и представляет из себя участок тропического леса с двумя удивительнейшими озерами. Вся территория парка хорошо организована, для пеших маршрутов сделаны специальные деревянные дорожки-мостики. Бассейн изумрудного цвета с прохладный водой питается от высокогорных ручьев, которые проходят через карбонатно-кальциевые горные породы, и образуют ниже по течению красивые и интересные кальциевые отложения. Вода и вправду изумрудного цвета, а на глубине плавают рыбки. В разное время дня цвет озера меняется в зависимости от освещения. Пройдя около четырёхсот метров по дорожке в тропическом лесу, вы можете увидеть Голубую лагуну (Blue Pool). Это удивительное и красивейшее место. Купаться в голубой лагуне не разрешается, чтобы не нарушить природную идиллию, которая делает это место поистине уникальным и сказочно прекрасным — однако виды этой жемчужины Краби не оставят Вас равнодушными. После обеденного перерыва — посещение самого известного Храма — «Пещера Тигра». Вокруг Храма невероятно красиво, скала аккуратно вписывается в окружающие пейзажи. Неподалеку от священного места есть подъем на гору (1260 ступеней) На самом деле, Тигровой Пещерой называется храм, который находится у подножия 600-метровой отвесной горы. Скала рядом с храмом якобы напоминает по форме коготь тигра — оттуда и взялись названия «Пещера Тигра», «Тигриная пещера» (по-английски «Tiger Cave»). Местные жители передают из уст в уста легенду, будто в этой пещере когда-то жил тигр, рев которого ежедневно слышался по окрестностям, наводя ужас на жителей этих мест. А когда тигра не стало, в этом месте поселились буддийские монахи, которые и сейчас живут здесь. Это священное место расположено прямо в природной расщелине, и оно прекрасно вписывается в окружающую среду. Пещера храма тигра — это наиболее интересный храмовый комплекс из тех, что расположены на юге Таиланда. Монахи проживают здесь в лабиринтах природных пещер, а вокруг расположились тропические джунгли с вековыми деревьями. Здесь можно познакомиться с особенностями буддистской культуры и искусства, а также получить благословение от местных монахов, которые, прочитав молитву, повяжут вам на руку специальную ленточку на удачу. Обратите внимание, что вход в храмовый комплекс обязательно с покрытыми плечами и коленями. Также, на входе вас попросят оплатить 50 бат с человека - это пожертвование храму Программа: 08:30 Трансфер из отеля 10:00 Купание в горячих источниках 12:30 Купание в Изумрудном озере; посещение голубого озера 14:00 Обед в Тайском ресторане 15:00 Посещение Храма Тигра 17:30 Трансфер в отель

Ежедневно в 8:30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Природные горячие источники

Изумрудное озеро

Голубое озеро

Храм «Пещера Тигра» Что включено Трансфер из / до отеля

Услуги англоязычного сопровождающего

Страховка от несчастных случаев

Входные билеты (на горячие источники на изумрудное и голубое озеро)

Обед (тайская кухня)

Питьевая вода

Путешествие на комфортабельном минивэне Что не входит в цену Входной билет в храм - 50 бат с человека Место начала и завершения? Ваш отель в провинции Краби Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 8:30 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.