Все экскурсии в Краби
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Краби – доступно 34 экскурсии на 2021 год, 6 ⭐ отзывов, цены от $24. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Краби почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Таиланде на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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8ч
$55
за 1 чел.
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
Райские острова Пхи Пхи неизменно привлекают туристов кристально чистой водой и белоснежными пляжами
Каждый день в 8:30
7ч
$40
за 1 чел.
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
Сноркелинг или ныряние с дыхательной маской и трубкой вблизи островов Пода, Чикен и Таб
Каждый день, в 08:30
7ч
$25
за 1 чел.
Природные чудеса Краби за один день
Побывать в красивейших уголках провинции — групповая поездка на традиционной тайской лодке
в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
6ч
$46
за 1 чел.
Остров Хонг и снорклинг
Снорклинг - ныряние с маской и трубкой у островов Koh Phak Bia и Koh Lao Lading, пляжный отдых и посещение...
Каждый день, с 08:30
7ч
$42
за 1 чел.
К острову Хонг на скоростной лодке
Провести день на райских островах Краби, найти секретную лагуну и исследовать подводный мир
в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
4ч
$65
за 1 чел.
Вечерний круиз с ужином на корабле, плывущему по Андаманскому морю
Четырехчасовая прогулка на корабле вдоль побережья Андаманского моря с ужином и живой музыкой
Вторник, четверг, суббота с 16:00
Индивидуальный тур
13ч
$713
за 1-2 чел.
Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
Открыть живой и искренний Таиланд в одной из красивейших провинций страны
Индивидуальный тур
4ч
$100
за 1 чел.
Шоппинг тур в Краби
Этот рай для шопоголиков, получил многочисленные и благожелательные отзывы у побывавших там туристов
Каждый день в 10:00
7ч
$38
за 1 чел.
Четыре острова Краби
Снорклинг, райские пляжи и пещера Панак на морской прогулке
в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
$229
за 1 чел.
Храмы провинции Краби
Экскурсия проводится на индивидуальном автомобиле, без спешки и толп туристических групп
Каждый день, в 08:00
8ч
$54
за 1 чел.
Путешествие к Изумрудному озеру и Храму Тигра
Экскурсия по самым знаменитым местам провинции Краби
в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
7ч
$82
за 1 чел.
Заезд на квадрациклах и каякинг сквозь пещеру
Наскучило лежать на пляже? Хотите немного экстрима? Мы знаем способ разнообразить Ваш отпуск
Каждый день в 08:30
Индивидуальная экскурсия
3ч
$100
за 1 чел.
Путешествие на слоновью ферму
Безусловно, самым незабываемым моментом посещения фермы станет катание на слонах в Краби, в ходе которого...
Каждый час с 09:00 до 15:00
Индивидуальный тур
6ч
$164
за 1 чел.
Экскурсия в Краби-таун к горе Кхао Кханап Нам
Шестичасовой тур в провинциальный Краби-таун в паре километров от моря
Каждый день, в 09:00
8ч
$38
за 1 чел.
4 острова на скоростной лодке с Краби
Вы отправитесь в тайскую провинцию Краби, где вас ждет посещение четырех разных тропических островов
ежедневно в 08:00
8ч
$180
за 1 чел.
Однодневный тур на Симиланские острова
Однодневный тур по островам архипелага Симилан
Каждый день, с 05:30
1д
$524
за 1 чел.
Двухдневный тур в национальный парк Као Сок
Два дня в национальном парке Као Сок
Каждый день, в 08:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
$53
за 1 чел.
Ночной рынок в Краби Таун
Ночной рынок в Краби Тауне - одна из главных достопримечательностей города
Пятница, Суббота, Воскресенье в 17:00
4ч
$30
за 1 чел.
Путешествие на каяке в заливе Ао Талан
Залив Ао Талан представляет из себя цепочку каменных садов, глубоких каньонов и известняковых анклавов,...
Каждый день, в 08:30
5ч
$46
за 1 чел.
Экскурсия в деревню Бан Бортор (Каякинг)
Посмотреть на 3000-летние наскальные рисунки в пещерах национального парка Танбоке Хорани можно только...
Каждый день, в 08:30
4ч
$72
за 1 чел.
Два вида "транспорта"
Когда машины, самолеты, велосипеды и прочие повседневные виды транспорта слегка надоели, мы предлагаем...
Каждый день, в 08:30
Индивидуальная экскурсия
8ч
$165
за 1 чел.
Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи
В программу экскурсии входит два погружения под воду
Каждый день, в 7:00
Индивидуальный тур
4ч
$164
за 1 чел.
SPA тур на горячие источники
Эксклюзивная SPA программа только с Krabi SJ
Каждый день в 10:00
Индивидуальный трансфер
1ч
$24
за 1-4 чел.
Трансфер в / из аэропорта Краби
Мы с готовностью отвезем и приедем за вами на любой пляж Провинции Краби - Ао Нанг, Ноппаратара, Клонг...
Каждый день, в любое время
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Последние отзывы «Экскурсии Краби»
- ВВалерия3 марта 2020Эта экскурсия у нас с друзьями была запланирована на мой день Рождения. В турфирме обещали, что все будет замечательно. А теперь как было: вместо обещанного кондиционированного микроавтобуса за нами приехал сонгтео. Причем без всяких извинений и объяснений. Мы - это 2 взрослые пары. Сонгтео оказался сильно вонючим, нас от запаха укачало по дороге. Пока ехали, я переписывалась с турагентом, пытаясь выяснить, в чем же дело. Ответ был, что микроавтобус пробил колесо. Можно подумать, что это единственный микроавтобус в Таиланде. Когда я пригрозила, что тогда мы потребуем вернуть часть денег за экскурсию, сразу написали, что нас после водопада заберут на микроавтобусе. До парка ехали минут 40. Привезли сразу к месту катания на слонах. Тут есть туалет. Посадка на слона с высокой платформы. Сидишь вдвоем на скамеечке и погонщик на голове у слона. Мы ехали на одном слоне, друзья на втором. Ехать страшновато, слон большой, сидишь высоко. У друзей слон пытался дотянуться до лианы и встал почти на дыбы. (По их словам, мы были далеко впереди и этот момент не видели). Ребята очень испугались. Подружка плакала и просила ее спустить на землю, но со слона слезть можно только на специальную платформу. Мы не поняли, почему она плачет. Выяснили только в конце прогулки на слонах. Думали, что укачало. Качает прилично. Прогулка подошла к концу, нас высадили. Предложили купить бананов и покормить слонов, что мы с удовольствием и сделали. Наш слон вел себя хорошо. Потом сфотографировались на память со слонами. Тут же недалеко павильон со столами и скамеечками. Нам накрыли по четвертинке ананаса и по бутылочке воды. Мы немного пришли в себя после слонов, купать их настроения у нас не было. Посмотрели шоу слоненка, который был очень мил. И нас пригласили поехать на сонгтео к водопаду. Тут у водопада на парковке нас встретил гид Сергей, извинился, что так получилось с машиной. Здесь же у парковки растут огромные деревья, рядом с которыми чувствуешь себя лилипутом. Очень красивые. Дальше вместе с гидом Сергеем минут 15 шли к водопаду. Дорога очень красивая через джунгли вдоль ручья. Поднялись до второго яруса водопада. Дождей давно не было, водопад не многоводный. Искупались в нем с удовольствием и двинулись обратно к машине. Уже к отличному микроавтобусу. Мне подарили букет в честь дня Рождения от турфирмы, и мы двинулись в сторону отеля. На обратном пути попросили водителя заехать в цветочный магазин по дороге. Я купила себе Адениум, о котором мечтала несколько лет, за 800 бат. Из горшка мы его вынули, землю обтрясли, без проблем он долетел до Израиля. В а/п просили показать, но пропустили. Вот такие смешанные впечатления об экскурсии.
- ЮЮлия19 февраля 2020Сергей Были на экскурсии по островам Пхи-Пхи 18.02, все очень понравилось, гид рассказывал интересно, места очень красивые, народу на островах было не слишком много, удалось сделать красивые фотографии, спасибо!
- Отзыв на: Четыре острова КрабиААндрей10 января 2020По содержанию довольно посредственно, минимум пояснений от гида и крайне малое время посещения «тройного» острова на предпоследнем пункте маршрута (что обиднл, тк там неплохой снорклинг), некоторые остановки были наоборот длиннее чем нужно. Снорклинг из яхты - почти ниочем, рыбы не видно, но зато при сходе на берег - она стайками вьется у ног. Развоз из и в отелей плохо, в кузове грязных грузовичков. Процентов 70 в группе- гости из Китая и Индии. Из плюсов - гид довольно вежлива и позитивна, хороший ланч, ну и места сказочно красивые.
- PPavel28 августа 2019Экскурсия Хорошая! Бронировали через сайт, с предоплатой. За два дня сообщили время старта. Сказали, в определенное время быть на ресепшн, что мы и сделали. Нас обещали забрать. Отдыхали в отеле Rayavadee, однако, оказалось, что подъехать туда на машине не возможно, к отелю можно только подплыть. Видимо организаторы не знали этого. Водитель экспедитор ждал нас в назначенное время, но не на ресепш, а на пирсе Нам Нао, а мы жили на пляже Рейли бич. Пришлось оперативно Брать лодку трансфер, чтобы встретиться с экспедитором. Обратился к организаторам, деньги за трансфер туда и обратно возместили сразу же. Жалоб нет, а вот в расчёт взять стоит, что трансфер для этого отеля не был продуман. Экскурсия очень понравилась, особенно гид! Знает своё дело, молодец!:) будем в Тае, готовы обращаться ещё
- ААлександра27 января 2019Взяли индивидуальную экскурсию на острова Пхи-Пхи и не прогадали! Насладились сполна поездкой на скоростном катере, только мы и больше никого! Острова Архипелага Пхи-Пхи просто прекрасны, по другому не скажешь! Удивительного голубого цвета вода, белоснежный мягкий песочек, тёплая водичка и удивительный подводный мир! А горы, скалы... необыкновенны! Невозможно оторвать глаз от всей этой красоты! Нам все очень понравилось, остались довольны. Ребята на катере молодцы, исполняли любой наш каприз))) водичка, обед, фрукты, маски для сноркелинга были включены. Большое отдельное спасибо Сергею за помощь!
- ИИрина19 января 2019Очень приятное впечатление осталось после экскурсии. Отдельное спасибо гиду Сали и членам команды. Очень позитивные, внимательные ребята. Работают четко и слажено, сразу видно, что это команда. Немного непродуманно было организовано питание, но может быть это тоже экзотика. Никаких проблем не возникало, только положительные эмоции. Обязательно порекомендую друзьям и клиентам.