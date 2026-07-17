Групповая
до 18 чел.
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
Лучшие пляжи Краби, увлекательный снорклинг и потрясающие пейзажи Андаманского моря
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
$40 за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Эко-путешествие в питомник слонов и к водопаду Хуай То
Познакомиться с добродушными животными и подняться на вершину красивейшего водопада Краби
Начало: У вашего отеля в Краби
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
$73 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Краби в отель или обратно
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 16:00
Завтра в 00:00
от $35 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Небесные висячие пагоды Сурат Тхани
Пройди тропами монахов к храмам на вершинах холмов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $430 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Краби: каякинг в деревне Бан Бор Тор
Спуститься по реке посреди мангровых деревьев, проплыть сквозь древние пещеры и пообедать как таец
Начало: ваш отель в провинции Краби
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
$56 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сафари по слоновьим тропам и сплав на бамбуковом плоту
Однодневное путешествие в заповедник Као Сок из Краби
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:30
10 авг в 08:00
от $690 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
Погрузитесь в атмосферу Краби: рассвет на секретной смотровой площадке, храмы, пляжи и целебные источники. Два дня незабываемых впечатлений
10 авг в 04:00
11 авг в 04:00
от $1798 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Попробуйте себя в дайвинге на Краби! Погружение с русскоговорящим инструктором, завтрак, обед и увлекательные истории о затонувших кораблях
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $162 за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Экскурсия в деревню Бан Бортор (Каякинг)
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
2000 ฿ за человека
Групповая
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
1600 ฿ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
«Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
2000 ฿ за человека
Групповая
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи + Бамбу
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день в 8:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
2000 ฿ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Экспедиция в недра Краби без рюкзаков и палаток
Открыть геолого-минералогические чудеса Таиланда - и увидеть места, куда редко заходят туристы
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $530 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Хвост змеи, или Язык дракона: треккинг в джунглях Краби
Побывать в национальном парке Хат Ноппарат Тара и подняться на высоту 600 метров с экспертом флоры
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $440 за всё до 4 чел.
Групповая
Архипелаг Хонг
Начало: Укажите название Вашего отеля в комментарии к зака...
Расписание: Каждый день, с 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
1700 ฿ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Два дня в джунглях Пханг Нга и Сурат Тхани: путешествие в стиле люкс
Из прибрежных провинций - к пещерам, водопадам и небесным пагодам горного Таиланда
Начало: В вашем отеле
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от $840 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторское путешествие в нацпарк Рамсарских водных угодий
Тропический маршрут: джунгли, уникальное озеро глубиной свыше 200 метров и нетронутая природа Краби
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $440 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайские церемонии: ваш особенный день на Краби
Пройти обряд для получения благословения, удачи, укрепления союза или улучшения кармы
Начало: У вашего отеля
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
Групповая
Однодневный тур на Симиланские острова
Начало: Укажите название отеля в комментарии к заказу
Расписание: Каждый день, с 05:30
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
6000 ฿ за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Каякинг по затопленному лесу
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30 и в 10:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
1092.72 ฿ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер в/из аэропорта Краби
Начало: Аэропорт Краби /Пхукета
Расписание: Каждый день, в любое время
900 ฿ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Храмы провинции Краби
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
11 000 ฿ за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Путешествие на каяке в заливе Ао Талан
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
1000 ฿ за человека
Индивидуальная
Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 7:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
6000 ฿ за человека
Групповая
Затерянные острова Ко Ха и Ко Рок
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Ежедневно, в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
3200 ฿ за человека
Индивидуальная
Знакомство с провинцией Пханг Нга
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 07:00
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
13 000 ฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
М
красивые места, всё прошло хорошо. организаторам спасибо!
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Э
Спасибо за экскурсию, нам все очень понравилось. Экскурсия проводилась на английском языке, но все было понятно.
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К
Были в начале апреля 2026.
Потрясающая экскурсия!
1) комфортабельный трансфер от отеля 10/10 2) отличный, дружелюбный англоговорящий гид, причем для Тая хорошо
Потрясающая экскурсия!
1) комфортабельный трансфер от отеля 10/10 2) отличный, дружелюбный англоговорящий гид, причем для Тая хорошо
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Н
Вы будете очень много купаться, ехать лучше сразу в купальнике, так как на ложке переодеваться негде, сменная одежда вам очень
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V
Отличная экскурсия и очень четкая организация: все продумано до мелочей, задача туриста только - максимально расслабиться и впитывать красоту! Получили большое удовольствие от прогулки по островам. Посетили красивые места, вдоволь накупались, наделали красивых снимков, после были заботливо доставлены в отель.
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П
Очаровательные слоники, ухоженные! Интересная экскурсия, особенно были довольны дети, но взрослые тоже не скрывали восторг, водопад был второстепенной локацией для нас - национальный парк тоже очаровал! Спасибо за экскурсию ☀️
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D
Четко, профессионально, идеально. Стриктли рекоммендед.
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О
Отличная экскурсия! Посмотрели два острова, покупались в чистейшей воде! Снорклинг был шикарный, особенно у четвертого острова! Очень вкусно кормили! Очень советую посетить! Виды как Сейшелах! Отдельная благодарность нашему гиду Еве!
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Добрый день, хочу поделиться незабываемым впечатлением от этой экскурсии! Скажу сразу, в Тайланде мы были много раз и видели, как
+2
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Экскурсия на озеро Чер лан+ слоновьи тропы- брали индивидуальный тур с гидом Романом и не пожалели: прекрасный маршрут, виды на
+1
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Всего 60 отзывов на Краби
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Ответы на вопросы от путешественников по Краби
Самые популярные экскурсии на Краби
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26:
Что посмотреть на Краби
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Краби в августе 2026
Сейчас на Краби можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 35 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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