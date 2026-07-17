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нам казалось все, но мы ошибались! Как только я забронировала экскурсию, Елена сразу со мной связалась и была на связи все дни до начала экскурсии, она рассказала все что нужно иметь с собой, напомнила о времени и много разных моментов, Елена спасибо Вам огромное, в моем понимании именно так должно выглядеть лицо компании, ведь первое впечатление очень важно! В день экскурсии, мы встретились с Романом (наш гид)в назначенное время и отправились в путь, дарога с Краби заняла чуть меньше 2 часов, но это время мы не заметили, всю дорогу Роман рассказывал нам о провинции, обычаях, отвечал на наши вопросы и с радостью коммуницировал) Первая остановка это Храм слона, храмов в Тайланде очень много, все они разнообразны, но вот в виде слона мы видели впервые! Дальше мы отправились на пагоды, покормили оленей, я люблю животных и получила приятные впечатления! А дальше было самое сложное для меня, это поднятие на пагоды, они достаточно высоко, расстояние между ступеньками большое, мне было сложно, но я сразу знала, что я дойду до вершины и не отступлю, каждая пагода индивидуальна и неповторима, но на последней мало того, что ты чувствуешь себя героем, ты еще любуешься таким видом, таким бескрайним просторам, что ни одно фото не может этого передать!!!! Нужно пройти этот путь, чтоб прочувствовать эти эмоции! Роман! Спасибо тебе огромное за наш незабываемый день, день позитива и восторга, про знания не буду говорить, их у тебя более чем достаточно, а скажу, что очень много зависит от энергетики и от человека, так вот, ты крутой, во всех смыслах этого слова! Спасибо всей команде за наш отдых!!!!!!