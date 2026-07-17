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Экскурсии на Краби

Найдено 26 экскурсий на Краби, цены от $35. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
5 часов
10 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
Лучшие пляжи Краби, увлекательный снорклинг и потрясающие пейзажи Андаманского моря
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
$40 за человека
Эко-путешествие в питомник слонов и к водопаду Хуай То
На машине
5 часов
10 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Эко-путешествие в питомник слонов и к водопаду Хуай То
Познакомиться с добродушными животными и подняться на вершину красивейшего водопада Краби
Начало: У вашего отеля в Краби
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
$73 за человека
Трансфер из аэропорта Краби в отель или обратно
На машине
30 минут
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Краби в отель или обратно
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 16:00
Завтра в 00:00
от $35 за всё до 3 чел.
Небесные висячие пагоды Сурат Тхани
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Небесные висячие пагоды Сурат Тхани
Пройди тропами монахов к храмам на вершинах холмов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $430 за всё до 4 чел.
Краби: каякинг в деревне Бан Бор Тор
Прогулки на каяках
3 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Краби: каякинг в деревне Бан Бор Тор
Спуститься по реке посреди мангровых деревьев, проплыть сквозь древние пещеры и пообедать как таец
Начало: ваш отель в провинции Краби
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
$56 за человека
Сафари по слоновьим тропам и сплав на бамбуковом плоту
На машине
11 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Сафари по слоновьим тропам и сплав на бамбуковом плоту
Однодневное путешествие в заповедник Као Сок из Краби
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:30
10 авг в 08:00
от $690 за всё до 4 чел.
Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
Погрузитесь в атмосферу Краби: рассвет на секретной смотровой площадке, храмы, пляжи и целебные источники. Два дня незабываемых впечатлений
10 авг в 04:00
11 авг в 04:00
от $1798 за всё до 3 чел.
Дайвинг для новичков: пробное погружение
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Попробуйте себя в дайвинге на Краби! Погружение с русскоговорящим инструктором, завтрак, обед и увлекательные истории о затонувших кораблях
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $162 за человека
Экскурсия в деревню Бан Бортор (Каякинг)
На автобусе
5 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Экскурсия в деревню Бан Бортор (Каякинг)
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
2000 ฿ за человека
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
7 часов
6 отзывов
Групповая
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
1600 ฿ за человека
«Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
На автобусе
8 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
«Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
2000 ฿ за человека
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи + Бамбу
8 часов
3 отзыва
Групповая
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи + Бамбу
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день в 8:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
2000 ฿ за человека
Экспедиция в недра Краби без рюкзаков и палаток
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экспедиция в недра Краби без рюкзаков и палаток
Открыть геолого-минералогические чудеса Таиланда - и увидеть места, куда редко заходят туристы
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $530 за всё до 4 чел.
Хвост змеи, или Язык дракона: треккинг в джунглях Краби
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Хвост змеи, или Язык дракона: треккинг в джунглях Краби
Побывать в национальном парке Хат Ноппарат Тара и подняться на высоту 600 метров с экспертом флоры
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $440 за всё до 4 чел.
Архипелаг Хонг
6 часов
3 отзыва
Групповая
Архипелаг Хонг
Начало: Укажите название Вашего отеля в комментарии к зака...
Расписание: Каждый день, с 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
1700 ฿ за человека
Два дня в джунглях Пханг Нга и Сурат Тхани: путешествие в стиле люкс
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Два дня в джунглях Пханг Нга и Сурат Тхани: путешествие в стиле люкс
Из прибрежных провинций - к пещерам, водопадам и небесным пагодам горного Таиланда
Начало: В вашем отеле
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от $840 за всё до 2 чел.
Авторское путешествие в нацпарк Рамсарских водных угодий
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторское путешествие в нацпарк Рамсарских водных угодий
Тропический маршрут: джунгли, уникальное озеро глубиной свыше 200 метров и нетронутая природа Краби
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $440 за всё до 4 чел.
Тайские церемонии: ваш особенный день на Краби
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайские церемонии: ваш особенный день на Краби
Пройти обряд для получения благословения, удачи, укрепления союза или улучшения кармы
Начало: У вашего отеля
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
Однодневный тур на Симиланские острова
12 часов
1 отзыв
Групповая
Однодневный тур на Симиланские острова
Начало: Укажите название отеля в комментарии к заказу
Расписание: Каждый день, с 05:30
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
6000 ฿ за человека
Каякинг по затопленному лесу
3 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 9 чел.
Каякинг по затопленному лесу
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30 и в 10:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
1092.72 ฿ за человека
Трансфер в/из аэропорта Краби
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер в/из аэропорта Краби
Начало: Аэропорт Краби /Пхукета
Расписание: Каждый день, в любое время
900 ฿ за всё до 7 чел.
Храмы провинции Краби
8 часов
Индивидуальная
Храмы провинции Краби
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
11 000 ฿ за человека
Путешествие на каяке в заливе Ао Талан
На автобусе
Прогулки на каяках
4 часа
Мини-группа
до 9 чел.
Путешествие на каяке в заливе Ао Талан
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
1000 ฿ за человека
Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи
8 часов
Индивидуальная
Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 7:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
6000 ฿ за человека
Затерянные острова Ко Ха и Ко Рок
8 часов
Групповая
Затерянные острова Ко Ха и Ко Рок
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Ежедневно, в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
3200 ฿ за человека
Знакомство с провинцией Пханг Нга
8 часов
Индивидуальная
Знакомство с провинцией Пханг Нга
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 07:00
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
13 000 ฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

М
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
красивые места, всё прошло хорошо. организаторам спасибо!
красивые места, всё прошло хорошо. организаторам спасибо!
красивые места, всё прошло хорошо. организаторам спасибо!
красивые места, всё прошло хорошо. организаторам спасибо!
красивые места, всё прошло хорошо. организаторам спасибо!
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Э
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
Спасибо за экскурсию, нам все очень понравилось. Экскурсия проводилась на английском языке, но все было понятно.
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К
Экскурсия в деревню Бан Бортор (Каякинг)
Были в начале апреля 2026.
Потрясающая экскурсия!
1) комфортабельный трансфер от отеля 10/10 2) отличный, дружелюбный англоговорящий гид, причем для Тая хорошо
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говорит по-английски 3) 2 части экскурсии с перерывом на вкусный и плотный традиционный обед 4) мы попали на отлив (низкий уровень воды), поэтому попали в скрытую за пещерами лагуну. ЭТО БЫЛО САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ, ЧТО Я ВИДЕЛА!
5) в группе было всего 4 человека, поэтому было очень уединенно.

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Н
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи + Бамбу
Вы будете очень много купаться, ехать лучше сразу в купальнике, так как на ложке переодеваться негде, сменная одежда вам очень
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вряд ли понадобится (ее просто просят взять с собой организаторы). Места очень красивые, особенно остров Бамбу, много времени везде, успеваешь все посмотреть, сфотографировать и искупаться спокойно. От пляжа обезьян лично я ожидала большего, по факту мы просто на катете подплыли к нему, увидели одну обезьянку на скале и через 5 минут поехали обратно, я думала, что будет остановка на этом пляже подольше. Обед - вкусный шведский стол. Программа лично у нас было немного в другом порядке, но это не критично, в целом все понравилось. В течение всей экскурсии можно было взять воды на лодке, также один раз предлагали фрукты.

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V
Архипелаг Хонг
Отличная экскурсия и очень четкая организация: все продумано до мелочей, задача туриста только - максимально расслабиться и впитывать красоту! Получили большое удовольствие от прогулки по островам. Посетили красивые места, вдоволь накупались, наделали красивых снимков, после были заботливо доставлены в отель.
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П
Эко-путешествие в питомник слонов и к водопаду Хуай То
Очаровательные слоники, ухоженные! Интересная экскурсия, особенно были довольны дети, но взрослые тоже не скрывали восторг, водопад был второстепенной локацией для нас - национальный парк тоже очаровал! Спасибо за экскурсию ☀️
Очаровательные слоники, ухоженные! Интересная экскурсия, особенно были довольны дети, но взрослые тоже не скрывали восторг, водопад
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D
Трансфер из аэропорта Краби в отель или обратно
Четко, профессионально, идеально. Стриктли рекоммендед.
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О
Однодневный тур на Симиланские острова
Отличная экскурсия! Посмотрели два острова, покупались в чистейшей воде! Снорклинг был шикарный, особенно у четвертого острова! Очень вкусно кормили! Очень советую посетить! Виды как Сейшелах! Отдельная благодарность нашему гиду Еве!
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Яна
Небесные висячие пагоды Сурат Тхани
Добрый день, хочу поделиться незабываемым впечатлением от этой экскурсии! Скажу сразу, в Тайланде мы были много раз и видели, как
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нам казалось все, но мы ошибались! Как только я забронировала экскурсию, Елена сразу со мной связалась и была на связи все дни до начала экскурсии, она рассказала все что нужно иметь с собой, напомнила о времени и много разных моментов, Елена спасибо Вам огромное, в моем понимании именно так должно выглядеть лицо компании, ведь первое впечатление очень важно! В день экскурсии, мы встретились с Романом (наш гид)в назначенное время и отправились в путь, дарога с Краби заняла чуть меньше 2 часов, но это время мы не заметили, всю дорогу Роман рассказывал нам о провинции, обычаях, отвечал на наши вопросы и с радостью коммуницировал) Первая остановка это Храм слона, храмов в Тайланде очень много, все они разнообразны, но вот в виде слона мы видели впервые! Дальше мы отправились на пагоды, покормили оленей, я люблю животных и получила приятные впечатления! А дальше было самое сложное для меня, это поднятие на пагоды, они достаточно высоко, расстояние между ступеньками большое, мне было сложно, но я сразу знала, что я дойду до вершины и не отступлю, каждая пагода индивидуальна и неповторима, но на последней мало того, что ты чувствуешь себя героем, ты еще любуешься таким видом, таким бескрайним просторам, что ни одно фото не может этого передать!!!! Нужно пройти этот путь, чтоб прочувствовать эти эмоции! Роман! Спасибо тебе огромное за наш незабываемый день, день позитива и восторга, про знания не буду говорить, их у тебя более чем достаточно, а скажу, что очень много зависит от энергетики и от человека, так вот, ты крутой, во всех смыслах этого слова! Спасибо всей команде за наш отдых!!!!!!

Добрый день, хочу поделиться незабываемым впечатлением от этой экскурсии! Скажу сразу, в Тайланде мы были много
Добрый день, хочу поделиться незабываемым впечатлением от этой экскурсии! Скажу сразу, в Тайланде мы были много
Добрый день, хочу поделиться незабываемым впечатлением от этой экскурсии! Скажу сразу, в Тайланде мы были много
Добрый день, хочу поделиться незабываемым впечатлением от этой экскурсии! Скажу сразу, в Тайланде мы были много+2
Добрый день, хочу поделиться незабываемым впечатлением от этой экскурсии! Скажу сразу, в Тайланде мы были много
Добрый день, хочу поделиться незабываемым впечатлением от этой экскурсии! Скажу сразу, в Тайланде мы были много
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Юлия
Сафари по слоновьим тропам и сплав на бамбуковом плоту
Экскурсия на озеро Чер лан+ слоновьи тропы- брали индивидуальный тур с гидом Романом и не пожалели: прекрасный маршрут, виды на
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озере поразят ваше воображение, даже если вы не в первый раз в Тайланде, пожалуй это самая поражающая экскурсия (даже лучше многих морских)! Хочу отметить работу гида: помимо программы тура он очень внимателен к гостям, расскажет много про культуру и обычаи в тае, узнали много полезностей, например про покупки в 7/11 и т д, в путешествии вам будет комфортно, и именно благодаря Роману мы наконец выбрали и попробовали правильный дуриан!) На маршруте у нас случилась неприятная неожиданность: перекрыли тропу в джунглях из-за разбушевавшейся слонихи, гид полностью скрасил этот досадный момент и показал еще пару фотолокаций, мы остались довольны

Экскурсия на озеро Чер лан+ слоновьи тропы- брали индивидуальный тур с гидом Романом и не пожалели:
Экскурсия на озеро Чер лан+ слоновьи тропы- брали индивидуальный тур с гидом Романом и не пожалели:
Экскурсия на озеро Чер лан+ слоновьи тропы- брали индивидуальный тур с гидом Романом и не пожалели:
Экскурсия на озеро Чер лан+ слоновьи тропы- брали индивидуальный тур с гидом Романом и не пожалели:+1
Экскурсия на озеро Чер лан+ слоновьи тропы- брали индивидуальный тур с гидом Романом и не пожалели:
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Всего 60 отзывов на Краби

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Краби

Самые популярные экскурсии на Краби
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26:
  1. Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли;
  2. Эко-путешествие в питомник слонов и к водопаду Хуай То;
  3. Трансфер из аэропорта Краби в отель или обратно;
  4. Небесные висячие пагоды Сурат Тхани;
  5. Краби: каякинг в деревне Бан Бор Тор.
Что посмотреть на Краби
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Храм Ват Суван Куха;
  2. Пханг Нга;
  3. Озеро Чео Лан;
  4. Храм Тигра;
  5. Пхи-Пхи.
Сколько стоит экскурсия по Краби в августе 2026
Сейчас на Краби можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 35 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Планируйте свой отдых с экскурсиями на Краби Таиланд и получите максимум эмоций от посещения этого удивительного места. Мы предлагаем экскурсии на Краби с русскоговорящими гидами, которые позаботятся о том, чтобы ваше путешествие было комфортным и информативным