Ночной рынок располагается в Краби Таун и называется так потому, что работает от заката до полуночи.

Рынок известен обилием недорогих свежих фруктов 🍎, готовой едой, одеждой, сувенирами.

Этот рынок пользуется популярностью из-за большого выбора тайских блюд и всегда праздничную атмосферу. Часть сувениров продавцы изготавливают прямо перед покупателем. Мастера сидят за прилавками, которые устанавливаются на улице, и занимаются творчеством: сувениры 🎁 делаются из мыла, дерева, цветных лент и природных материалов.

Именно ночной рынок стоит посетить для того, чтобы почувствовать атмосферу этой страны и купить недорогие сувениры на память о поездке в Таиланд.

Пятница, суббота, воскресенье с 17:00 до 20:00