  1. Таиланд
  2. Экскурсии

Ночной рынок в Краби Таун

Krabi S.
Krabi S. – Гид из Краби
Ночной рынок в Краби Тауне – одна из главных достопримечательностей 🏛️ города.

Здесь вы сможете попробовать блюда тайской кухни 🥧, понаблюдать за созданием сувениров из дерева, мыла и других материалов, послушать концерт местной группы и купить недорогую одежду, украшения и фрукты 🍉.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $53 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Ночной рынок в Краби Таун
Ночной рынок в Краби Таун

Что вы увидите

  • Ночной Краби Таун
  • Ночной рынок в Краби Таун
Ночной рынок располагается в Краби Таун и называется так потому, что работает от заката до полуночи.
Рынок известен обилием недорогих свежих фруктов 🍎, готовой едой, одеждой, сувенирами.
Этот рынок пользуется популярностью из-за большого выбора тайских блюд и всегда праздничную атмосферу. Часть сувениров продавцы изготавливают прямо перед покупателем. Мастера сидят за прилавками, которые устанавливаются на улице, и занимаются творчеством: сувениры 🎁 делаются из мыла, дерева, цветных лент и природных материалов.
Именно ночной рынок стоит посетить для того, чтобы почувствовать атмосферу этой страны и купить недорогие сувениры на память о поездке в Таиланд.
Пятница, суббота, воскресенье с 17:00 до 20:00
Что входит
  • Индивидуальный автомобиль
  • Организационные услуги
  • Русскоговорящий гид
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в провинции Краби
Ночной рынок в Краби Таун

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Krabi S.
Krabi S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Krabi S. проводит ещё 6 экскурсий

«Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
$53
8 часов
«Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
1 отзыв
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
$55
8 часов
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
$40
7 часов
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
Остров Хонг и снорклинг
$46
6 часов
Остров Хонг и снорклинг
Вечерний круиз с ужином на корабле, плывущему по Андаманскому морю
$65
4 часа
Вечерний круиз с ужином на корабле, плывущему по Андаманскому морю
Шоппинг тур в Краби
$100
4 часа
Шоппинг тур в Краби

Еще несколько необычных экскурсий в Краби

Яркие острова Пхи-Пхи
$53
8 часов
Яркие острова Пхи-Пхи
3 отзыва
Поездка на райские острова: невероятные пейзажи, снорклинг, тайская кухня и история Краби
4 острова на скоростной лодке с Краби
$38
8 часов
4 острова на скоростной лодке с Краби
2 отзыва
Прогулка на слонах к водопаду Хуай То
$51
5 часов
Прогулка на слонах к водопаду Хуай То
1 отзыв
Познакомиться с добродушными животными и подняться на вершину красивейшего водопада Краби
Природные чудеса Краби за один день
$25
7 часов
Природные чудеса Краби за один день
1 отзыв
Побывать в красивейших уголках провинции, путешествуя на традиционной тайской лодке
Четыре острова Краби
$38
7 часов
Четыре острова Краби
1 отзыв
Снорклинг, райские пляжи и пещера Панак на морской прогулке
Путешествие к Изумрудному озеру и Храму Тигра
$54
8 часов
Путешествие к Изумрудному озеру и Храму Тигра
1 отзыв
Экскурсия по самым знаменитым местам провинции Краби