Безусловно, самым незабываемым моментом посещения фермы станет катание на слонах в Краби, в ходе которого каждый гость получает возможность сделать забавные фотографии 📸 или заснять увлекательное видео.

Забраться на спину слона помогут с помощью специального сооружения. Нужно залезть в него, затем конструкцию приподнимают, откуда Вы свободно сможет забираться на спину животного

Слоны в Таиланде отличаются добрым спокойным нравом. Здесь они признаны священными. Все животные обучены командам и прекрасно демонстрируют гостям навыки обучения. Их не нужно бояться, они покорно слушаются погонщиков.

Если вы не желаете кататься верхом на слоне, можете пообщаться с ним, покормить из рук. Животное продемонстрирует умение танцевать, рисовать, проявит эмоции, может обнять вас и поцеловать, что оставит массу незабываемых впечатлений.

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