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Путешествие на слоновью ферму

Krabi S.
Krabi S. – Гид из Краби
Безусловно, самым незабываемым моментом посещения фермы станет катание на слонах в Краби, в ходе которого каждый гость получает возможность запечатлеть интересные сцены на фотопленку или заснять увлекательное видео.
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Путешествие на слоновью ферму
Путешествие на слоновью ферму

Что вы увидите

  • слоновья ферма
Безусловно, самым незабываемым моментом посещения фермы станет катание на слонах в Краби, в ходе которого каждый гость получает возможность сделать забавные фотографии 📸 или заснять увлекательное видео.
Забраться на спину слона помогут с помощью специального сооружения. Нужно залезть в него, затем конструкцию приподнимают, откуда Вы свободно сможет забираться на спину животного
Слоны в Таиланде отличаются добрым спокойным нравом. Здесь они признаны священными. Все животные обучены командам и прекрасно демонстрируют гостям навыки обучения. Их не нужно бояться, они покорно слушаются погонщиков.
Если вы не желаете кататься верхом на слоне, можете пообщаться с ним, покормить из рук. Животное продемонстрирует умение танцевать, рисовать, проявит эмоции, может обнять вас и поцеловать, что оставит массу незабываемых впечатлений.

В программе:

  • Катание на слонах
  • Шоу маленького слоника
  • Купание со слонами
Что входит
  • индивидуальный автомобиль
  • страховка от несчастных случаев
  • русскоговорящий гид
  • питьевая вода
  • входные билеты
  • катание на слонах 1 час
  • купание со слонами 30 мин
  • шоу маленького слоника 15 минут
Что не входит
  • питание
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в провинции Краби
Путешествие на слоновью ферму
Путешествие на слоновью ферму
Путешествие на слоновью ферму
Путешествие на слоновью ферму
Путешествие на слоновью ферму
Путешествие на слоновью ферму
Путешествие на слоновью ферму

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Krabi S.
Krabi S.
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