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Жемчужины Краби LUXE

Krabi S.
Krabi S. – Гид из Краби
Такую экскурсию ⛳ вы не купите в уличных агентствах, по данному маршруту не водят толпы туристов со всего мира, но мы покажем вам самую роскошную и удивительную часть Таиланда! Краби – это небольшая провинция напротив Пхукета, с мангровыми лесами, красивыми 🤩 скалами и потрясающими островами.

Мы предлагаем вам посетить Храм Тигра, горячие источники, увидеть озера в джунглях и завершить экскурсию вкусным тайским ужином.

Ну что, вперед за приключениями?
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 9 человек

  • $82 за человека

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Жемчужины Краби LUXE
Жемчужины Краби LUXE

Что вы увидите

  • Горячие источники Храм Тигра Изумрудное и Голубое Озеро
Эту экскурсию ⛳ Вы не купите в уличных агентствах и по данному маршруту не возят толпы туристов со всего мира!
Подарите себе роскошный и незабываемый отдых вместе с Krabi SJ travel!
Наш тур начинается с посещения Храма Тигра с его знаменитой «тропой очищения» в 1260 ступеней. Буддийско – китайский храм расположился у подножия скалы, высотой 600 м над уровнем моря 🌊. По легенде, много лет назад в пещере жил тигр, а буддийский монах часто приходил сюда медитировать. Никакой вражды между человеком и животным не было, а наоборот – завязалась тёплая дружба. А после гибели большой кошки на этом месте монахи воздвигли Храм. Некоторые его части еще на этапе строительства т. к. строительные материалы закупаются исключительно на пожертвование. А процесс это не быстрый. Если у Вас отличная физическая подготовка, то забраться на гору по «тропе очищения» не составит для Вас труда. Оттуда открывается потрясающий панорамный вид на всю провинцию Краби!
Любая экскурсия - это отдых и наслаждение положительными эмоциями, и не нужно превращать ее в марафон. Если Вы не уверены в своих силах и не знаете, сможете ли Вы осилить подъем в 1260 ступеней – не рискуйте! Поверьте, внизу, на территории Храма, достаточно интересных строений, где можно погулять и сделать красивые 🤩 фотографии 📸 нашей остановкой будут природные горячие источники. Но! Это не те источники, куда возят большими группами гостей провинции Краби. Krabi SJ travel знают лучшие места для отдыха, поэтому выбрали для Вас горячие источники, где будет только Ваша группа. Вас ждут бассейны с природными минеральными источниками с разными температурными режимами (от 28 градусов до 45 градусов). Горячие ванны помогут расслабить мышцы после прогулки на гору Храма Тигра и придадут сил и энергии.
После обеда в тайском ресторане Вы отправляетесь на заключительную достопримечательность 🏛️ в нашем маршруте – Изумрудное озеро. Это озеро – природный бассейн с пресной водой, попадающий сюда из геотермальных источников. Маршрут к нему лежит через джунгли, по которым Вам потребуется пройти 20 минут. И поверьте, купание в Изумрудной озере будет поистине освежающим и желанным после прогулки по джунглям.
А если пройти от озера по территории парка примерно четыреста метров то Вы увидите уникальное явление природы – Голубое Озеро (Blue Pool). Его уникальность заключается в цвете: он поистине изумрудно – голубого цвета. Секрета тут никакого нет – все дно покрыто минеральными породами. Купаться здесь запрещено; однако озеро можно “разбудить” – всего лишь похлопайте громко в ладоши и со дна поднимутся миллионы пузырьков!
Минимальное количество гостей - 4
Что входит
  • Трансфер из / до отеля
  • Входные билеты на горячие источники и изумрудное озеро
  • Обед в Тайском ресторане
  • Питьевая вода
  • Англоговорящий / Русскоговорящий гид
  • Страховка от несчастных случаев
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в провинции Краби
Жемчужины Краби LUXE
Жемчужины Краби LUXE
Жемчужины Краби LUXE
Жемчужины Краби LUXE
Жемчужины Краби LUXE
Жемчужины Краби LUXE
Жемчужины Краби LUXE
Жемчужины Краби LUXE

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Krabi S.
Krabi S.
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