  1. Таиланд
  2. Экскурсии

«Жемчужины» Краби VIP

Krabi S.
Krabi S. – Гид из Краби
Экскурсия ⛳ по самым знаменитым местам провинции Краби без толп и спешки!
Задать вопрос
«Жемчужины» Краби VIP
«Жемчужины» Краби VIP

Что вы увидите

  • Храм Тигра
  • Природные горячие источники
  • Изумрудное озеро
  • Голубое озеро
Индивидуальный тур по главным материковым достопримечательностям провинции Краби на русском языке!
Путешествие начинается с посещения самого известного Храма — «Пещера Тигра». Вокруг Храма невероятно красиво 🤩, скала аккуратно вписывается в окружающие пейзажи, а неподалеку от священного места есть подъем на гору (1260 ступеней)
На самом деле, Тигровой Пещерой называется храм, который находится у подножия 600-метровой отвесной горы ⛰️. Скала рядом с храмом якобы напоминает по форме коготь тигра — оттуда и взялись названия «Пещера Тигра», «Тигриная пещера» (по-английски «Tiger Cave»).
Местные жители передают из уст в уста легенду, будто в этой пещере когда-то жил тигр, рев которого ежедневно слышался по окрестностям, наводя ужас на жителей этих мест. А когда тигра не стало, в этом месте поселились буддийские монахи, которые и сейчас живут здесь.
Это священное место расположено прямо в природной расщелине, и оно прекрасно вписывается в окружающую среду. Пещера храма тигра — это наиболее интересный храмовый комплекс из тех, что расположены на юге Таиланда. Монахи проживают здесь в лабиринтах природных пещер, а вокруг расположились тропические джунгли с вековыми деревьями. Здесь можно познакомиться с особенностями буддистской культуры и искусства, а также получить благословение от местных монахов, которые, прочитав молитву, повяжут вам на руку специальную ленточку на удачу.
После подъема на вершину Вас ждут бассейны с природными минеральными источниками с разными температурными режимами (от 28 градусов до 45 градусов). Горячие ванны помогут расслабить мышцы после подъема по "тропе очищения" и придадут сил и энергии. При этом важно помнить, что рекомендуется находиться в воде не более 30 минут и делать перерывы в купании, и этой рекомендации действительно стоит придерживаться.
После обеденного перерыва— купание в кристально чистом Изумрудном Озере, с характерно бирюзовой водой. Оно представляет собой естественный бассейн в скальной породе, в который стекает вода из геотермальных источников. Диаметр озера около 30 метров, глубина не более 2 метров; пригоден для купания и считается самым большим озером в парке 🌳. Заповедник Sra Morakot или Emerald Pond («Изумрудный пруд») по праву причисляется к уникальным достопримечательностям Таиланда, и представляет из себя участок тропического леса с двумя удивительнейшими озерами. Вся территория парка хорошо организована, для пеших маршрутов сделаны специальные деревянные дорожки-мостики. Бассейн изумрудного цвета с прохладный водой питается от высокогорных ручьев, которые проходят через карбонатно-кальциевые горные породы, и образуют ниже по течению красивые и интересные кальциевые отложения. Вода и вправду изумрудного цвета, а на глубине плавают рыбки. В разное время дня цвет озера меняется в зависимости от освещения.
Пройдя около четырёхсот метров по дорожке в тропическом лесу 🌲, вы увидите настоящее чудо природы - Голубое озеро. Это удивительное и красивейшее место. Купаться в голубой лагуне не разрешается, чтобы не нарушить природную идиллию, которая делает это место поистине уникальным и сказочно прекрасным — однако виды этой жемчужины Краби не оставят Вас равнодушными.

Программа:

    07:30 Трансфер из отеля
    08:30 Посещение Храма Тигра; подъем на вершину
    11:30 Купание в горячих источниках
    13:00 Обед в Тайском ресторане
    14:30 Купание в Изумрудном озере; посещение голубого озера
    16:00 Трансфер в отель
    Что входит
    • Индивидуальный трансфер
    • Входные билеты на горячие источники и изумрудное озеро
    • Питьевая вода
    • Русскоговорящий гид
    • Страховка от несчастных случаев
    Что не входит
    • обед
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель в провинции Краби
    «Жемчужины» Краби VIP
    «Жемчужины» Краби VIP
    «Жемчужины» Краби VIP
    «Жемчужины» Краби VIP
    «Жемчужины» Краби VIP
    «Жемчужины» Краби VIP
    «Жемчужины» Краби VIP
    «Жемчужины» Краби VIP
    «Жемчужины» Краби VIP
    «Жемчужины» Краби VIP
    «Жемчужины» Краби VIP

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Krabi S.
    Krabi S.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    Krabi S. проводит ещё 6 экскурсий

    «Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
    $53
    8 часов
    «Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
    1 отзыв
    Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
    $55
    8 часов
    Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
    Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
    $40
    7 часов
    Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
    Остров Хонг и снорклинг
    $46
    6 часов
    Остров Хонг и снорклинг
    Вечерний круиз с ужином на корабле, плывущему по Андаманскому морю
    $65
    4 часа
    Вечерний круиз с ужином на корабле, плывущему по Андаманскому морю
    Шоппинг тур в Краби
    $100
    4 часа
    Шоппинг тур в Краби

    Еще несколько необычных экскурсий в Краби

    Яркие острова Пхи-Пхи
    $53
    8 часов
    Яркие острова Пхи-Пхи
    3 отзыва
    Поездка на райские острова: невероятные пейзажи, снорклинг, тайская кухня и история Краби
    4 острова на скоростной лодке с Краби
    $38
    8 часов
    4 острова на скоростной лодке с Краби
    2 отзыва
    Прогулка на слонах к водопаду Хуай То
    $51
    5 часов
    Прогулка на слонах к водопаду Хуай То
    1 отзыв
    Познакомиться с добродушными животными и подняться на вершину красивейшего водопада Краби
    Природные чудеса Краби за один день
    $25
    7 часов
    Природные чудеса Краби за один день
    1 отзыв
    Побывать в красивейших уголках провинции, путешествуя на традиционной тайской лодке
    Четыре острова Краби
    $38
    7 часов
    Четыре острова Краби
    1 отзыв
    Снорклинг, райские пляжи и пещера Панак на морской прогулке
    Путешествие к Изумрудному озеру и Храму Тигра
    $54
    8 часов
    Путешествие к Изумрудному озеру и Храму Тигра
    1 отзыв
    Экскурсия по самым знаменитым местам провинции Краби