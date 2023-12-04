Пном Рунг — прекрасно сохранившийся храмовый комплекс Ангкорского периода, где по легенде достиг нирваны бог Шива. Вы услышите его богатую историю и увидите все главные места.



Это далеко не всё! Также вы посетите древние пещеры, «разлом земли» с марсианскими пейзажами и парк с петроглифами. В стоимость всё включено: транспорт, питание, входные билеты и отель 4*.