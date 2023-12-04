Посетить в мини-группе столицу кхмерской империи 12 века, расположенную на вершине потухшего вулкана
Пном Рунг — прекрасно сохранившийся храмовый комплекс Ангкорского периода, где по легенде достиг нирваны бог Шива. Вы услышите его богатую историю и увидите все главные места.
Это далеко не всё! Также вы посетите древние пещеры, «разлом земли» с марсианскими пейзажами и парк с петроглифами. В стоимость всё включено: транспорт, питание, входные билеты и отель 4*.
Это далеко не всё! Также вы посетите древние пещеры, «разлом земли» с марсианскими пейзажами и парк с петроглифами. В стоимость всё включено: транспорт, питание, входные билеты и отель 4*.
Ближайшие даты:
4
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$172
|Дети 2-11 лет
|$143
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
День 1
- 06.30-07.30 Сбор по отелям и выезд из Паттайи.
- 09.00-10.30 Храм драгоценных камней Ват Луанг Пии Сам и прилегающая к нему пещера.
- 12.00-13.00 Обед.
- 14.00-15.00 Самая известная пещера северной части Таиланда — Тхам Кхао Чакан.
- 16.00-17.00 «Разлом земли» Лалу. Это парк с древними скальными образованиями и марсианскими пейзажами.
- 18.00-18.30 Заселение в отель 4*.
- 19.00-20.00 Ужин в отеле в ресторане у бассейна.
День 2
- 07.00-08.00 Завтрак в отеле.
- 09.00-11.00 Древний город Пном Рунг, расположенный на вершине потухшего вулкана.
- 12.00-13.00 Величественный храм Ват Махавихан, построенный во времена правления родоначальника действующей королевской династии Рамы I.
- 13.30-14.30 Обед в ресторане, где подают кухню Северного Таиланда.
- 15.30-17.00 Парк «Наследие древней цивилизации», где вы увидите древние петроглифы, лесной храм и ступу Будды.
- 20.00-21.00 Прибытие в отели Паттайи.
Организационные детали
Что входит в стоимость
- Трансфер.
- Работа профессионального русскоговорящего гида.
- Все входные билеты и специальные сборы.
- Проживание в четырехзвездочном отеле.
- 4 приёма пищи: в первый день обед и ужин, во второй день завтрак и обед.
Что не входит в стоимость
- Одноместное размещение в отеле, доплата — 800 батов.
- Пожертвования в храмах.
в понедельник в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ресепшен вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 07:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Паттайе
Провёл экскурсии для 402 туристов
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
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