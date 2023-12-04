Храмовый комплекс Пном Рунг: двухдневное путешествие из Паттайи

Групповая экскурсия в Паттайе

Посетить в мини-группе столицу кхмерской империи 12 века, расположенную на вершине потухшего вулкана

Пном Рунг — прекрасно сохранившийся храмовый комплекс Ангкорского периода, где по легенде достиг нирваны бог Шива. Вы услышите его богатую историю и увидите все главные места.

Это далеко не всё! Также вы посетите древние пещеры, «разлом земли» с марсианскими пейзажами и парк с петроглифами. В стоимость всё включено: транспорт, питание, входные билеты и отель 4*.
Храмовый комплекс Пном Рунг: двухдневное путешествие из Паттайи
Храмовый комплекс Пном Рунг: двухдневное путешествие из Паттайи
Храмовый комплекс Пном Рунг: двухдневное путешествие из Паттайи
Храмовый комплекс Пном Рунг: двухдневное путешествие из Паттайи
Храмовый комплекс Пном Рунг: двухдневное путешествие из Паттайи
Храмовый комплекс Пном Рунг: двухдневное путешествие из Паттайи
Храмовый комплекс Пном Рунг: двухдневное путешествие из Паттайи
Храмовый комплекс Пном Рунг: двухдневное путешествие из Паттайи
Храмовый комплекс Пном Рунг: двухдневное путешествие из Паттайи
Храмовый комплекс Пном Рунг: двухдневное путешествие из Паттайи
Храмовый комплекс Пном Рунг: двухдневное путешествие из Паттайи
Ближайшие даты:
4
дек
11
дек
18
дек
25
дек
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янв
15
янв
22
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$172
Дети 2-11 лет$143
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

День 1

  • 06.30-07.30 Сбор по отелям и выезд из Паттайи.
  • 09.00-10.30 Храм драгоценных камней Ват Луанг Пии Сам и прилегающая к нему пещера.
  • 12.00-13.00 Обед.
  • 14.00-15.00 Самая известная пещера северной части Таиланда — Тхам Кхао Чакан.
  • 16.00-17.00 «Разлом земли» Лалу. Это парк с древними скальными образованиями и марсианскими пейзажами.
  • 18.00-18.30 Заселение в отель 4*.
  • 19.00-20.00 Ужин в отеле в ресторане у бассейна.

День 2

  • 07.00-08.00 Завтрак в отеле.
  • 09.00-11.00 Древний город Пном Рунг, расположенный на вершине потухшего вулкана.
  • 12.00-13.00 Величественный храм Ват Махавихан, построенный во времена правления родоначальника действующей королевской династии Рамы I.
  • 13.30-14.30 Обед в ресторане, где подают кухню Северного Таиланда.
  • 15.30-17.00 Парк «Наследие древней цивилизации», где вы увидите древние петроглифы, лесной храм и ступу Будды.
  • 20.00-21.00 Прибытие в отели Паттайи.

Организационные детали

Что входит в стоимость

  • Трансфер.
  • Работа профессионального русскоговорящего гида.
  • Все входные билеты и специальные сборы.
  • Проживание в четырехзвездочном отеле.
  • 4 приёма пищи: в первый день обед и ужин, во второй день завтрак и обед.

Что не входит в стоимость

  • Одноместное размещение в отеле, доплата — 800 батов.
  • Пожертвования в храмах.

в понедельник в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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