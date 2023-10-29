Королевский Бангкок: большое путешествие в мини-группе

Всё то, с чего нужно начинать знакомство со столицей Таиланда, в формате «всё включено»

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Мир меняется слишком быстро, и новая культура вытесняет прежние представления о прекрасном. Но сегодня у вас всё ещё есть шанс прикоснуться к тому, что осталось неизменно сквозь время.

Приглашаем вас на экскурсию, чтобы всего за 1 день увидеть главные достопримечательности Бангкока и узнать историю королевства. После неё у вас сложится самое полное представление о городе!
Королевский Бангкок: большое путешествие в мини-группе
Королевский Бангкок: большое путешествие в мини-группе
Королевский Бангкок: большое путешествие в мини-группе
Королевский Бангкок: большое путешествие в мини-группе
Королевский Бангкок: большое путешествие в мини-группе
Королевский Бангкок: большое путешествие в мини-группе
Королевский Бангкок: большое путешествие в мини-группе
Королевский Бангкок: большое путешествие в мини-группе
Королевский Бангкок: большое путешествие в мини-группе
Королевский Бангкок: большое путешествие в мини-группе
Королевский Бангкок: большое путешествие в мини-группе
Королевский Бангкок: большое путешествие в мини-группе
Королевский Бангкок: большое путешествие в мини-группе
Ближайшие даты:
29
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

07:00 — выезд из Паттайи

  • Большой Королевский дворец, главная резиденция королей Таиланда начиная с 18 века
  • Самый старый храм Бангкока Ват По, или храм Лежачего Будды
  • Смена караула Королевской гвардии
  • Храм Ват Пра Кео, или храм Изумрудного Будды: именно здесь короли проводят церемонии и праздники
  • Водная прогулка по большому каналу Саен Сап: вы увидите традиционные тайские дома и покормите гигантских сомов
  • Смотровая площадка небоскрёба Байок Скай на 84-м этаже одного из самых высоких отелей Азии
  • Вкусный обед по системе шведского стола в ресторане небоскрёба Байок Скай
  • Фешенебельный ТРЦ «Сиам Парагон», где у вас будет около часа свободного времени. Здесь по желанию и за дополнительную плату можно посетить океанариум или музей Мадам Тюссо

19:30 — возвращение в Паттайю

Организационные детали

Что входит в стоимость экскурсии

  • Полное трансферное обслуживание
  • Работа профессионального русского гида
  • Все входные билеты и специальные сборы
  • Вкусный обед
  • Катание на лодке по каналам

Дополнительно по желанию оплачиваются входные билеты в океанариум и/или музей Мадам Тюссо.

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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