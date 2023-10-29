Мир меняется слишком быстро, и новая культура вытесняет прежние представления о прекрасном. Но сегодня у вас всё ещё есть шанс прикоснуться к тому, что осталось неизменно сквозь время.



Приглашаем вас на экскурсию, чтобы всего за 1 день увидеть главные достопримечательности Бангкока и узнать историю королевства. После неё у вас сложится самое полное представление о городе!