Всё то, с чего нужно начинать знакомство со столицей Таиланда, в формате «всё включено»
Мир меняется слишком быстро, и новая культура вытесняет прежние представления о прекрасном. Но сегодня у вас всё ещё есть шанс прикоснуться к тому, что осталось неизменно сквозь время.
Приглашаем вас на экскурсию, чтобы всего за 1 день увидеть главные достопримечательности Бангкока и узнать историю королевства. После неё у вас сложится самое полное представление о городе!
Приглашаем вас на экскурсию, чтобы всего за 1 день увидеть главные достопримечательности Бангкока и узнать историю королевства. После неё у вас сложится самое полное представление о городе!
Ближайшие даты:
29
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31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
07:00 — выезд из Паттайи
- Большой Королевский дворец, главная резиденция королей Таиланда начиная с 18 века
- Самый старый храм Бангкока Ват По, или храм Лежачего Будды
- Смена караула Королевской гвардии
- Храм Ват Пра Кео, или храм Изумрудного Будды: именно здесь короли проводят церемонии и праздники
- Водная прогулка по большому каналу Саен Сап: вы увидите традиционные тайские дома и покормите гигантских сомов
- Смотровая площадка небоскрёба Байок Скай на 84-м этаже одного из самых высоких отелей Азии
- Вкусный обед по системе шведского стола в ресторане небоскрёба Байок Скай
- Фешенебельный ТРЦ «Сиам Парагон», где у вас будет около часа свободного времени. Здесь по желанию и за дополнительную плату можно посетить океанариум или музей Мадам Тюссо
19:30 — возвращение в Паттайю
Организационные детали
Что входит в стоимость экскурсии
- Полное трансферное обслуживание
- Работа профессионального русского гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- Вкусный обед
- Катание на лодке по каналам
Дополнительно по желанию оплачиваются входные билеты в океанариум и/или музей Мадам Тюссо.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ресепшене вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Паттайе
Провёл экскурсии для 300 туристов
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир: с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
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