ежедневно в 08:00

Из Паттайи - в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе

Прикоснуться к священным местам кхмерского королевства и его современной культуре за 2 дня

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Когда-то на территории Камбоджи правила могучая Кхмерская империя.

Спустя века её наследие не только живёт в величественных храмах, но и пронизывает повседневный уклад, наполняет его особым смыслом.

В групповом путешествии из Паттайи в Камбоджу вам откроется загадочная история древней цивилизации вкупе с самобытной жизнью обитателей плавучих домов на берегу озера.
Из Паттайи - в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
Из Паттайи - в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
Из Паттайи - в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
Из Паттайи - в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
Из Паттайи - в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
Из Паттайи - в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
Из Паттайи - в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
Из Паттайи - в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
Из Паттайи - в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
Из Паттайи - в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
Из Паттайи - в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
Из Паттайи - в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
Из Паттайи - в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
Ближайшие даты:
25
мар
26
мар
27
мар
28
мар
29
мар
30
мар
31
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В Камбодже среди вековых деревьев скрывается невероятный каменный мир. В древних развалинах снимают современные блокбастеры, а среди уединённого заповедника расположились сотни плавучих жилых домиков и ведётся бойкая торговля. Здесь каждый уголок пропитан необычайной энергией, от которой кружится голова.

За два дня вы познакомитесь с историей Камбоджи, бытом и культурой её народа, а также посетите самые мистические места. В их числе — известный на весь мир храмовый комплекс Анкор-Ват и удивительный Та-Пром, где снимали фильм про Лару Крофт. Вы попробуете местную кухню, отведаете вкуснейший кофе, секрет приготовления которого кхмеры держат в секрете. По желанию сможете посетить озеро Тонлесап — самое большое в Азии — и понаблюдать за жизнью на воде.

Программа поездки

День 1

04:00 Сбор гостей из отелей в Паттайе
06:30 Остановка на завтрак (заранее закажите ланчбокс в отеле или купите на месте)
08:30 Пересечение границы через VIP-коридор в сопровождении нашего русскоговорящего гида
09:00 Отъезд в Сием Рип на туристическом автобусе в сопровождении русскоговорящего гида. Обзорная экскурсия по пути
12:00 Обед в кхмерском ресторане (местная и европейская кухня)
13:30 Посещение Королевского парка, где можно наблюдать летучих лисиц
14:00 Заселение в отель 4* (с бассейном и WiFi). Отдых в отеле до 17:30 или посещение озера Тонлесап, катание на лодке и осмотр домов на воде (доплата 20$, расчёт наличными на месте)
17:30 Встреча заката в одном из храмов Ангкор-Вата
19:00 Ужин в кхмерском национальном ресторане (шведский стол). Национальное фольклорное шоу Апсара
21:00 Возвращение в отель; свободное время или вечерняя прогулка по городу

День 2

05:30 Подъём, завтрак в отеле
06:00 Посещение храмового комплекса Ангкор:
— главный храмовый комплект Ангкор-Ват
— Ангкор Тхом (древняя столица)
— Байон, террасы Слонов и Прокаженного короля
— Та-Пром (место съёмок фильма про Лару Крофт)
13:00 Возвращение в отель, отъезд
14:00 Обед в ресторане с национальной кухней
15:00 Посещение действующего буддистского храма и памятника жертвам геноцида Ват Тмэй
15:30 Выезд на границу
17:30 Переход границы с Таиландом
22:00 Прибытие в отель в Паттайю

Организационные детали

Что входит в стоимость

  • Транспорт по программе
  • Сопровождение и услуги русскоговорящего гида по программе
  • Размещение в отеле 4* в двухместном номере с завтраком на 2-й день
  • 2 обеда, 1 ужин

Дополнительные расходы

Доплата за одноместное размещение — 1000 батов
Доплата за посещение озера Тонлесап — 20 долларов (оплата наличными на месте)

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту вашего проживания в Паттайе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Паттайи

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Выездные
На весь день

Похожие туры из Паттайи

Ко Сичанг: экскурсия из Паттайи в мини-группе
12 часов
Мини-группа
Организатор экскурсии Иван
Иван
2 отзыва
Ко Сичанг: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Отправиться из Паттайи на остров Цвета Слона, отдохнуть на пляже и встретить закат у храма
в Паттайе
Завтра
25 мар
26 мар
27 мар
$52 за человека
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
6 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
2 отзыва
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Ваш личный luxury-тур по лазурному мору к белоснежным пляжам и дикой природе
у вашего отеля
Завтра
25 мар
26 мар
27 мар
$765 за всё до 10 чел.
Из Паттайи на Ко Куд: 2 дня и 1 ночь на острове Баунти
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
Нет отзывов
Из Паттайи на Ко Куд: 2 дня и 1 ночь на острове Баунти
Так кто же сказал, что рай на Земле невозможен
забираем с отеля в Паттайе
25 мар
26 мар
28 мар
30 мар
$228 за человека
У нас ещё много экскурсий в Паттайе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Паттайе
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ