1 чел.
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Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия «Мир легенд Королевства Сиам» - погружение в мифы
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням Таиланда, полное тайн, духовности и культурных открытий
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$80 за человека
Мини-группа
11 часов
Путешествие в мир дикой природы: Кхао Вонг и Кхао Ча Мао
Откройте для себя удивительные национальные парки Кхао Вонг и Кхао Ча Мао в Паттайе. Групповая экскурсия с русскоговорящим гидом и обедом в джунглях
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$75 за человека
Мини-группа
13 часов
Королевский Бангкок: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Погрузитесь в величие Бангкока с экскурсией в мини-группе. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$110 за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Бангкок из Паттайи: вечерний круиз и храмы
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку из Паттайи! Откройте для себя величие города на речном круизе
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$110 за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Паттайи в Бангкок: Храмы, Чайнатаун и жизнь на воде
Вас ждет увлекательное путешествие: от храмов Бангкока до плавучих рынков и живописных каналов Тхонбури
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
8 часов
Удивительный и древний Муанг Боран
Оказаться в самом необычном музее Таиланда и лучше узнать страну
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$160 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
Отправьтесь в увлекательное путешествие по открытому зоопарку Кхао Кхео с русскоязычным гидом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$29 за человека
Мини-группа
13 часов
Аюттайя из Паттайи: историческое путешествие в мини-группе
Погрузитесь в историю Сиама с экскурсией в Аюттайю, где древние руины расскажут свои тайны
Начало: У вашего отеля в Паттайе
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:30
10 июня в 06:30
12 июня в 06:30
$83 за человека
Мини-группа
10 часов
Тайская Венеция и плавучие рынки: экскурсия из Паттайи
Погрузитесь в атмосферу тайских традиций, посетив уникальные места Ампхавы и окрестностей с профессиональным гидом
Начало: В вашем отеле в Паттайе
Расписание: в четверг и субботу в 07:30
13 июня в 07:30
15 июня в 07:30
$100 за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Чачоенгсао: храмы, попугаи и духовность
Проведите день вдали от суеты Паттайи, погрузитесь в мир древних храмов и тропической природы Чачоенгсао
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
$180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5.5 часов
Путешествие в Тропический сад Нонг Нуч - Жемчужина Паттайи
Погрузитесь в мир тропической флоры и уникальных экспозиций, посетив сады Нонг Нуч в Паттайе
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$34 за человека
Мини-группа
13 часов
Паттайя: Поиск драгоценных камней и вечер у Сиамского залива
Погрузитесь в мир драгоценных камней, попробуйте морские угощения и завершите день незабываемым закатом
Начало: У ресепшена вашего отеля
Расписание: в субботу в 06:00
15 июня в 06:00
22 июня в 06:00
$107 за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия из Паттайи: национальные парки Районга
Погрузитесь в удивительный мир тропической природы Районга, насладитесь экзотическим обедом в джунглях
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$82 за человека
Мини-группа
13 часов
Двухдневное путешествие в Пном Рунг из Паттайи: храмы, пещеры и древние петроглифы
Погрузитесь в мир древних цивилизаций Таиланда, посетив храмовый комплекс Пном Рунг и другие уникальные места в компании профессионального гида
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: в понедельник в 07:00
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
$172 за человека
Мини-группа
8 часов
Паттайя на ваших кадрах: экскурсия в мини-группе с полным пакетом
Погрузитесь в калейдоскоп ярких впечатлений и незабываемых моментов в экскурсии по Паттайе с профессиональным гидом
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$68 за человека
Мини-группа
13 часов
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи)
Однодневное путешествие в Ратчабури подарит вам встречу с альпаками, купание в горячих источниках и удивительные пещеры
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$103 за человека
Мини-группа
9 часов
Путешествие по святыням Паттайи: от Пещерного храма до Врат ада
Приключение начинается в Паттайе: откройте тайны Пещерного храма и встретьтесь с духами Таиланда
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$82 за человека
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия в Древний Сиам из Паттайи с гидом
Погрузитесь в мир тайских легенд и архитектуры с экскурсией в Древний Сиам, полная программа с обедом
Начало: Из вашего отеля в Паттайе
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 10:00
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$90 за человека
Мини-группа
13 часов
Таиланд изнутри: путешествие по святым местам из Паттайи
Погрузитесь в атмосферу древнего Таиланда, посетив уникальные святыни и места силы в компании единомышленников
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
$100 за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия на остров Ко Кхам: уединение и природа
Проведите незабываемый день на тихом и живописном острове Ко Кхам, наслаждаясь морем и солнцем
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
$72 за человека
Мини-группа
11 часов
Неизведанные уголки провинции Чонбури: в мини-группе из Паттайи
Провинция Чонбури - фантастический регион, куда пока не добрались толпы туристов. Вы посетите древние пещеры, храмы, озера и водопады
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$82 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
5.5 часов
Гастротур в Паттайе: Магия тайских специй
Погрузитесь в мир тайской кухни и культуры! Индивидуальная экскурсия с посещением сада специй, дегустацией блюд и экскурсией на шоколадную фабрику
Начало: В лобби вашего отеля
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 120$96 за всё до 12 чел.
Мини-группа
13 часов
Экскурсия из Паттайи: водопад Сарика, рафтинг в Кхао Яй и квадроциклы
Насыщенная программа экскурсии из Паттайи включает посещение водопада Сарика, рафтинг по реке в Кхао Яй, поездку на квадроциклах и осмотр местных храмов
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в четверг и воскресенье в 05:30
13 июня в 05:30
16 июня в 05:30
$90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна5 мая 2024Ездили в храмовый комплекс, получилась индивидуальна экскурсия, только мы втроем и наш гид Анатолий. Нам очень понравилось,Анатолий очень хороший рассказчик, все спокойно рассказал, объяснил, ответил на все вопросы!!!
- ИИрина1 мая 2024Очень понравилась пунктуальность сотрудников и то,что все постоянно были на связи. Зоопарк интересный,мы,двое взрослых людей,наслаждались общением с животными не меньше,чем дети! А лемурчики вне конкуренции!!! Только из-за них стоит поехать! Спасибо за все!
- ЕЕлена27 апреля 2024Экскурсия понравилась,от маршрута до организации. Михаил был внимателен ко всем туристам. Получила адреналин на смотровой площадке Skywalk со стеклянным полом,релакс при кормлении черепашек в храме. Прогулка по набережной порадовала.
- ААлексей16 апреля 2024Спасибо за отличную экскурсию, Домиру большое спасибо, молодец отлично, всё и интересно и позновательно, узнали много интересного, нам понравилось, очень красиво. Спасибо большое вам всем, мы были на трех экскурсиях, все на высшем уровне, так держать!!!!
- ААнна15 апреля 2024Экскурсия была интересной, динамичной и составила прекрасную альтернативу пляжному отдыху. Рекомендую к посещению!
- ТТатьяна12 апреля 2024Отлично! В назначенное время, дружелюбно, интересно. Потрясающий парк-музей под открытым небом. Знали бы про него раньше, все последующие поездки в Таиланд выглядели бы иначе. Подойдет тем, кому интересно культурное и историческое наследие страны. Спасибо Сергею за экскурсию.
- ЯЯна8 апреля 2024Экскурсия очень понравилась! Забрали вовремя, провезли по великолепным локациям. Гид знает очень много информации как о местах которые посещали, так и о стране в целом. Было очень интересно.
- ЛЛюдмила8 апреля 2024Интересный маршрут, все понравилось!
- аандрей3 апреля 2024Добрый! Экскурсия сегодня понравилась. Очень интересен оказался, вопреки ожиданиям, сам обьект. Достаточно разнообразен. Профессионально работал гид по имени Дамир. С
- ММихаил30 марта 2024Все понравилось, единственный минус было мало альпаков, доступных для общения
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «На машине»
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