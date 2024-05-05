🚗 На машине Мини-группа 11 часов 2 отзыва Групповая экскурсия «Мир легенд Королевства Сиам» - погружение в мифы Вас ждет незабываемое путешествие по святыням Таиланда, полное тайн, духовности и культурных открытий Начало: На ресепшен вашего отеля Расписание: ежедневно в 09:00 $ 80 за человека

🚗 На машине Мини-группа 11 часов 5 отзывов Путешествие в мир дикой природы: Кхао Вонг и Кхао Ча Мао Откройте для себя удивительные национальные парки Кхао Вонг и Кхао Ча Мао в Паттайе. Групповая экскурсия с русскоговорящим гидом и обедом в джунглях Начало: На ресепшене вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 $ 75 за человека

🚗 На машине Мини-группа 13 часов 6 отзывов Королевский Бангкок: экскурсия из Паттайи в мини-группе Погрузитесь в величие Бангкока с экскурсией в мини-группе. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас Начало: На ресепшене вашего отеля Расписание: ежедневно в 07:00 $ 110 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 1 отзыв Групповая экскурсия в Бангкок из Паттайи: вечерний круиз и храмы Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку из Паттайи! Откройте для себя величие города на речном круизе Начало: На ресепшен вашего отеля Расписание: ежедневно в 11:00 $ 110 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Из Паттайи в Бангкок: Храмы, Чайнатаун и жизнь на воде Вас ждет увлекательное путешествие: от храмов Бангкока до плавучих рынков и живописных каналов Тхонбури от $ 400 за всё до 12 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Удивительный и древний Муанг Боран Оказаться в самом необычном музее Таиланда и лучше узнать страну $ 160 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 5 часов 20 отзывов Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео Отправьтесь в увлекательное путешествие по открытому зоопарку Кхао Кхео с русскоязычным гидом Начало: От вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 $ 29 за человека

🚗 На машине Мини-группа 13 часов 6 отзывов Аюттайя из Паттайи: историческое путешествие в мини-группе Погрузитесь в историю Сиама с экскурсией в Аюттайю, где древние руины расскажут свои тайны Начало: У вашего отеля в Паттайе Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:30 $ 83 за человека

🚗 На машине Мини-группа 10 часов 2 отзыва Тайская Венеция и плавучие рынки: экскурсия из Паттайи Погрузитесь в атмосферу тайских традиций, посетив уникальные места Ампхавы и окрестностей с профессиональным гидом Начало: В вашем отеле в Паттайе Расписание: в четверг и субботу в 07:30 $ 100 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Путешествие в Чачоенгсао: храмы, попугаи и духовность Проведите день вдали от суеты Паттайи, погрузитесь в мир древних храмов и тропической природы Чачоенгсао $ 180 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 5.5 часов 15 отзывов Путешествие в Тропический сад Нонг Нуч - Жемчужина Паттайи Погрузитесь в мир тропической флоры и уникальных экспозиций, посетив сады Нонг Нуч в Паттайе Начало: От вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 $ 34 за человека

🚗 На машине Мини-группа 13 часов 3 отзыва Паттайя: Поиск драгоценных камней и вечер у Сиамского залива Погрузитесь в мир драгоценных камней, попробуйте морские угощения и завершите день незабываемым закатом Начало: У ресепшена вашего отеля Расписание: в субботу в 06:00 $ 107 за человека

🚗 На машине Мини-группа 12 часов 1 отзыв Групповая экскурсия из Паттайи: национальные парки Районга Погрузитесь в удивительный мир тропической природы Районга, насладитесь экзотическим обедом в джунглях Начало: На ресепшен вашего отеля Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00 $ 82 за человека

🚗 На машине Мини-группа 13 часов 1 отзыв Двухдневное путешествие в Пном Рунг из Паттайи: храмы, пещеры и древние петроглифы Погрузитесь в мир древних цивилизаций Таиланда, посетив храмовый комплекс Пном Рунг и другие уникальные места в компании профессионального гида Начало: На ресепшене вашего отеля Расписание: в понедельник в 07:00 $ 172 за человека

🚗 На машине Мини-группа 8 часов 1 отзыв Паттайя на ваших кадрах: экскурсия в мини-группе с полным пакетом Погрузитесь в калейдоскоп ярких впечатлений и незабываемых моментов в экскурсии по Паттайе с профессиональным гидом Начало: На ресепшен вашего отеля Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00 $ 68 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 13 часов 1 отзыв Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры (из Паттайи) Однодневное путешествие в Ратчабури подарит вам встречу с альпаками, купание в горячих источниках и удивительные пещеры Начало: Ресепшен вашего отеля Расписание: во вторник и субботу в 08:00 $ 103 за человека

🚗 На машине Мини-группа 9 часов Путешествие по святыням Паттайи: от Пещерного храма до Врат ада Приключение начинается в Паттайе: откройте тайны Пещерного храма и встретьтесь с духами Таиланда Начало: У вашего отеля Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00 $ 82 за человека

🚗 На машине Мини-группа 9 часов Групповая экскурсия в Древний Сиам из Паттайи с гидом Погрузитесь в мир тайских легенд и архитектуры с экскурсией в Древний Сиам, полная программа с обедом Начало: Из вашего отеля в Паттайе Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 10:00 $ 90 за человека

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