Из Паттайи - в Бангкок: увидеть главное в столице Таиланда

Однодневное путешествие в Бангкок из Паттайи. Посетите знаковые места столицы Таиланда, насладитесь видами и попробуйте местные блюда
В рамках этой экскурсии туристы за один день смогут увидеть самые значимые места Бангкока.

Программа включает посещение Большого дворца, где с 18 века располагалась резиденция королей, и Храма Изумрудного Будды, который
читать дальше

считается важнейшей святыней Таиланда.

Также путешественники посетят Храм Утренней зари, совершат прогулку на корабле по реке Чао Прая и насладятся видами города с высоты небоскрёба Маханакхон.

Экскурсия сопровождается русскоязычным гидом, а обед будет представлен в формате шведского стола с неострыми тайскими блюдами

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение исторических дворцов
  • 🙏 Знакомство с буддийскими святынями
  • 🌆 Панорамные виды на Бангкок
  • 🚢 Прогулка на корабле по реке
  • 🍜 Аутентичная тайская кухня
Из Паттайи - в Бангкок: увидеть главное в столице Таиланда
Из Паттайи - в Бангкок: увидеть главное в столице Таиланда
Из Паттайи - в Бангкок: увидеть главное в столице Таиланда
Ближайшие даты:
28
янв30
янв2
фев4
фев6
фев9
фев11
фев
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Большой дворец
  • Храм Изумрудного Будды
  • Храм Утренней зари
  • Небоскрёб Маханакхон
  • Железный дворец

Описание экскурсии

Рано утром мы встретим вас у вашего отеля в Паттайе и отправимся в Бангкок. В столице у вас будет насыщенная программа:

  • Большой дворец — главная резиденция королей Таиланда с 18 века
  • Храм Изумрудного Будды — место, где хранится священная статуя-оберег, от которой зависит безопасность нации
  • Храм Утренней зари. Мы переправимся через реку Чао Прая, чтобы увидеть один из самых красивых храмов города
  • Обед в формате шведского стола с тайскими неострыми блюдами
  • Панорамная площадка небоскрёба Маханакхон со стеклянным полом. С высоты 314 м открываются великолепные виды на весь Бангкок
  • Переезд к пирсу на воздушном метро. По пути вы насладитесь пейзажами тайской столицы и её высотками
  • Прогулка на корабле по реке Чао Прая с панорамной верхней палубой через историческую часть города
  • Остановка у Железного дворца с видом на храм Золотой горы — здесь получаются очень атмосферные фото

Около 18:15–18:45 мы отправимся обратно в Паттайю — и к 21:00–22:00 вы будете в вашем отеле.

Организационные детали

  • Доплата за экскурсию осуществляется только в тайских батах
  • В Королевском дворце и храмах экскурсию проводят работающие там тайские русскоговорящие гиды. Всё остальное время программу ведёт русский гид
  • Тайские русскоговорящие гиды при Королевском дворце и храмах могут объединять несколько групп в одну при проведении экскурсии. Это связано с ограниченным количеством гидов и не зависит от нас
  • Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату
  • Если вы находитесь в Бангкоке, вы также можете присоединиться к группе. Детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено:

  • Трансфер на микроавтобусе Toyota
  • Сопровождение русского гида
  • Услуги тайского русскоговорящего гида во дворце и храмах
  • Обед

Дополнительные расходы на билеты — около $55–60 за чел:

  • Королевский дворец с храмом Изумрудного Будды — 500 бат
  • Храм Утренней зари — 200 бат
  • Небоскрёб Маханакхон — 1000 бат (с 20.12 по 10.01 — 1200 бат)
  • Паром, метро и корабль — 200 бат

во вторник, четверг и воскресенье в 07:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый, рост выше 120 см.$120
Детский, рост до 120 см.$110
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
22 ноя 2024
Все понравилось, хорошая обзорная экскурсия по Бангкоку. Спасибо
А
28 окт 2024
Гидом был Андрей, рассказ был интересным и насыщенным информацией, гиду еще бы добавить огонька в глазах и было бы вообще прекрасно. В целом, все понравилось, достойная обзорная по Бангкоку.
В
20 окт 2024
Отличная содержательная экскурсия. Замечательный гид Наталия, ненавязчивая, с чувством юмора. Объехали практически весь Бангкок на разных средствах передвижения тук-тук, метро, корабль. Посетили много топовых экскурсионных мест Бангкока. Все, что было заявлено было выполнено на 100%. Спасибо!

Похожие экскурсии из Паттайи

Из Паттайи в контрастный Бангкок
На машине
4 отзыва
10 часов
Индивидуальная
Из Паттайи в Бангкок: Храмы, Чайнатаун и жизнь на воде
Вас ждет увлекательное путешествие: от храмов Бангкока до плавучих рынков и живописных каналов Тхонбури
20 фев в 09:00
24 фев в 09:00
от $400 за человека
Королевский Бангкок: большое путешествие из Паттайи
На автобусе
11 отзывов
13 часов
Групповая
Королевский Бангкок: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Погрузитесь в величие Бангкока с экскурсией в мини-группе. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник в 07:00
Завтра в 07:00
4 фев в 07:00
$113 за человека
Тайская Венеция - из Паттайи в небольшой группе
На машине
4 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Тайская Венеция - в мини-группе
Поездка в формате «всё включено» к городу на воде, храму Дракона и Рынку раскрывающихся зонтов
Начало: В вашем отеле в Паттайе
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:30
Завтра в 07:30
30 янв в 07:30
$110 за человека