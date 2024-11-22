В рамках этой экскурсии туристы за один день смогут увидеть самые значимые места Бангкока.Программа включает посещение Большого дворца, где с 18 века располагалась резиденция королей, и Храма Изумрудного Будды, который

считается важнейшей святыней Таиланда. Также путешественники посетят Храм Утренней зари, совершат прогулку на корабле по реке Чао Прая и насладятся видами города с высоты небоскрёба Маханакхон. Экскурсия сопровождается русскоязычным гидом, а обед будет представлен в формате шведского стола с неострыми тайскими блюдами

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Рано утром мы встретим вас у вашего отеля в Паттайе и отправимся в Бангкок. В столице у вас будет насыщенная программа:

Большой дворец — главная резиденция королей Таиланда с 18 века

— главная резиденция королей Таиланда с 18 века Храм Изумрудного Будды — место, где хранится священная статуя-оберег, от которой зависит безопасность нации

— место, где хранится священная статуя-оберег, от которой зависит безопасность нации Храм Утренней зари . Мы переправимся через реку Чао Прая, чтобы увидеть один из самых красивых храмов города

. Мы переправимся через реку Чао Прая, чтобы увидеть один из самых красивых храмов города Обед в формате шведского стола с тайскими неострыми блюдами

в формате шведского стола с тайскими неострыми блюдами Панорамная площадка небоскрёба Маханакхон со стеклянным полом. С высоты 314 м открываются великолепные виды на весь Бангкок

со стеклянным полом. С высоты 314 м открываются великолепные виды на весь Бангкок Переезд к пирсу на воздушном метро . По пути вы насладитесь пейзажами тайской столицы и её высотками

. По пути вы насладитесь пейзажами тайской столицы и её высотками Прогулка на корабле по реке Чао Прая с панорамной верхней палубой через историческую часть города

с панорамной верхней палубой через историческую часть города Остановка у Железного дворца с видом на храм Золотой горы — здесь получаются очень атмосферные фото

Около 18:15–18:45 мы отправимся обратно в Паттайю — и к 21:00–22:00 вы будете в вашем отеле.

Организационные детали

Доплата за экскурсию осуществляется только в тайских батах

В Королевском дворце и храмах экскурсию проводят работающие там тайские русскоговорящие гиды. Всё остальное время программу ведёт русский гид

Тайские русскоговорящие гиды при Королевском дворце и храмах могут объединять несколько групп в одну при проведении экскурсии. Это связано с ограниченным количеством гидов и не зависит от нас

Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату

Если вы находитесь в Бангкоке, вы также можете присоединиться к группе. Детали уточняйте в переписке

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено:

Трансфер на микроавтобусе Toyota

Сопровождение русского гида

Услуги тайского русскоговорящего гида во дворце и храмах

Обед

Дополнительные расходы на билеты — около $55–60 за чел: