В рамках этой экскурсии туристы за один день смогут увидеть самые значимые места Бангкока.
Программа включает посещение Большого дворца, где с 18 века располагалась резиденция королей, и Храма Изумрудного Будды, который
Программа включает посещение Большого дворца, где с 18 века располагалась резиденция королей, и Храма Изумрудного Будды, который
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение исторических дворцов
- 🙏 Знакомство с буддийскими святынями
- 🌆 Панорамные виды на Бангкок
- 🚢 Прогулка на корабле по реке
- 🍜 Аутентичная тайская кухня
Что можно увидеть
- Большой дворец
- Храм Изумрудного Будды
- Храм Утренней зари
- Небоскрёб Маханакхон
- Железный дворец
Описание экскурсии
Рано утром мы встретим вас у вашего отеля в Паттайе и отправимся в Бангкок. В столице у вас будет насыщенная программа:
- Большой дворец — главная резиденция королей Таиланда с 18 века
- Храм Изумрудного Будды — место, где хранится священная статуя-оберег, от которой зависит безопасность нации
- Храм Утренней зари. Мы переправимся через реку Чао Прая, чтобы увидеть один из самых красивых храмов города
- Обед в формате шведского стола с тайскими неострыми блюдами
- Панорамная площадка небоскрёба Маханакхон со стеклянным полом. С высоты 314 м открываются великолепные виды на весь Бангкок
- Переезд к пирсу на воздушном метро. По пути вы насладитесь пейзажами тайской столицы и её высотками
- Прогулка на корабле по реке Чао Прая с панорамной верхней палубой через историческую часть города
- Остановка у Железного дворца с видом на храм Золотой горы — здесь получаются очень атмосферные фото
Около 18:15–18:45 мы отправимся обратно в Паттайю — и к 21:00–22:00 вы будете в вашем отеле.
Организационные детали
- Доплата за экскурсию осуществляется только в тайских батах
- В Королевском дворце и храмах экскурсию проводят работающие там тайские русскоговорящие гиды. Всё остальное время программу ведёт русский гид
- Тайские русскоговорящие гиды при Королевском дворце и храмах могут объединять несколько групп в одну при проведении экскурсии. Это связано с ограниченным количеством гидов и не зависит от нас
- Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату
- Если вы находитесь в Бангкоке, вы также можете присоединиться к группе. Детали уточняйте в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость включено:
- Трансфер на микроавтобусе Toyota
- Сопровождение русского гида
- Услуги тайского русскоговорящего гида во дворце и храмах
- Обед
Дополнительные расходы на билеты — около $55–60 за чел:
- Королевский дворец с храмом Изумрудного Будды — 500 бат
- Храм Утренней зари — 200 бат
- Небоскрёб Маханакхон — 1000 бат (с 20.12 по 10.01 — 1200 бат)
- Паром, метро и корабль — 200 бат
во вторник, четверг и воскресенье в 07:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый, рост выше 120 см.
|$120
|Детский, рост до 120 см.
|$110
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 71 туриста
Здравствуйте! Наша команда специализируется на проведении обзорных, исторических и аутентичных программ по территории центрального Таиланда. Некоторые из членов команды прожили в Таиланде более 15 лет и свободно говорят на тайскомЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентин
22 ноя 2024
Все понравилось, хорошая обзорная экскурсия по Бангкоку. Спасибо
А
Александр
28 окт 2024
Гидом был Андрей, рассказ был интересным и насыщенным информацией, гиду еще бы добавить огонька в глазах и было бы вообще прекрасно. В целом, все понравилось, достойная обзорная по Бангкоку.
В
Виктория
20 окт 2024
Отличная содержательная экскурсия. Замечательный гид Наталия, ненавязчивая, с чувством юмора. Объехали практически весь Бангкок на разных средствах передвижения тук-тук, метро, корабль. Посетили много топовых экскурсионных мест Бангкока. Все, что было заявлено было выполнено на 100%. Спасибо!
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