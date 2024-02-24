Посетить рынок "раскрывающихся зонтов" и деревню слонов и проехать по "дороге смерти"
Вы увидите, как фермер выращивает кокосы и как тайцы ставят торговые палатки прямо на железные рельсы.
Проедете на поезде по «дороге смерти», прогуляетесь по парку «шагающих» деревьев и посетите слоновью деревню.
Накупаетесь у водопадов и в термальных источниках и получите дозу адреналина, поучаствовав в рафтинге и сплаве по Кваю.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$267
|Детский билет (3-11 лет)
|$209
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Кокосовая плантация, рынок "раскрывающихся зонтов", поездка по "дороге смерти", рафтинг у водопадов и горячие источники
Ранним утром заберём вас из отеля в Паттайе и отправимся в путешествие. После завтрака прибудем в гости к тайскому фермеру и осмотрим его кокосовую плантацию.
Посетим рынок «раскрывающихся зонтов» — колоритное местечко, где местные торгуют прямо на железнодорожных рельсах. Сядем на поезд и проедем по участку полотна, называемому «дорогой смерти», но при этом абсолютно безопасному. После прервёмся на обед.
Искупаемся у водопадов, желающие смогут поучаствовать в рафтинге или попробовать гидромассаж. Затем отдохнём в горячих источниках. Ужинать будем в отеле.
Сплав по реке Квай, горячие источники, слоновья деревня
Позавтракав, наденем спасательные жилеты и устроим сплав по реке Квай. Далее пересядем на лодки и доберёмся до горячих источников. Пройдём оздоровительные процедуры на минеральных водах.
Прогуляемся по парку «шагающих» деревьев к водопаду. Побываем в деревне слонов, за доплату желающие смогут покататься или искупаться с животными.
После обеда в русском стиле осмотрим самое большое дерево Таиланда. По пути в Паттайю заглянем в храм и пещеру на его территории. Поздним вечером доставим вас в отель и попрощаемся.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ваш отель в Паттайе, 04:30Завершение: ваш отель в Паттайе, 21:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.