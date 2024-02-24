Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
Индивидуальный тур в Паттайе

Посетить рынок "раскрывающихся зонтов" и деревню слонов и проехать по "дороге смерти"

Приглашаем в короткое, но насыщенное впечатлениями путешествие к реке Квай.

Вы увидите, как фермер выращивает кокосы и как тайцы ставят торговые палатки прямо на железные рельсы.

Проедете на поезде по «дороге смерти», прогуляетесь по парку «шагающих» деревьев и посетите слоновью деревню.

Накупаетесь у водопадов и в термальных источниках и получите дозу адреналина, поучаствовав в рафтинге и сплаве по Кваю.
Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
Ближайшие даты:
24
фев
2
мар
9
мар
16
мар
23
мар
30
мар
6
апр
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$267
Детский билет (3-11 лет)$209
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Кокосовая плантация, рынок "раскрывающихся зонтов", поездка по "дороге смерти", рафтинг у водопадов и горячие источники

Ранним утром заберём вас из отеля в Паттайе и отправимся в путешествие. После завтрака прибудем в гости к тайскому фермеру и осмотрим его кокосовую плантацию.

Посетим рынок «раскрывающихся зонтов» — колоритное местечко, где местные торгуют прямо на железнодорожных рельсах. Сядем на поезд и проедем по участку полотна, называемому «дорогой смерти», но при этом абсолютно безопасному. После прервёмся на обед.

Искупаемся у водопадов, желающие смогут поучаствовать в рафтинге или попробовать гидромассаж. Затем отдохнём в горячих источниках. Ужинать будем в отеле.

Кокосовая плантация, рынок "раскрывающихся зонтов", поездка по "дороге смерти", рафтинг у водопадов и горячие источникиКокосовая плантация, рынок "раскрывающихся зонтов", поездка по "дороге смерти", рафтинг у водопадов и горячие источникиКокосовая плантация, рынок "раскрывающихся зонтов", поездка по "дороге смерти", рафтинг у водопадов и горячие источникиКокосовая плантация, рынок "раскрывающихся зонтов", поездка по "дороге смерти", рафтинг у водопадов и горячие источникиКокосовая плантация, рынок "раскрывающихся зонтов", поездка по "дороге смерти", рафтинг у водопадов и горячие источники
2 день

Сплав по реке Квай, горячие источники, слоновья деревня

Позавтракав, наденем спасательные жилеты и устроим сплав по реке Квай. Далее пересядем на лодки и доберёмся до горячих источников. Пройдём оздоровительные процедуры на минеральных водах.

Прогуляемся по парку «шагающих» деревьев к водопаду. Побываем в деревне слонов, за доплату желающие смогут покататься или искупаться с животными.

После обеда в русском стиле осмотрим самое большое дерево Таиланда. По пути в Паттайю заглянем в храм и пещеру на его территории. Поздним вечером доставим вас в отель и попрощаемся.

Сплав по реке Квай, горячие источники, слоновья деревняСплав по реке Квай, горячие источники, слоновья деревняСплав по реке Квай, горячие источники, слоновья деревняСплав по реке Квай, горячие источники, слоновья деревняСплав по реке Квай, горячие источники, слоновья деревня

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: ваш отель в Паттайе, 04:30
Завершение: ваш отель в Паттайе, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Паттайи

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыМногодневные турыВодопадыПрирода и пейзажиПерезагрузкаРека КвайРынок раскрывающихся зонтовРынкиШопингСлоныЖивотные

Похожие туры из Паттайи

Рай на реке Квай
Авторский тур
2 дня
Рай на реке Квай
Ваш отель в Паттайе
Сегодня
Завтра
19 фев
20 фев
от 36 400฿ за человека
Путешествие на реку Квай (2 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 4 часа
1 отзыв
Путешествие на реку Квай (2 дня)
Холл Вашего отеля
Сегодня
Завтра
19 фев
20 фев
4 000฿ за человека
Провинция водопадов: путешествие в Канчанабури из Паттайи
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Провинция водопадов: путешествие в Канчанабури из Паттайи
Увидеть 4 удивительных водопада, искупаться в горячих источниках и сплавиться на плоту по Кхвэяй
Заберём вас от отеля в Паттайе, 05:00
22 фев
25 фев
29 фев
3 мар
$199 за всё до 12 чел.
У нас ещё много экскурсий в Паттайе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM