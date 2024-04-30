Путешествие в сердце природы и культуры! Река Квай + Тайский Экспресс

Проведите незабываемый день, путешествуя по трём живописным островам Паттайи с Madagascar Экспресс
Приглашаем вас на уникальный морской тур Madagascar Экспресс, который откроет вам красоту трёх островов Паттайи. Начните своё приключение с Ко Пед, где вас ждёт встреча с обитателями Острова обезьян.

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маршрут на Ко Пай, где вы сможете насладиться четырьмя с половиной часами отдыха на пляже: расслабьтесь под зонтом, поиграйте в пляжные игры, попробуйте себя в снорклинге или рыбалке. Обед на пляже, свежие фрукты и напитки украсят ваш день.

Завершите своё путешествие на Ко Сак, где вас ждут бесплатные катания на банане и возможность покататься на водном мотоцикле.

Эта экскурсия обещает быть полной ярких впечатлений и веселья, идеально подходит для любителей моря и активного отдыха

5
2 отзыва

7 причин купить этот авторский тур

  • 🏝️ Посещение трех живописных островов
  • 🐒 Кормление обезьян и фотографирование
  • 🏐 Пляжные игры и волейбол
  • 🤿 Снорклинг и рыбалка с борта катера
  • 🍹 Обед, фрукты и напитки на пляже
  • 🎶 Музыка и танцы на берегу
  • 🚤 Катание на банане и водном мотоцикле
Путешествие в сердце природы и культуры! Река Квай + Тайский Экспресс
Путешествие в сердце природы и культуры! Река Квай + Тайский Экспресс
Путешествие в сердце природы и культуры! Река Квай + Тайский Экспресс
Ближайшие даты:
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дек24
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Время начала: 07:30

Что можно увидеть

  • Ко Пед
  • Ко Пай
  • Ко Сак

Описание тура

Однодневный морской тур на три острова

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по тропическим островам! Этот однодневный морской тур подарит вам незабываемые впечатления и возможность насладиться красотой природы.

Ко Пед - Остров обезьян

Первым пунктом нашего маршрута станет Ко Пед, известный как Остров обезьян. Здесь вы сможете:

  • Кормить животных;
  • Фотографироваться с дружелюбными обитателями острова.

Ко Пай - пляжный отдых

Следующий остров - Ко Пай, где вы проведете целых 4,5 часа. Здесь вас ждут:

  • Зонты и лежаки для комфортного отдыха;
  • Волейбол и другие пляжные игры;
  • Снорклинг с масками для изучения подводного мира;
  • Рыбалка с борта катера;
  • Обед на пляже с разнообразными блюдами;
  • Свежие фрукты и напитки (как алкогольные, так и безалкогольные);
  • Музыка и танцы на пляже для создания праздничной атмосферы.

Ко Сак - активные развлечения

Завершит наш тур остров Ко Сак, где вас ждут захватывающие активности:

  • Бесплатное катание на банане;
  • Снорклинг с масками для изучения морской жизни;
  • Катание на водном мотоцикле (1000 бат за 30 минут).

Не упустите возможность провести день в окружении красоты природы, насладиться активным отдыхом и расслабиться на пляже. Этот тур станет отличным способом провести время с друзьями и близкими, создавая незабываемые воспоминания!

с 23 ноября, ежедневно

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый (по росту выше 120 см)3900 ฿
Детский (рост до 120 см)2800 ฿
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер туда - обратно.
  • Входные билеты.
  • Питание по программе и отель.
  • Русскоязычный гид.
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • 500 ฿ одноместное размещение.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: с 23 ноября, ежедневно
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Важная информация
  • Вечером накануне экскурсии в 20:00-21:00 по Мск организатор свяжется с вами - напомнить про экскурсию и уточнить время выезда
  • Взять с собой
  • Копии паспортов (также можно фото паспорта на телефоне)
  • Удобная обувь, сменная одежда, предметы личной гигиены, кофточка для кондиционированного автобуса
  • Головные уборы, купальники и полотенца, деньги на сувениры
  • Накануне заказать коробочку с завтраком (Breakfast Box) в отеле
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
30 апр 2024
Ребята Айдар и Куршет просто лучшие!!! Они сделали невозможное). Айдар прирождённый дрессировщик обезьян… это было круто и очень чёткая организация с их стороны! Спасибо
Л
12 фев 2024
Все понравилось, гид молодец все с юмором, четко по времени, все что было заявлено увидели. Ехали на спитботе, быстро не укачивает, 1остров обезьян покормили, здорово они даже плавать умеют, 2 остров красивый тоже были обезьяны, 3 остров где уже отдыхали белый песок голубая вода, очень красиво. Коктейли,обед. Кто хотел ездили на рыбалку, катались на банане.

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