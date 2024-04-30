Приглашаем вас на уникальный морской тур Madagascar Экспресс, который откроет вам красоту трёх островов Паттайи. Начните своё приключение с Ко Пед, где вас ждёт встреча с обитателями Острова обезьян.Продолжите свой

маршрут на Ко Пай, где вы сможете насладиться четырьмя с половиной часами отдыха на пляже: расслабьтесь под зонтом, поиграйте в пляжные игры, попробуйте себя в снорклинге или рыбалке. Обед на пляже, свежие фрукты и напитки украсят ваш день. Завершите своё путешествие на Ко Сак, где вас ждут бесплатные катания на банане и возможность покататься на водном мотоцикле. Эта экскурсия обещает быть полной ярких впечатлений и веселья, идеально подходит для любителей моря и активного отдыха

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Время начала: 07:30

Описание тура

Однодневный морской тур на три острова

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по тропическим островам! Этот однодневный морской тур подарит вам незабываемые впечатления и возможность насладиться красотой природы.

Ко Пед - Остров обезьян

Первым пунктом нашего маршрута станет Ко Пед, известный как Остров обезьян. Здесь вы сможете:

Кормить животных;

Фотографироваться с дружелюбными обитателями острова.

Ко Пай - пляжный отдых

Следующий остров - Ко Пай, где вы проведете целых 4,5 часа. Здесь вас ждут:

Зонты и лежаки для комфортного отдыха;

Волейбол и другие пляжные игры;

Снорклинг с масками для изучения подводного мира;

Рыбалка с борта катера;

Обед на пляже с разнообразными блюдами;

Свежие фрукты и напитки (как алкогольные, так и безалкогольные);

Музыка и танцы на пляже для создания праздничной атмосферы.

Ко Сак - активные развлечения

Завершит наш тур остров Ко Сак, где вас ждут захватывающие активности:

Бесплатное катание на банане;

Снорклинг с масками для изучения морской жизни;

Катание на водном мотоцикле (1000 бат за 30 минут).

Не упустите возможность провести день в окружении красоты природы, насладиться активным отдыхом и расслабиться на пляже. Этот тур станет отличным способом провести время с друзьями и близкими, создавая незабываемые воспоминания!