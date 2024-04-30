Приглашаем вас на уникальный морской тур Madagascar Экспресс, который откроет вам красоту трёх островов Паттайи. Начните своё приключение с Ко Пед, где вас ждёт встреча с обитателями Острова обезьян.
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7 причин купить этот авторский тур
- 🏝️ Посещение трех живописных островов
- 🐒 Кормление обезьян и фотографирование
- 🏐 Пляжные игры и волейбол
- 🤿 Снорклинг и рыбалка с борта катера
- 🍹 Обед, фрукты и напитки на пляже
- 🎶 Музыка и танцы на берегу
- 🚤 Катание на банане и водном мотоцикле
Что можно увидеть
- Ко Пед
- Ко Пай
- Ко Сак
Описание тура
Однодневный морской тур на три острова
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по тропическим островам! Этот однодневный морской тур подарит вам незабываемые впечатления и возможность насладиться красотой природы.
Ко Пед - Остров обезьян
Первым пунктом нашего маршрута станет Ко Пед, известный как Остров обезьян. Здесь вы сможете:
- Кормить животных;
- Фотографироваться с дружелюбными обитателями острова.
Ко Пай - пляжный отдых
Следующий остров - Ко Пай, где вы проведете целых 4,5 часа. Здесь вас ждут:
- Зонты и лежаки для комфортного отдыха;
- Волейбол и другие пляжные игры;
- Снорклинг с масками для изучения подводного мира;
- Рыбалка с борта катера;
- Обед на пляже с разнообразными блюдами;
- Свежие фрукты и напитки (как алкогольные, так и безалкогольные);
- Музыка и танцы на пляже для создания праздничной атмосферы.
Ко Сак - активные развлечения
Завершит наш тур остров Ко Сак, где вас ждут захватывающие активности:
- Бесплатное катание на банане;
- Снорклинг с масками для изучения морской жизни;
- Катание на водном мотоцикле (1000 бат за 30 минут).
Не упустите возможность провести день в окружении красоты природы, насладиться активным отдыхом и расслабиться на пляже. Этот тур станет отличным способом провести время с друзьями и близкими, создавая незабываемые воспоминания!
с 23 ноября, ежедневно
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (по росту выше 120 см)
|3900 ฿
|Детский (рост до 120 см)
|2800 ฿
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер туда - обратно.
- Входные билеты.
- Питание по программе и отель.
- Русскоязычный гид.
Что не входит в цену
- Личные расходы
- 500 ฿ одноместное размещение.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: с 23 ноября, ежедневно
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Важная информация
- Вечером накануне экскурсии в 20:00-21:00 по Мск организатор свяжется с вами - напомнить про экскурсию и уточнить время выезда
- Взять с собой
- Копии паспортов (также можно фото паспорта на телефоне)
- Удобная обувь, сменная одежда, предметы личной гигиены, кофточка для кондиционированного автобуса
- Головные уборы, купальники и полотенца, деньги на сувениры
- Накануне заказать коробочку с завтраком (Breakfast Box) в отеле
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
30 апр 2024
Ребята Айдар и Куршет просто лучшие!!! Они сделали невозможное). Айдар прирождённый дрессировщик обезьян… это было круто и очень чёткая организация с их стороны! Спасибо
Л
Людмила
12 фев 2024
Все понравилось, гид молодец все с юмором, четко по времени, все что было заявлено увидели. Ехали на спитботе, быстро не укачивает, 1остров обезьян покормили, здорово они даже плавать умеют, 2 остров красивый тоже были обезьяны, 3 остров где уже отдыхали белый песок голубая вода, очень красиво. Коктейли,обед. Кто хотел ездили на рыбалку, катались на банане.
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