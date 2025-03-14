Перезагрузка на райских островах Ко Мак и Ко Кхам
Отправиться туда, где пустынные пляжи с белым песком и живёт Немо, и выбрать отдых по душе
Начало: Г. Паттайя, 06:30, точное место вы узнаете после б...
14 мар в 08:00
15 мар в 08:00
$230 за человека
Из Паттайи к реке Квай: отдых в термах, сплав и купание в водопадах
Посетить рынок "раскрывающихся зонтов" и деревню слонов и проехать по "дороге смерти"
Начало: Ваш отель в Паттайе, 04:30
14 мар в 08:00
15 мар в 08:00
$310 за человека
Райский уик-энд на реке Квай: слоны, сплав на плоту и удивительные водопады
Погладить слонов, искупаться в термах и побывать на «Рынке раскрывающихся зонтиков»
Начало: Паттайя, заберём вас из вашего отеля, 4:30
14 мар в 04:30
17 мар в 04:30
$100 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «На машине»
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