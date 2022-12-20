Согласно расписанию в календаре

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Описание
Что вас ожидает:
Большие гонки.
Испытайте прилив адреналина, как никто другой, когда вы бросаете вызов своим друзьям на картинговой гонке в Паттайе. Удовлетворите свою потребность в скорости и мчитесь по сложным открытым картинговым трассам, окруженным захватывающими дух видами тропической зелени. Испытайте разные модели картов с двигателями от 100 до 270 куб. см и развивайте максимальную скорость 70 километров в час (43,5 мили в час).
Прежде чем начать свою захватывающую гонку на картинге, пройдите полный инструктаж по технике безопасности, чтобы обеспечить себе безопасный опыт. Выберите детский карт, обычный карт, двухместный карт или быстрый карт в зависимости от вашей трассы, двигателя, скоростных предпочтений, а также возраста и роста.
Дайте волю своей соревновательной стороне и соревнуйтесь с другими участниками или устройте дружескую битву с друзьями и семьей. Современная цифровая система хронометража будет отслеживать время каждого круга, и для вас будет распечатан хронометраж. С панорамной террасы открывается потрясающий вид на обе трассы.
Варианты билетов:
Обычный карт (1 круг). Это одноместный картинг с максимальной скоростью 40 километров (25 миль) в час и объемом двигателя 160 куб. Вы должны быть старше 12 лет и иметь рост более 140 сантиметров. Этот карт работает на трассе для начинающих длиной 350 метров.
Двухместный картинг (1 круг). Этот карт низкоскоростной. Он предназначен для 2 взрослых старше 18 лет или взрослого старше 20 лет и ребенка ростом выше 110 сантиметров. Этот карт работает на трассе для начинающих длиной 350 метров. Рулей 2, но за скорость отвечает взрослый.
Быстрый картинг (2 круга). Этот карт имеет максимальную скорость 70 километров (43,5 мили) в час и объем двигателя 270cc. Вы должны быть старше 15 лет и иметь рост более 150 сантиметров. Этот вариант включает в себя 2 гонки. Этот карт работает на гоночной трассе длиной 800 метров с мостом.
Быстрый картинг (4 круга) + БЕСПЛАТНАЯ коллекционная футболка. Этот карт имеет максимальную скорость 70 километров (43,5 мили) в час и объем двигателя 270cc. Вы должны быть старше 15 лет и иметь рост более 150 сантиметров. Этот вариант включает в себя 4 расы и футболку. Этот карт работает на гоночной трассе длиной 800 метров.
Важная информация:
Сопровождающий: Русский.
Длительность 16 мин.
Не подходит для: Беременные женщины, люди с ограниченными возможностями передвижения.
Возьмите с собой: Комфортная обувь.
Запрещено: Открытая обувь.
Вы должны носить спортивную обувь или кроссовки, которые можно взять напрокат за дополнительную плату в размере 50 тайских батов.
Обратите внимание, что на регистрацию, настройку оборудования и надевание гоночного костюма потребуется не менее 15 минут.
Если мероприятие не может быть проведено из-за плохих погодных условий, вы можете посетить его позже, используя тот же ваучер, который действителен в любой день в течение одного года с выбранной даты.
Завершение: 361 / 83 หมู่ที่ 10 Muang Pattaya, Amphoe Bang Lamung, Chang Wat Chon Buri 20150
Когда начало
Согласно расписанию в календаре
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Сопровождающий: Русский
Не подходит для: Беременные женщины, люди с ограниченными возможностями передвижения
Возьмите с собой: Комфортная обувь
Запрещено: Открытая обувь
Вы должны носить спортивную обувь или кроссовки, которые можно взять напрокат за дополнительную плату в размере 50 тайских батов.
Обратите внимание, что на регистрацию, настройку оборудования и надевание гоночного костюма потребуется не менее 15 минут.
Если мероприятие не может быть проведено из-за плохих погодных условий, вы можете посетить его позже, используя тот же ваучер, который действителен в любой день в течение одного года с выбранной даты.
Время работы с 10:00 до 1:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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