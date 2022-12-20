Согласно расписанию в календаре

Картинг в Паттайя (русскоговорящий сопровождающий)

Выберите из множества картов и скоростей на трассе для начинающих

Выберите из множества картов и скоростей на трассе для начинающих или продвинутых. Пройдите полное обучение, прежде чем выйти на гоночную трассу. Мчитесь по трассам со скоростью до 70 км/ч или 43,5 миль в час.
Картинг в Паттайя (русскоговорящий сопровождающий)
Картинг в Паттайя (русскоговорящий сопровождающий)
Картинг в Паттайя (русскоговорящий сопровождающий)
Картинг в Паттайя (русскоговорящий сопровождающий)
Картинг в Паттайя (русскоговорящий сопровождающий)
Картинг в Паттайя (русскоговорящий сопровождающий)
Ближайшие даты:
19
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Описание

Что вас ожидает:

  • Большие гонки.
  • Испытайте прилив адреналина, как никто другой, когда вы бросаете вызов своим друзьям на картинговой гонке в Паттайе. Удовлетворите свою потребность в скорости и мчитесь по сложным открытым картинговым трассам, окруженным захватывающими дух видами тропической зелени. Испытайте разные модели картов с двигателями от 100 до 270 куб. см и развивайте максимальную скорость 70 километров в час (43,5 мили в час).
  • Прежде чем начать свою захватывающую гонку на картинге, пройдите полный инструктаж по технике безопасности, чтобы обеспечить себе безопасный опыт. Выберите детский карт, обычный карт, двухместный карт или быстрый карт в зависимости от вашей трассы, двигателя, скоростных предпочтений, а также возраста и роста.
  • Дайте волю своей соревновательной стороне и соревнуйтесь с другими участниками или устройте дружескую битву с друзьями и семьей. Современная цифровая система хронометража будет отслеживать время каждого круга, и для вас будет распечатан хронометраж. С панорамной террасы открывается потрясающий вид на обе трассы.

Варианты билетов:

  • Обычный карт (1 круг). Это одноместный картинг с максимальной скоростью 40 километров (25 миль) в час и объемом двигателя 160 куб. Вы должны быть старше 12 лет и иметь рост более 140 сантиметров. Этот карт работает на трассе для начинающих длиной 350 метров.
  • Двухместный картинг (1 круг). Этот карт низкоскоростной. Он предназначен для 2 взрослых старше 18 лет или взрослого старше 20 лет и ребенка ростом выше 110 сантиметров. Этот карт работает на трассе для начинающих длиной 350 метров. Рулей 2, но за скорость отвечает взрослый.
  • Быстрый картинг (2 круга). Этот карт имеет максимальную скорость 70 километров (43,5 мили) в час и объем двигателя 270cc. Вы должны быть старше 15 лет и иметь рост более 150 сантиметров. Этот вариант включает в себя 2 гонки. Этот карт работает на гоночной трассе длиной 800 метров с мостом.
  • Быстрый картинг (4 круга) + БЕСПЛАТНАЯ коллекционная футболка. Этот карт имеет максимальную скорость 70 километров (43,5 мили) в час и объем двигателя 270cc. Вы должны быть старше 15 лет и иметь рост более 150 сантиметров. Этот вариант включает в себя 4 расы и футболку. Этот карт работает на гоночной трассе длиной 800 метров.

Важная информация:

  • Сопровождающий: Русский.
  • Длительность 16 мин.
  • Не подходит для: Беременные женщины, люди с ограниченными возможностями передвижения.
  • Возьмите с собой: Комфортная обувь.
  • Запрещено: Открытая обувь.
  • Вы должны носить спортивную обувь или кроссовки, которые можно взять напрокат за дополнительную плату в размере 50 тайских батов.
  • Обратите внимание, что на регистрацию, настройку оборудования и надевание гоночного костюма потребуется не менее 15 минут.
  • Если мероприятие не может быть проведено из-за плохих погодных условий, вы можете посетить его позже, используя тот же ваучер, который действителен в любой день в течение одного года с выбранной даты.
  • Время работы с 10:00 до 1:00.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обучение технике безопасности
  • Шлем
  • Гигиенический колпачок
  • Гоночный костюм, при необходимости
  • Шкафчики
Что не входит
  • Трансфер из/до отеля
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: 361 / 83 หมู่ที่ 10 Muang Pattaya, Amphoe Bang Lamu
Завершение: 361 / 83 หมู่ที่ 10 Muang Pattaya, Amphoe Bang Lamung, Chang Wat Chon Buri 20150
Когда начало
Согласно расписанию в календаре
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Сопровождающий: Русский
  • Не подходит для: Беременные женщины, люди с ограниченными возможностями передвижения
  • Возьмите с собой: Комфортная обувь
  • Запрещено: Открытая обувь
  • Вы должны носить спортивную обувь или кроссовки, которые можно взять напрокат за дополнительную плату в размере 50 тайских батов.
  • Обратите внимание, что на регистрацию, настройку оборудования и надевание гоночного костюма потребуется не менее 15 минут.
  • Если мероприятие не может быть проведено из-за плохих погодных условий, вы можете посетить его позже, используя тот же ваучер, который действителен в любой день в течение одного года с выбранной даты.
  • Время работы с 10:00 до 1:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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