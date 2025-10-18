Подарите себе день, полный впечатлений! Мы отправимся в морской национальный парк Таиланда и на комфортном катере посетим несколько островов.
Вы отдохнёте на шикарных пляжах, совершите небольшой треккинг к чудо-скале, поплаваете с маской среди коралловых рифов и стаек разноцветных рыб. Также вас ждёт вкусный обед, который уже включён в стоимость.
Вы отдохнёте на шикарных пляжах, совершите небольшой треккинг к чудо-скале, поплаваете с маской среди коралловых рифов и стаек разноцветных рыб. Также вас ждёт вкусный обед, который уже включён в стоимость.
Описание водной прогулки
8:00 — выезд из отелей Паттайи
9:30 — отправление на острова
10:00 — высадка на Розовом острове (Ко Талу). Отдых на пляже с белым песком, треккинг к скале Золотые Ворота, посещение смотровой площадки с видом на прибрежные бухты, обед
14:30 — отправление в морской национальный парк «7 островов». Снорклинг у коралловых рифов среди стаек разноцветных рыбок
15:00 — вторая остановка для снорклинга у кораллового сада
15:30 — высадка на острове Ко Куд. Купание и отдых на Жемчужном пляже, фото с рыбками немо
16:30 — посещение третьего острова заповедника — Ко Кхам с белой песчаной косой
17:30 — возвращение на материк
18:15 — остановка на фермерском рынке фруктов по дороге в Паттайю
19:00 — прибытие в отели Паттайи
Организационные детали
- Обратите внимание: это водная прогулка, а не экскурсия, поэтому информационное сопровождение не предусмотрено
- Мы заберём вас от отеля на микроавтобусе Тоуота и отвезём обратно
- В стоимость всё включено
- С вами поедет один из гидов нашей команды
Особенности формата
- Перед прогулкой проводится брифинг по технике безопасности, всем пассажирам выдаются спасательные жилеты
- Дети младше 6 лет к поездке не допускаются. Также мы не берём на борт женщин на поздних сроках беременности и лиц в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
- Доплата за программу осуществляется рублёвым переводом за день до экскурсии или ранее
- Рекомендуем брать с собой тапочки-коралки или шлёпанцы, чтобы не поранится о кораллы или морских ежей
в среду и субботу в 08:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Паттайе
Провёл экскурсии для 2745 туристов
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
18 окт 2025
Хорошая экскурсия. Всю работу выполняли 2 таица. Русскоговорящий гид был переводчиком и отдыхал вместе с нами. Спасибо огромное таиским гидам, были очень внимательны и помогали во всех вопросах.
А
Алексей
6 апр 2025
Экскурсия понравилась. Брали данную экскурсию, чтобы 1 день поплавать в море и на островах. Каждый раз в Паттайе беру разные острова. Сама экскурсия понравилась. Тайцы, которые нас сопровождали на катере были очень милыми, отработали на твердую «5»: обкормили нас фруктами, даже осталось много. Экскурсия не напряжная, хотя была целый день
Входит в следующие категории Паттайи
Похожие экскурсии из Паттайи
Водная прогулка
1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Побывать в сказочном уголке природы с ослепительным пляжем
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
$87 за человека
Водная прогулка
Из Паттайи - на остров Самет в небольшой группе
Провести день на тихом уединённом пляже Ао Пхай с мелким белоснежным песком
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
$57 за человека
Водная прогулка
Из Паттайи на райский остров Ко Кхам
Отдохнуть на сказочном острове со светлым песком и прозрачной бирюзовой водой
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
1 дек в 08:00
4 дек в 08:00
$87 за человека