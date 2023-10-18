Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи

Побывать в сказочном уголке природы с ослепительным пляжем

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Ответы на вопросы
Бамбуковый остров возле Пхукета известен немногим: почти незаметный, он скромно прячется от туристов. Именно поэтому сюда едут за качественным пляжным отдыхом.

Предлагаем отправиться туда, чтобы увидеть «другой» Таиланд и оценить лазурное прозрачное море и белоснежный песок. И бамбук там, кстати, тоже есть — надо только хорошенько поискать:)
Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Один день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Бамбуковый остров — секретная достопримечательность недалеко от Паттайи. Наименее оживлённый из всех островов вдоль побережья, он богат чудесами морской природы, которую тщательно охраняют. Отправляемся туда наслаждаться бирюзовым морем, отдыхать на пляже и делать крутые фотографии!

В течение дня вы можете провести время на пляже или, по желанию, бесплатно поучаствовать в активных частях программы. Купание в море, снорклинг, наблюдение за коралловыми рифами, рыбалка в открытом море, катание на таблетке – всё это ждет вас в нашей программе.

А когда устанете от приключений, сделаем перерыв и немного подзарядимся. Улов рыболовов будет приготовлен на углях, а если рыбалка не удалась, не беда – наш повар приготовит сытный горячий обед. Перед едой не забудьте сделать красивые фотографии с вкусняшками и опубликовать их в социальных сетях. Лайки в социальных сетях гарантированы!

Программа поездки

08.00 — 08:30 — встреча в фойе вашего отеля и трансфер в яхт-клуб.
09:00 — выход из яхт клуба Ocean Marina на скоростном катере повышенной комфортности (2019 года выпуска).
10:00 — лёгкий завтрак (горячий чай, печенье, фрукты).
11:00 — снорклинг
12:00 — рыбалка в открытом море, улов будет приготовлен на углях.
13:00 — обед, шведский стол (русская кухня).
15:00 — катание на таблетке.
17:00 — возвращение в яхт-клуб, трансфер в отели.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • В стоимость включены:
    — трансфер от отеля в Паттайе до скоростного катера и обратно
    — трансфер на скоростном катере от Паттайи до Бамбукового острова
    — сбор ВМФ Таиланда за посещение острова
    — обед на пляже
    — бесплатные напитки весь день
    — зонты и пляжные маты на пляже
    — снаряжение для снорклинга и рыбалки с снастями
    — катание на таблетке
    — прокат сапборда
  • Из соображений безопасности дети во время движения катера должны быть на руках у родителей
  • При посещении острова рекомендуем брать с собой тапочки-коралки или шлёпанцы, чтобы не поранится о кораллы или морских ежей.

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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