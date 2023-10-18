Бамбуковый остров возле Пхукета известен немногим: почти незаметный, он скромно прячется от туристов. Именно поэтому сюда едут за качественным пляжным отдыхом. Предлагаем отправиться туда, чтобы увидеть «другой» Таиланд и оценить лазурное прозрачное море и белоснежный песок. И бамбук там, кстати, тоже есть — надо только хорошенько поискать:)

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Описание

Что вас ожидает

Бамбуковый остров — секретная достопримечательность недалеко от Паттайи. Наименее оживлённый из всех островов вдоль побережья, он богат чудесами морской природы, которую тщательно охраняют. Отправляемся туда наслаждаться бирюзовым морем, отдыхать на пляже и делать крутые фотографии!

В течение дня вы можете провести время на пляже или, по желанию, бесплатно поучаствовать в активных частях программы. Купание в море, снорклинг, наблюдение за коралловыми рифами, рыбалка в открытом море, катание на таблетке – всё это ждет вас в нашей программе.

А когда устанете от приключений, сделаем перерыв и немного подзарядимся. Улов рыболовов будет приготовлен на углях, а если рыбалка не удалась, не беда – наш повар приготовит сытный горячий обед. Перед едой не забудьте сделать красивые фотографии с вкусняшками и опубликовать их в социальных сетях. Лайки в социальных сетях гарантированы!

Программа поездки

08.00 — 08:30 — встреча в фойе вашего отеля и трансфер в яхт-клуб.

09:00 — выход из яхт клуба Ocean Marina на скоростном катере повышенной комфортности (2019 года выпуска).

10:00 — лёгкий завтрак (горячий чай, печенье, фрукты).

11:00 — снорклинг

12:00 — рыбалка в открытом море, улов будет приготовлен на углях.

13:00 — обед, шведский стол (русская кухня).

15:00 — катание на таблетке.

17:00 — возвращение в яхт-клуб, трансфер в отели.

Организационные детали