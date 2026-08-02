Предлагаем отправиться туда, чтобы увидеть «другой» Таиланд и оценить лазурное прозрачное море и белоснежный песок. И бамбук там, кстати, тоже есть — надо только хорошенько поискать:)
Описание экскурсии
Бамбуковый остров — секретная достопримечательность недалеко от Паттайи. Наименее оживлённый из всех островов вдоль побережья, он богат чудесами морской природы, которую тщательно охраняют. Отправляемся туда наслаждаться бирюзовым морем, отдыхать на пляже и делать крутые фотографии!
В течение дня вы можете провести время на пляже или, по желанию, бесплатно поучаствовать в активных частях программы. Купание в море, снорклинг, наблюдение за коралловыми рифами, рыбалка в открытом море, катание на таблетке – всё это ждет вас в нашей программе.
А когда устанете от приключений, сделаем перерыв и немного подзарядимся. Улов рыболовов будет приготовлен на углях, а если рыбалка не удалась, не беда – наш повар приготовит сытный горячий обед. Перед едой не забудьте сделать красивые фотографии с вкусняшками и опубликовать их в социальных сетях. Лайки в социальных сетях гарантированы!
Программа поездки
08.00 — 08:30 — встреча в фойе вашего отеля и трансфер в яхт-клуб.
09:00 — выход из яхт клуба Ocean Marina на скоростном катере повышенной комфортности (2019 года выпуска).
10:00 — лёгкий завтрак (горячий чай, печенье, фрукты).
11:00 — снорклинг
12:00 — рыбалка в открытом море, улов будет приготовлен на углях.
13:00 — обед, шведский стол (русская кухня).
15:00 — катание на таблетке.
17:00 — возвращение в яхт-клуб, трансфер в отели.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в автопешеходном формате
- Доплата осуществляется рублёвым переводом за день до экскурсии или ранее
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Перед прогулкой проводится брифинг по технике безопасности, всем пассажирам выдаются спасательные жилеты
- В программе не могут участвовать женщины на поздних сроках беременности
- Из соображений безопасности дети во время движения катера должны быть на руках у родителей
- При посещении острова рекомендуем брать с собой тапочки-коралки или шлёпанцы, чтобы не поранится о кораллы или морских ежей
В стоимость включены:
— трансфер от отеля в Паттайе до скоростного катера и обратно
— трансфер на скоростном катере вместимостью до 28 чел. от Паттайи до Бамбукового острова
— сбор ВМФ Таиланда за посещение острова
— обед на пляже
— бесплатные напитки весь день
— зонты и пляжные маты на пляже
— снаряжение для снорклинга и рыбалки с снастями
— катание на таблетке
— прокат сапборда
— страховка
во вторник, четверг и субботу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Детский 4-11 лет
|$52
|Стандартный билет
|$84