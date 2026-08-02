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Самым большим камнем преткновения стала именно погода, которая сильно испортила впечатление. Было очень пасмурно, в рубашке и юбке было холодно на улице, не то, что в воде. Пока мы плыли до самого острова, молишься всем богам, каким только можно, потому что это было реально очень страшно (поэтому бы хотелось, чтобы абсолютно всем говорили надеть жилеты, у нас это было просто по желанию, на обратной дороге даже не предложили, и я честно постеснялась, потому что у нас их никто и не взял толком, хотя так можно было бы чувствовать себя безопаснее). Хоть нам и сказали, что волны были чуть ниже среднего, но для обывателя все гораздо ярче ощущается, конечно) И за что снизила бы лично я: когда такой прогноз (а он был известен заранее) как минимум со стороны организатора было бы уместно предлагать выбор, хочет ли человек поехать или все же хочет отменить с возвратом предоплаты. Да, в какой-то момент солнышко немного показалось, но это было совершенно не то. Поэтому и остается смазанное впечатление



Но все остальное было прям классно. Весь день бар с напитками, алко и нет, можно брать маски для снорклинга, сапы. Один из сапов у нас был полусдутый и крутился вокруг своей оси, за это тоже маленький минус:) Особенно понравилась рыбалка, у нас почти каждый выловил хотя бы по одной. Довольно мало народу именно на этой экскурсии, есть с чем сравнить, потому что буквально на соседней части пляжа приплывает огромное судно, и там народа раза в два-три больше чем было нас, но на такой же площади. И имейте это ввиду, потому что почувствовать себя на необитаемом острове не получится, как будто просто пришел на обычный пляж, который не очень популярен. Кормили неплохо, аж два раза. В целом, хорошая организация. Сама локация тоже классная, вода тут самая чистая из всех мест, где мы были. Но не могу на все 100% сказать, что вот точно стоит посетить. На Ко Лане было не хуже и в кучу раз дешевле. Но свой определенный шарм в этой экскурсии точно был, поэтому при хороших вводных, можно и скататься)