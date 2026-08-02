Мои заказы

1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи

Побывать в сказочном уголке природы с ослепительным пляжем
Бамбуковый остров возле Паттайи известен немногим: почти незаметный, он скромно прячется от туристов. Именно поэтому сюда едут за качественным пляжным отдыхом.

Предлагаем отправиться туда, чтобы увидеть «другой» Таиланд и оценить лазурное прозрачное море и белоснежный песок. И бамбук там, кстати, тоже есть — надо только хорошенько поискать:)
5
18 отзывов
1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи

Описание экскурсии

Бамбуковый остров — секретная достопримечательность недалеко от Паттайи. Наименее оживлённый из всех островов вдоль побережья, он богат чудесами морской природы, которую тщательно охраняют. Отправляемся туда наслаждаться бирюзовым морем, отдыхать на пляже и делать крутые фотографии!

В течение дня вы можете провести время на пляже или, по желанию, бесплатно поучаствовать в активных частях программы. Купание в море, снорклинг, наблюдение за коралловыми рифами, рыбалка в открытом море, катание на таблетке – всё это ждет вас в нашей программе.

А когда устанете от приключений, сделаем перерыв и немного подзарядимся. Улов рыболовов будет приготовлен на углях, а если рыбалка не удалась, не беда – наш повар приготовит сытный горячий обед. Перед едой не забудьте сделать красивые фотографии с вкусняшками и опубликовать их в социальных сетях. Лайки в социальных сетях гарантированы!

Программа поездки

08.00 — 08:30 — встреча в фойе вашего отеля и трансфер в яхт-клуб.
09:00 — выход из яхт клуба Ocean Marina на скоростном катере повышенной комфортности (2019 года выпуска).
10:00 — лёгкий завтрак (горячий чай, печенье, фрукты).
11:00 — снорклинг
12:00 — рыбалка в открытом море, улов будет приготовлен на углях.
13:00 — обед, шведский стол (русская кухня).
15:00 — катание на таблетке.
17:00 — возвращение в яхт-клуб, трансфер в отели.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в автопешеходном формате
  • Доплата осуществляется рублёвым переводом за день до экскурсии или ранее
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Перед прогулкой проводится брифинг по технике безопасности, всем пассажирам выдаются спасательные жилеты
  • В программе не могут участвовать женщины на поздних сроках беременности
  • Из соображений безопасности дети во время движения катера должны быть на руках у родителей
  • При посещении острова рекомендуем брать с собой тапочки-коралки или шлёпанцы, чтобы не поранится о кораллы или морских ежей

В стоимость включены:

— трансфер от отеля в Паттайе до скоростного катера и обратно
— трансфер на скоростном катере вместимостью до 28 чел. от Паттайи до Бамбукового острова
— сбор ВМФ Таиланда за посещение острова
— обед на пляже
— бесплатные напитки весь день
— зонты и пляжные маты на пляже
— снаряжение для снорклинга и рыбалки с снастями
— катание на таблетке
— прокат сапборда
— страховка

во вторник, четверг и субботу в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Детский 4-11 лет$52
Стандартный билет$84
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 3175 туристов
Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1
Татьяна
Отличная экскурсия…. гиды просто молодцы Олег и Денис. Море и пляж,да и остров в целом просто удивительный
Вам был полезен этот отзыв?
Валентина
В целом, очень неплохая экскурсия. Но слукавлю, если скажу, что она была прям на 5 звезд. Я бы персонально поставила 4,5, но полутонов видимо на этом сайте не любят, поэтому
читать дальшеуменьшить

округлила)

Самым большим камнем преткновения стала именно погода, которая сильно испортила впечатление. Было очень пасмурно, в рубашке и юбке было холодно на улице, не то, что в воде. Пока мы плыли до самого острова, молишься всем богам, каким только можно, потому что это было реально очень страшно (поэтому бы хотелось, чтобы абсолютно всем говорили надеть жилеты, у нас это было просто по желанию, на обратной дороге даже не предложили, и я честно постеснялась, потому что у нас их никто и не взял толком, хотя так можно было бы чувствовать себя безопаснее). Хоть нам и сказали, что волны были чуть ниже среднего, но для обывателя все гораздо ярче ощущается, конечно) И за что снизила бы лично я: когда такой прогноз (а он был известен заранее) как минимум со стороны организатора было бы уместно предлагать выбор, хочет ли человек поехать или все же хочет отменить с возвратом предоплаты. Да, в какой-то момент солнышко немного показалось, но это было совершенно не то. Поэтому и остается смазанное впечатление

Но все остальное было прям классно. Весь день бар с напитками, алко и нет, можно брать маски для снорклинга, сапы. Один из сапов у нас был полусдутый и крутился вокруг своей оси, за это тоже маленький минус:) Особенно понравилась рыбалка, у нас почти каждый выловил хотя бы по одной. Довольно мало народу именно на этой экскурсии, есть с чем сравнить, потому что буквально на соседней части пляжа приплывает огромное судно, и там народа раза в два-три больше чем было нас, но на такой же площади. И имейте это ввиду, потому что почувствовать себя на необитаемом острове не получится, как будто просто пришел на обычный пляж, который не очень популярен. Кормили неплохо, аж два раза. В целом, хорошая организация. Сама локация тоже классная, вода тут самая чистая из всех мест, где мы были. Но не могу на все 100% сказать, что вот точно стоит посетить. На Ко Лане было не хуже и в кучу раз дешевле. Но свой определенный шарм в этой экскурсии точно был, поэтому при хороших вводных, можно и скататься)

В целом, очень неплохая экскурсия. Но слукавлю, если скажу, что она была прям на 5 звезд.
В целом, очень неплохая экскурсия. Но слукавлю, если скажу, что она была прям на 5 звезд.
В целом, очень неплохая экскурсия. Но слукавлю, если скажу, что она была прям на 5 звезд.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Отличная поездка, всё соответствует ожиданиям. Однозначно рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Если вы хотите отдохнуть от суеты, беготни по Паттайе и достопримечательностям… короче тюленем поваляться на белом песке, вам стоит поехать на бамбуковый остров. Я бы назвала поездку «все включено на
читать дальшеуменьшить

острове». У ребят продуман максимально ваш отдых: от развлечений (катание на сапах, маски для плаванья, катание на таблетке) и еды с напитками (напитки без ограничений 😌👌🏻) до фотографа, которая сделает классные фотки. Это поездка для души и для релакса. Команда веселая, общительная, помогали с любыми вопросами. Вам не надо брать практически ничего с собой! Только купальники (переоденьтесь лучше сразу, у нас был отлив и до катера пришлось пройти по воде немного), коралловые тапочки (ежей там правда много), средства от солнца (хотя даже его можно купить у ребят, причем спф 90+). Я бы наверно рекомендовала данную поездку на конец отпуска, чтобы не сгореть. Отдельное спасибо Магдалине за фото. Она с каждым, кто записался, ходила не меньше 30-40 минут. Самое главное, мы были вообще одни на пляже. Подплывал катамаран, высаживал пару человек, но основная часть группы у них не сходила на берег. 19 человек+команда 4 человека и пляж в полном распоряжении. Мы очень хотели поехать снова через день, но мест уже не было, а далее отпуск закончился. Я очень рекомендую поездку всем!!!

Если вы хотите отдохнуть от суеты, беготни по Паттайе и достопримечательностям… короче тюленем поваляться на белом
Если вы хотите отдохнуть от суеты, беготни по Паттайе и достопримечательностям… короче тюленем поваляться на белом
Если вы хотите отдохнуть от суеты, беготни по Паттайе и достопримечательностям… короче тюленем поваляться на белом
Вам был полезен этот отзыв?
Алексей
Экскурсия отличная, отдых хороший пляж 🏖️ отличный, команда на все 100%отработала. Эм умница, прекрасные коктейли делает, обед отличный 👍👍👍, ну а про море нет слов что бы описать, всё было на отлично. Советую съездить отдохнуть, не пожалеете 🌊🌊🌊
Экскурсия отличная, отдых хороший пляж 🏖️ отличный, команда на все 100%отработала. Эм умница, прекрасные коктейли делает,
Экскурсия отличная, отдых хороший пляж 🏖️ отличный, команда на все 100%отработала. Эм умница, прекрасные коктейли делает,
Экскурсия отличная, отдых хороший пляж 🏖️ отличный, команда на все 100%отработала. Эм умница, прекрасные коктейли делает,
Экскурсия отличная, отдых хороший пляж 🏖️ отличный, команда на все 100%отработала. Эм умница, прекрасные коктейли делает,
Экскурсия отличная, отдых хороший пляж 🏖️ отличный, команда на все 100%отработала. Эм умница, прекрасные коктейли делает,
Экскурсия отличная, отдых хороший пляж 🏖️ отличный, команда на все 100%отработала. Эм умница, прекрасные коктейли делает,
Вам был полезен этот отзыв?
Zarina
Отличная экскурсия💯, вкусная еда🍍, фотосессия🔥!! Райское местечко🫶🌴
Отличная экскурсия💯, вкусная еда🍍, фотосессия🔥!! Райское местечко🫶🌴
Отличная экскурсия💯, вкусная еда🍍, фотосессия🔥!! Райское местечко🫶🌴
Отличная экскурсия💯, вкусная еда🍍, фотосессия🔥!! Райское местечко🫶🌴
Отличная экскурсия💯, вкусная еда🍍, фотосессия🔥!! Райское местечко🫶🌴
Отличная экскурсия💯, вкусная еда🍍, фотосессия🔥!! Райское местечко🫶🌴
Отличная экскурсия💯, вкусная еда🍍, фотосессия🔥!! Райское местечко🫶🌴
Отличная экскурсия💯, вкусная еда🍍, фотосессия🔥!! Райское местечко🫶🌴
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Паттайи

Похожие экскурсии на «1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи»

Релакс на безлюдном острове возле Паттайи (всё включено)
На катере
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Релакс на безлюдном острове возле Паттайи (всё включено)
Заняться снорклингом и сапбордингом, расслабиться на пляже и устроить барбекю из морепродуктов
Начало: Возле вашего отеля
11 авг в 07:30
12 авг в 07:30
от $840 за всё до 8 чел.
Круиз к острову обезьян - из Паттайи
На яхте
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Круиз к острову обезьян - из Паттайи
Побывать в гостях у дикой природы
Начало: В яхт-клубе Паттайи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $496 за всё до 8 чел.
День на необитаемом Бамбуковом острове - из Паттайи
На катере
8 часов
Групповая
до 15 чел.
День на необитаемом Бамбуковом острове - из Паттайи
С рыбалкой, обедом и развлечениями (всё включено)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$88 за человека
На белоснежной яхте - к трём островам Паттайи
На яхте
10 часов
Групповая
На белоснежной яхте - к трём островам Паттайи
Расслабленный отдых, активные развлечения и обед на борту - всё включено
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$119 за человека
У нас ещё много экскурсий в Паттайе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Паттайе
$84 за человека