Побывать в сказочном уголке природы с ослепительным пляжем
Предлагаем отправиться туда, чтобы увидеть «другой» Таиланд и оценить лазурное прозрачное море и белоснежный песок. И бамбук там, кстати, тоже есть — надо только хорошенько поискать:)
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даты
Описание
Что вас ожидает
Бамбуковый остров — секретная достопримечательность недалеко от Паттайи. Наименее оживлённый из всех островов вдоль побережья, он богат чудесами морской природы, которую тщательно охраняют. Отправляемся туда наслаждаться бирюзовым морем, отдыхать на пляже и делать крутые фотографии!
В течение дня вы можете провести время на пляже или, по желанию, бесплатно поучаствовать в активных частях программы. Купание в море, снорклинг, наблюдение за коралловыми рифами, рыбалка в открытом море, катание на таблетке – всё это ждет вас в нашей программе.
А когда устанете от приключений, сделаем перерыв и немного подзарядимся. Улов рыболовов будет приготовлен на углях, а если рыбалка не удалась, не беда – наш повар приготовит сытный горячий обед. Перед едой не забудьте сделать красивые фотографии с вкусняшками и опубликовать их в социальных сетях. Лайки в социальных сетях гарантированы!
Программа поездки
08.00 — 08:30 — встреча в фойе вашего отеля и трансфер в яхт-клуб.
09:00 — выход из яхт клуба Ocean Marina на скоростном катере повышенной комфортности (2019 года выпуска).
10:00 — лёгкий завтрак (горячий чай, печенье, фрукты).
11:00 — снорклинг
12:00 — рыбалка в открытом море, улов будет приготовлен на углях.
13:00 — обед, шведский стол (русская кухня).
15:00 — катание на таблетке.
17:00 — возвращение в яхт-клуб, трансфер в отели.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- В стоимость включены:
— трансфер от отеля в Паттайе до скоростного катера и обратно
— трансфер на скоростном катере от Паттайи до Бамбукового острова
— сбор ВМФ Таиланда за посещение острова
— обед на пляже
— бесплатные напитки весь день
— зонты и пляжные маты на пляже
— снаряжение для снорклинга и рыбалки с снастями
— катание на таблетке
— прокат сапборда
- Из соображений безопасности дети во время движения катера должны быть на руках у родителей
- При посещении острова рекомендуем брать с собой тапочки-коралки или шлёпанцы, чтобы не поранится о кораллы или морских ежей.
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ресепшен вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.