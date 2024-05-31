12 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Увлекательная экскурсия в Бангкок из Паттайи: мини-группа
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию в Бангкок из Паттайи. Узнайте город глазами местного жителя, посетите храмы, кварталы и ночной рынок
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11.00
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
3 875฿ за человека
10 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия на яхте «Серенити»: острова, рыбалка и пляжи
Насладитесь морской прогулкой на яхте «Серенити» с посещением островов, рыбалкой, снорклингом и обедом шведский стол. Идеально для всей семьи
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
3 450฿ за человека
7 часов
Водная прогулка
Остров Сабай: незабываемый отдых на необитаемом острове
Отправляйтесь на остров Сабай для уникального отдыха. Снорклинг, рыбалка, сапборд и BBQ seafood на необитаемом острове. Группа до 12 человек
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Вторник и пятница
6 авг в 12:00
9 авг в 12:00
2 700฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей31 мая 2024Отличная яхта, отличный персонал, хорошие локации и активности на них! Для такого состава участников - 20 чел. более чем достаточно места! Отдельное спасибо за обед - очень все вкусно! В-целом, понравилась экскурсия.
- ААртём13 января 2024Отличная экскурсия, во всем благодарность гиду Доре, все рассказала, отвечала на все вопросы! Приятно, когда с вами едет жизнерадостный человек особенно в отпуске! Банкок - очень удивительное место, но 1 дня мало, чтобы оценить все великолепие, советую брать 2 дня.
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Однодневные»
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