Отличная яхта, отличный персонал, хорошие локации и активности на них! Для такого состава участников - 20 чел. более чем достаточно места! Отдельное спасибо за обед - очень все вкусно! В-целом, понравилась экскурсия.

А Артём

Отличная экскурсия, во всем благодарность гиду Доре, все рассказала, отвечала на все вопросы! Приятно, когда с вами едет жизнерадостный человек особенно в отпуске! Банкок - очень удивительное место, но 1 дня мало, чтобы оценить все великолепие, советую брать 2 дня.