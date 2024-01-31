Впечатляющее приключение на гидроциклах ждет вас в Паттайе! Откройте мир водных развлечений и уединенных пляжей
Представьте себе волну адреналина, когда вы управляете гидроциклом по волнам Сиамского залива! Эта индивидуальная экскурсия предлагает не только скоростное путешествие по воде, но и возможность познакомиться с живописными островами Паттайи.
Вы научитесь управлять гидроциклом всего за несколько минут благодаря профессиональным инструкторам, которые обеспечат вашу безопасность на протяжении всего маршрута.
Посетите Ко Лан, Ко Сак, Крам Яй и Крам Ной, где сможете насладиться красотой нетронутой природы, познакомиться с разнообразием подводного мира во время снорклинга и расслабиться на пляжах с белоснежным песком.
Все необходимое для комфортного путешествия предоставляется: от снаряжения для снорклинга до страховки и напитков. Не упустите шанс провести незабываемый день, исследуя красоты Паттайи на гидроцикле
Вы научитесь управлять гидроциклом всего за несколько минут благодаря профессиональным инструкторам, которые обеспечат вашу безопасность на протяжении всего маршрута.
Посетите Ко Лан, Ко Сак, Крам Яй и Крам Ной, где сможете насладиться красотой нетронутой природы, познакомиться с разнообразием подводного мира во время снорклинга и расслабиться на пляжах с белоснежным песком.
Все необходимое для комфортного путешествия предоставляется: от снаряжения для снорклинга до страховки и напитков. Не упустите шанс провести незабываемый день, исследуя красоты Паттайи на гидроцикле
Ближайшие даты:
31
янв
янв
1
фев
фев
2
фев
фев
3
фев
фев
4
фев
фев
5
фев
фев
6
фев
фев
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Мини-тур (2,5 часа, 3 острова), цена за 1 гидроцикл
|$270
|Тур на пол дня (4 часа, 6 остановок) цена за 1 гидроцикл
|$360
|Полный тур (8 часов, 9 остановок) цена за 1 гидроцикл
|$540
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Обучение управлению гидроциклом: не трудное, интуитивное. Даже если вы раньше никогда не катались, научитесь за 10-15 минут.
- Сопровождение профессиональных англоговорящих инструкторов, которые гарантируют вашу безопасность и комфорт.
- Исследование островов в Сиамском заливе. По желанию сможете высадиться на них (Ко Лан, Ко Сак, Крам Яй, Крам Ной) и открыть для себя их уникальную природу или просто погонять на гидроцикле вокруг. Для высадки доступны 4 острова из 6, ещё 2 закрыты (один принадлежит королю, на другом живут дикие обезьяны).
- Снорклинг на острове Ко Сак (снаряжение уже включено в стоимость). Вы изучите подводный мир Сиамского залива, увидите уникальную подводную фауну и коралловые рифы.
- Отдых на пляжах. Во время остановок вы сможете отдохнуть на уединённых пляжах и искупаться в кристально чистой воде.
Длительность каждой остановки — около 20-30 мин.
Организационные детали
- Цена указана за 1 гидроцикл, вмещающий 2 взрослых и 1 ребёнка
- В стоимость входит аренда гидроцикла, сопровождение инструктора, снаряжение для снорклинга, напитки, страховка здоровья (для её оформления нам потребуются ваши паспортные данные, поэтому возьмите с собой паспорт или его фото)
- В путешествии вас будет сопровождать англоговорящий тайский инструктор, который покажет лучшие локации и обучит секретными приёмам управления гидроциклом
Особенности программы
- Поездка проводится при бронировании минимум двух гидроциклов
- Минимальный возраст для управления гидроциклом самостоятельно — 10 лет. Если ваши дети младше, можно взять их пассажирами.
- Иногда погода резко меняется, и проведение поездки становится невозможным: в таких случаях бронь переносится на другое время или день
- Распитие спиртных напитков и катание в состоянии алкогольного опьянения не допускаются
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пляже Джомтьен
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Паттайе
Мы — ваш ключ к бескрайним возможностям экстремального и активного отдыха в Таиланде. Подарите себе адреналиновые приключения и незабываемые впечатления, исследуя экзотическую красоту Таиланда и открывая для себя эту страну с новой стороны!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Паттайи
Похожие туры из Паттайи
Групповая
9 часов
Активный день на островах Паттайи: полный отдых и приключения
Проведите незабываемый день в компании новых друзей, исследуя уникальные острова и погружаясь в мир тропического рая
у вашего отеля в Паттайе
Завтра
1 фев
2 фев
3 фев
$60 за человека
скидка
20%
Мини-группа
30 минут
Полёт на мотопараплане в Паттайе: адреналин и великолепные виды
Взлетите над Паттайей на мотопараплане, наслаждаясь свободой полёта и неповторимыми пейзажами Таиланда
недалеко от восточного аэропорта Паттайи
Завтра
1 фев
2 фев
3 фев
269$216 за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия на остров Ко Кхам: уединение и природа
Проведите незабываемый день на тихом и живописном острове Ко Кхам, наслаждаясь морем и солнцем
на ресепшен вашего отеля
1 фев
2 фев
3 фев
4 фев
$72 за человека