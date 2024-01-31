Представьте себе волну адреналина, когда вы управляете гидроциклом по волнам Сиамского залива! Эта индивидуальная экскурсия предлагает не только скоростное путешествие по воде, но и возможность познакомиться с живописными островами Паттайи.



Вы научитесь управлять гидроциклом всего за несколько минут благодаря профессиональным инструкторам, которые обеспечат вашу безопасность на протяжении всего маршрута.



Посетите Ко Лан, Ко Сак, Крам Яй и Крам Ной, где сможете насладиться красотой нетронутой природы, познакомиться с разнообразием подводного мира во время снорклинга и расслабиться на пляжах с белоснежным песком.



Все необходимое для комфортного путешествия предоставляется: от снаряжения для снорклинга до страховки и напитков. Не упустите шанс провести незабываемый день, исследуя красоты Паттайи на гидроцикле