Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы не просто продаём туры. Мы вручаем вам золотой ключ от запертой до этого дня двери в тропический эдем. Остров Ko Chuang десятилетиями был тайной, спрятанной от глаз туристов. Сейчас он открыт — но только для нашей маленькой группы. Это не остров, это — PARADISE, и на день он будет только вашим.

Описание экскурсии Остров Paradise — это уединенный уголок настоящего тропического рая. На пляже только наша группа! Всего 15 минут на скоростном катере, и вы окажетесь на острове с белоснежным песком, очень мягким и мелким. Здесь прозрачная бирюзовая вода и полное ощущение отдыха вдали от цивилизации. Вас ждёт прогулка на speedboat в лазурном море, пляж с мягким песком как мука, снорклинг с маской и трубкой среди кораллов и тропических рыб, сытный обед в стиле пинто и прохладные напитки прямо на берегу, морская рыбалка и сашими из свежевыловленной рыбы, удобные лежаки и зонтики, сапборды и надувные игрушки для веселья и красивых фото. Почти 7 часов на острове без лишних переездов.

