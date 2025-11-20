Мы не просто продаём туры. Мы вручаем вам золотой ключ от запертой до этого дня двери в тропический эдем. Остров Ko Chuang десятилетиями был тайной, спрятанной от глаз туристов. Сейчас он открыт — но только для нашей маленькой группы. Это не остров, это — PARADISE, и на день он будет только вашим.
Описание экскурсииОстров Paradise — это уединенный уголок настоящего тропического рая. На пляже только наша группа! Всего 15 минут на скоростном катере, и вы окажетесь на острове с белоснежным песком, очень мягким и мелким. Здесь прозрачная бирюзовая вода и полное ощущение отдыха вдали от цивилизации. Вас ждёт прогулка на speedboat в лазурном море, пляж с мягким песком как мука, снорклинг с маской и трубкой среди кораллов и тропических рыб, сытный обед в стиле пинто и прохладные напитки прямо на берегу, морская рыбалка и сашими из свежевыловленной рыбы, удобные лежаки и зонтики, сапборды и надувные игрушки для веселья и красивых фото. Почти 7 часов на острове без лишних переездов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 🚤 Не трансфер, а аттракцион: Прогулка на скоростном катере по лазурному морю.
- 🤿 Магия подводного царства: Снорклинг среди диких кораллов и стай тропических рыб, ярких, как акварельный сон.
- 🎣 Игра морского охотника: Морская рыбалка прямо у берега вашего острова.
- 🍣 Шедевр прямо из волн: Невероятные сашими из рыбы, которую вы только что поймали (или наш капитан - для вас!). Вкус, который не купить в ресторане.
- 🍱 Пикник: Сытный обед в стиле «пинто» прямо на песке. Еда, пахнущая морем и свободой.
- 🍹 Коктейль в раю: Прохладительные напитки и алкогольные коктейли, которые приносят прямо к вашему лежаку.
- 🏄♀️ Веселье и фото для Instagram: Сапборды и надувные игрушки. Готовьте память телефона - будет много кадров, достойных зависти.
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Паттайя
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
