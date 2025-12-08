Однодневное путешествие на остров Самет — это отдых в тропическом раю, где бирюзовое море, белоснежный песок и пальмы создают идеальную атмосферу для перезагрузки.
Вас ждут шесть часов безмятежности на живописных пляжах, обед с видом на залив, купание, сноркелинг и прогулки по охраняемому природному парку.
Описание водной прогулки
- На скоростном катере вы домчите до берегов Самета. Никаких долгих паромов — только свежий морской ветер и лазурная гладь воды
- На острове вы насладитесь мягким песком, купанием и солнцем
- При желании займётесь сноркелингом, водными видами спорта или просто расслабитесь на шезлонге под пальмами
- Пообедаете в пляжном кафе с панорамным видом на залив. В меню: суп с курицей и жареный рис као пад, а также бутылка воды
- Прогуляетесь вдоль побережья, пофотографируете или отдохнёте в тени кокосовых деревьев
- При желании отправитесь в национальный заповедник, чтобы увидеть редкие виды растений и птиц
Ориентировочный тайминг:
7:30 — сбор путешественников из отелей Паттайи
8:30 — прибытие на пирс и отправление на катере до острова Самет
10:00–16:00 — отдых на острове
12:30 — обед
16:00–17:40 — возвращение с острова в Паттайю к отелям
Организационные детали
- Трансфер до пирса и обратно до отеля — на комфортабельном мини-автобусе
- На катере для каждого пассажира предусмотрены спасательные жилеты
- В стоимость входит вход в заповедник, обед, маски для снорклинга, спортивный инвентарь для игр в воде и на берегу, а также Wi-Fi
- Вас будет сопровождать русскоязычный гид из нашей команды
ежедневно в 07:30
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Тамара — Организатор в Паттайе
Провела экскурсии для 21 туриста
Я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме с 2010 года. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт, удовольствие.
Входит в следующие категории Паттайи
