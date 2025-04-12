Мои заказы

Рай на реке Квай

Насладитесь уникальной двухдневной программой в провинции Канчанабури: водопады, термы, сплав и культурные открытия ждут вас
Экскурсия "Рай на реке Квай" предлагает насыщенные два дня в провинции Канчанабури.

Участники смогут насладиться красотой семиуровневого водопада Эраван, расслабиться в горячих минеральных источниках и исследовать "Дорогу смерти". Программа включает сплав
читать дальше

по реке Квай и посещение слоновьей деревни. Опытные гиды расскажут о местных традициях и истории. Путешествие на минивэне или автобусе обеспечит комфорт и безопасность. Проживание в отеле и питание включены в стоимость

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Сплав по реке Квай
  • 🏞️ Водопад Эраван
  • 🐘 Посещение слоновьей деревни
  • 🛁 Горячие минеральные источники
  • 🚂 Историческая «Дорога смерти»
  • 🏨 Комфортное проживание в отеле

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения «Рай на реке Квай» - с ноября по март. В эти месяцы погода наиболее комфортная, осадков мало, что делает путешествие приятным и безопасным. С апреля по май и в сентябре-октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к более высокой влажности и возможным дождям. В оставшиеся месяцы, несмотря на сезон дождей, путешествие возможно, но может потребовать большей гибкости в планировании из-за погодных условий.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Рай на реке Квай© Дмитрий
Рай на реке Квай© Дмитрий
Рай на реке Квай© Дмитрий
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 04:00

Что можно увидеть

  • Водопад Эраван
  • Водопад Сайок Ной
  • Дорога смерти
  • Храм Пещера Тигра

Описание экскурсии

День 1

4:30 — выезд из Паттайи
5:30 — выезд из Бангкока (для тех, кто начинает путешествие в этом городе)
8:00 — плавучий рынок, катание по каналам на традиционной лодке — лонгтейле
10:30 — семиуровневый водопад Эраван, купание
13:30 — обед (шведский стол) в придорожном ресторане
16:00 — горячие минеральные источники
17:30 — заселение в отель Sweet Garden
18:00 — ужин
19:00 — свободное время и релакс-программы в отеле — хаммам, саундхиллинг, монский массаж и др. (за дополнительную плату)

День 2

7:00-9:00 — завтрак
9:00 — сплав-прогулка по реке — на плоту или в жилетах (6 км)
10:30 — выселение из отеля
11:15 — водопад Сайок Ной
11:45 — «Дорога смерти» с японским паровозом военных лет
13:30 — обед
15:30 — храм Пещера Тигра и нетленное тело монаха
20:00 — возвращение в отели Паттайи

В дороге гид расскажет о тонкостях местного менталитета, о развитии Таиланда, обратит ваше внимание на особенности повседневной жизни тайцев и раскроет любопытные географические, биологические и мистические факты о регионе Канчанабури.

Организационные детали

  • Поедем на минивэне или автобусе туристического класса
  • С детьми до 2 лет посещение возможно, но не рекомендуется ввиду длительности переезда
  • В стоимость входит: трансфер из Паттайи, проживание в отеле, питание и питьевая вода в дороге, посещение национальных парков, природных минеральных источников
  • Можно присоединиться к экскурсии в Бангкоке — точно место встречи вышлем после бронирования
  • Отдельно по желанию оплачиваются релакс-программы в отеле — стоимость предоставим по запросу
  • С вами поедет один из гидов нашей команды

Особенности программы

  • Тайминг и очерёдность посещения локаций могут меняться в зависимости от погоды и ситуации на дорогах
  • На локациях, где необходимы дополнительные меры безопасности, русский гид проводит подробный инструктаж. Сплав по реке осуществляется в спасательных жилетах, на плот дополнительно подсаживается наш персонал для обеспечения безопасности. Все гиды могут квалифицированно оказывать первую помощь
  • Возьмите с собой закрытую одежду для посещения храма

ежедневно в 04:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$125
Детский с 3 до 12 лет$76
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Паттайе
Провёл экскурсии для 33 туристов
Занимаемся развитием уникальных предложений в туристической сфере Таиланда с 2010 года. Будем рады встрече с вами!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Валерий
Валерий
12 апр 2025
Все прошло на очень высоком уровне. Интересно, познавательно и разнообразно. Даже погода как будто специально создавала правильную атмосферу. Спасибо гиду Руслану.

Входит в следующие категории Паттайи

Похожие экскурсии из Паттайи

Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Паттайи)
На автобусе
13 часов
-
29%
6 отзывов
Групповая
Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Паттайи)
Исследуйте заповедные уголки Таиланда - от древних храмов до термальных источников
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
11 ноя в 04:30
$72$102 за человека
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
На автобусе
На поезде
13 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Пещерный храм, река обезьян, рынок на ж/д и вечерняя прогулка на лодке
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:15
12 ноя в 06:15
14 ноя в 06:15
$128 за человека
Бангкок на ваших кадрах - из Паттайи
На машине
12 часов
-
25%
3 отзыва
Круиз
Бангкок на ваших кадрах - из Паттайи
Лучшие виды Бангкока, сад камней и круиз по реке Чао Прайя c ужином - за 1 день
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:30
11 ноя в 10:30
12 ноя в 10:30
$67$89 за человека
У нас ещё много экскурсий в Паттайе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Паттайе