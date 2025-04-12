Насладитесь уникальной двухдневной программой в провинции Канчанабури: водопады, термы, сплав и культурные открытия ждут вас
Экскурсия "Рай на реке Квай" предлагает насыщенные два дня в провинции Канчанабури.
Участники смогут насладиться красотой семиуровневого водопада Эраван, расслабиться в горячих минеральных источниках и исследовать "Дорогу смерти". Программа включает сплав читать дальше
по реке Квай и посещение слоновьей деревни. Опытные гиды расскажут о местных традициях и истории. Путешествие на минивэне или автобусе обеспечит комфорт и безопасность. Проживание в отеле и питание включены в стоимость
6 причин купить эту экскурсию
🌊 Сплав по реке Квай
🏞️ Водопад Эраван
🐘 Посещение слоновьей деревни
🛁 Горячие минеральные источники
🚂 Историческая «Дорога смерти»
🏨 Комфортное проживание в отеле
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения «Рай на реке Квай» - с ноября по март. В эти месяцы погода наиболее комфортная, осадков мало, что делает путешествие приятным и безопасным. С апреля по май и в сентябре-октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к более высокой влажности и возможным дождям. В оставшиеся месяцы, несмотря на сезон дождей, путешествие возможно, но может потребовать большей гибкости в планировании из-за погодных условий.
4:30 — выезд из Паттайи 5:30 — выезд из Бангкока (для тех, кто начинает путешествие в этом городе) 8:00 — плавучий рынок, катание по каналам на традиционной лодке — лонгтейле 10:30 — семиуровневый водопад Эраван, купание 13:30 — обед (шведский стол) в придорожном ресторане 16:00 — горячие минеральные источники 17:30 — заселение в отель Sweet Garden 18:00 — ужин 19:00 — свободное время и релакс-программы в отеле — хаммам, саундхиллинг, монский массаж и др. (за дополнительную плату)
День 2
7:00-9:00 — завтрак 9:00 — сплав-прогулка по реке — на плоту или в жилетах (6 км) 10:30 — выселение из отеля 11:15 — водопад Сайок Ной 11:45 — «Дорога смерти» с японским паровозом военных лет 13:30 — обед 15:30 — храм Пещера Тигра и нетленное тело монаха 20:00 — возвращение в отели Паттайи
В дороге гид расскажет о тонкостях местного менталитета, о развитии Таиланда, обратит ваше внимание на особенности повседневной жизни тайцев и раскроет любопытные географические, биологические и мистические факты о регионе Канчанабури.
Организационные детали
Поедем на минивэне или автобусе туристического класса
С детьми до 2 лет посещение возможно, но не рекомендуется ввиду длительности переезда
В стоимость входит: трансфер из Паттайи, проживание в отеле, питание и питьевая вода в дороге, посещение национальных парков, природных минеральных источников
Можно присоединиться к экскурсии в Бангкоке — точно место встречи вышлем после бронирования
Отдельно по желанию оплачиваются релакс-программы в отеле — стоимость предоставим по запросу
С вами поедет один из гидов нашей команды
Особенности программы
Тайминг и очерёдность посещения локаций могут меняться в зависимости от погоды и ситуации на дорогах
На локациях, где необходимы дополнительные меры безопасности, русский гид проводит подробный инструктаж. Сплав по реке осуществляется в спасательных жилетах, на плот дополнительно подсаживается наш персонал для обеспечения безопасности. Все гиды могут квалифицированно оказывать первую помощь
Возьмите с собой закрытую одежду для посещения храма
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
