Окутанный зеленью остров Ко Сак невелик, но съездить сюда стоит за особой атмосферой. Сразу за песчаными пляжами — заросли джунглей. Море изобилует диковинной флорой и фауной. Чтобы вы посмотрели остров и окрестности в удобном для вас темпе, мы устроим морскую прогулку на скоростном катамаране. Эксклюзивно и только для вас!
09:00 Отправление с пирса Bali Hai.
11:00–11:00 Прибытие к острову Ко Сак. Любительская рыбалка с борта судна. Гид расскажет об особенностях донной рыбалки и выдаст катушки. Повар на катамаране приготовит всю пойманную вами рыбу. Вы сможете съесть её или забрать с собой.
11:00–13:00 Высадка на остров для купания и пляжного отдыха. Лежаки и зонты включены в стоимость.
13:00–14:00 Обед на катамаране (уха, гуляш из курицы, жареный рис или паста, запечённый картофель с баклажанами, салат). Прохладительные напитки.
14:00–15:00 Свободное время на острове. Снорклинг.
15:00 Возвращение на катамаран.
16:00 Прибытие в Паттайю.
— Прокат рыболовных снастей
— Аренда лежаков и зонтов на острове
— Маски и трубки для снорклинга
— Обед и прохладительные напитки