Если вы предпочитаете спокойный отдых, отправляйтесь на Ко Сак. Это настоящий рай для интровертов! Наш индивидуальный тур на комфортабельном катамаране позволит вам не зависеть от других людей и обстоятельств. Провести незабываемый день наедине или в приятной компании, порыбачить и заняться снорклингом у рифов — вот это план!

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Окутанный зеленью остров Ко Сак невелик, но съездить сюда стоит за особой атмосферой. Сразу за песчаными пляжами — заросли джунглей. Море изобилует диковинной флорой и фауной. Чтобы вы посмотрели остров и окрестности в удобном для вас темпе, мы устроим морскую прогулку на скоростном катамаране. Эксклюзивно и только для вас!

Как пройдёт ваш день

09:00 Отправление с пирса Bali Hai.

11:00–11:00 Прибытие к острову Ко Сак. Любительская рыбалка с борта судна. Гид расскажет об особенностях донной рыбалки и выдаст катушки. Повар на катамаране приготовит всю пойманную вами рыбу. Вы сможете съесть её или забрать с собой.

11:00–13:00 Высадка на остров для купания и пляжного отдыха. Лежаки и зонты включены в стоимость.

13:00–14:00 Обед на катамаране (уха, гуляш из курицы, жареный рис или паста, запечённый картофель с баклажанами, салат). Прохладительные напитки.

14:00–15:00 Свободное время на острове. Снорклинг.

15:00 Возвращение на катамаран.

16:00 Прибытие в Паттайю.

Организационные детали

Возьмите с собой купальники, полотенца, солнцезащитный крем, головные уборы, солнцезащитные очки

Место отправления из Паттайи может быть изменено по погодным условиям

По желанию возможны фото и видео-съемка (оплачивается дополнительно)

Что включено в стоимость

— Прокат рыболовных снастей

— Аренда лежаков и зонтов на острове

— Маски и трубки для снорклинга

— Обед и прохладительные напитки