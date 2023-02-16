Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране

Ваш личный luxury-тур по лазурному мору к белоснежным пляжам и дикой природе

5
2 отзыва
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Если вы предпочитаете спокойный отдых, отправляйтесь на Ко Сак.

Это настоящий рай для интровертов! Наш индивидуальный тур на комфортабельном катамаране позволит вам не зависеть от других людей и обстоятельств.

Провести незабываемый день наедине или в приятной компании, порыбачить и заняться снорклингом у рифов — вот это план!
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Окутанный зеленью остров Ко Сак невелик, но съездить сюда стоит за особой атмосферой. Сразу за песчаными пляжами — заросли джунглей. Море изобилует диковинной флорой и фауной. Чтобы вы посмотрели остров и окрестности в удобном для вас темпе, мы устроим морскую прогулку на скоростном катамаране. Эксклюзивно и только для вас!

Как пройдёт ваш день

09:00 Отправление с пирса Bali Hai.
11:00–11:00 Прибытие к острову Ко Сак. Любительская рыбалка с борта судна. Гид расскажет об особенностях донной рыбалки и выдаст катушки. Повар на катамаране приготовит всю пойманную вами рыбу. Вы сможете съесть её или забрать с собой.
11:00–13:00 Высадка на остров для купания и пляжного отдыха. Лежаки и зонты включены в стоимость.
13:00–14:00 Обед на катамаране (уха, гуляш из курицы, жареный рис или паста, запечённый картофель с баклажанами, салат). Прохладительные напитки.
14:00–15:00 Свободное время на острове. Снорклинг.
15:00 Возвращение на катамаран.
16:00 Прибытие в Паттайю.

Организационные детали

  • Возьмите с собой купальники, полотенца, солнцезащитный крем, головные уборы, солнцезащитные очки
  • Место отправления из Паттайи может быть изменено по погодным условиям
  • По желанию возможны фото и видео-съемка (оплачивается дополнительно)

Что включено в стоимость

— Прокат рыболовных снастей
— Аренда лежаков и зонтов на острове
— Маски и трубки для снорклинга
— Обед и прохладительные напитки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
16 фев 2023
Посетили эту экскурсию 15 февраля 2023 года, на день рождения мужа, нас было 5 человек, двое взрослых и дети 18, 13 и 8 лет. Нам очень понравилось, особенно рыбалка, детей было от неё не оторвать) гид Юра, был на высоте, дети говорят, что поедут на следующую экскурсию только с ним))))
Посетили эту экскурсию 15 февраля 2023 года, на день рождения мужа, нас было 5 человек, двоеПосетили эту экскурсию 15 февраля 2023 года, на день рождения мужа, нас было 5 человек, двоеПосетили эту экскурсию 15 февраля 2023 года, на день рождения мужа, нас было 5 человек, двое
О
16 фев 2023
Отлично провели целый день на катамаране. Нам всёпонравилось. Из отеля довезли до причала. Морская прогулка, обед, рыбалка, море - все отлично.

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