Рай на реке Квай

Природа и культура Таиланда: двухдневная экскурсия на Реку Квай из Паттайи

Описание
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Ответы на вопросы
В течение путешествия вы будете свидетелями великолепия Реки Квай и ее окружающей природы.

Вы побываете в удивительных местах, где сможете насладиться панорамными видами на реку и погрузиться в тишину и спокойствие ее вод.

Помимо красоты природы, вы также узнаете о богатой культуре и истории тайского народа и посетите много интересных мест.
Рай на реке Квай
Рай на реке Квай
Рай на реке Квай
Рай на реке Квай
Рай на реке Квай
Рай на реке Квай
Ближайшие даты:
13
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Описание

Что вас ожидает:

Магия Реки Квай: Природные Чудеса, тайская культура и здоровье
Двухдневное путешествие на Реку Квай включает в себя несколько пунктов, отражающих красоту тайской природы и животного мира, богатство культуры и истории тайского народа, и дает возможность поправить свое здоровье посетив целительные места и попробовав интересные лакомства.
По пути к основной цели будет сделано множество остановок в самых разных интереснейших местах. Река Квай является местом многих туристических маршрутов. Здесь находятся небольшие отельчики, в том числе и плавучие. Вдоль побережья располагаются заповедники и национальные парки, слоновьи деревни, фруктовые сады, водопады и термальные источники.
На этой насыщенной экскурсии Вас ожидают: питание 4 раза, Плавучий рынок, Тигровый Храм, Большая статуя Будды и 69-метровая Пагода, водопад Эраван и рыбный массаж, водопад Сайок Ной, сплав по реке, чайная церемония. Помимо этого Вас ждут термальные источники, деревня слонов (катание + шоу), кормление обезьян, дорога смерти и многое другое.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный транспорт
  • Входные билеты
  • Проживание в отеле
  • Питание (обед, ужин, завтрак, обед)
  • Русский гид
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Паттайе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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