Что вас ожидает:

Магия Реки Квай: Природные Чудеса, тайская культура и здоровье

Двухдневное путешествие на Реку Квай включает в себя несколько пунктов, отражающих красоту тайской природы и животного мира, богатство культуры и истории тайского народа, и дает возможность поправить свое здоровье посетив целительные места и попробовав интересные лакомства.

По пути к основной цели будет сделано множество остановок в самых разных интереснейших местах. Река Квай является местом многих туристических маршрутов. Здесь находятся небольшие отельчики, в том числе и плавучие. Вдоль побережья располагаются заповедники и национальные парки, слоновьи деревни, фруктовые сады, водопады и термальные источники.

На этой насыщенной экскурсии Вас ожидают: питание 4 раза, Плавучий рынок, Тигровый Храм, Большая статуя Будды и 69-метровая Пагода, водопад Эраван и рыбный массаж, водопад Сайок Ной, сплав по реке, чайная церемония. Помимо этого Вас ждут термальные источники, деревня слонов (катание + шоу), кормление обезьян, дорога смерти и многое другое.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.