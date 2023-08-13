Природа и культура Таиланда: двухдневная экскурсия на Реку Квай из Паттайи
В течение путешествия вы будете свидетелями великолепия Реки Квай и ее окружающей природы.
Вы побываете в удивительных местах, где сможете насладиться панорамными видами на реку и погрузиться в тишину и спокойствие ее вод.
Помимо красоты природы, вы также узнаете о богатой культуре и истории тайского народа и посетите много интересных мест.
Вы побываете в удивительных местах, где сможете насладиться панорамными видами на реку и погрузиться в тишину и спокойствие ее вод.
Помимо красоты природы, вы также узнаете о богатой культуре и истории тайского народа и посетите много интересных мест.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает:
Магия Реки Квай: Природные Чудеса, тайская культура и здоровье
Двухдневное путешествие на Реку Квай включает в себя несколько пунктов, отражающих красоту тайской природы и животного мира, богатство культуры и истории тайского народа, и дает возможность поправить свое здоровье посетив целительные места и попробовав интересные лакомства.
По пути к основной цели будет сделано множество остановок в самых разных интереснейших местах. Река Квай является местом многих туристических маршрутов. Здесь находятся небольшие отельчики, в том числе и плавучие. Вдоль побережья располагаются заповедники и национальные парки, слоновьи деревни, фруктовые сады, водопады и термальные источники.
На этой насыщенной экскурсии Вас ожидают: питание 4 раза, Плавучий рынок, Тигровый Храм, Большая статуя Будды и 69-метровая Пагода, водопад Эраван и рыбный массаж, водопад Сайок Ной, сплав по реке, чайная церемония. Помимо этого Вас ждут термальные источники, деревня слонов (катание + шоу), кормление обезьян, дорога смерти и многое другое.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный транспорт
- Входные билеты
- Проживание в отеле
- Питание (обед, ужин, завтрак, обед)
- Русский гид
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Паттайе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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