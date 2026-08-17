Провести день среди самых красивых островов Андаманского моря
Начните день красиво! Пока большинство туристов ещё только собираются в путь, вы уже встретите рассвет в открытом море.
А ещё посетите знаменитую бухту Майя Бэй до появления больших очередей, искупаетесь в лагуне Пиле, заглянете к Пляжу обезьян, поснорклите среди коралловых рифов и проведёте время на островах Пхи-Пхи Дон и Бамбу.
Описание экскурсии
4:00–4:30 — трансфер из отелей
5:25 — прибытие на пирс, завтрак (сэндвич, фрукты, сок), чай и кофе на борту
5:50 — отправление к островам Пхи-Пхи
6:15 — встреча рассвета в открытом море
7:00 — Майя Бэй: прогулка по знаменитому пляжу, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Благодаря раннему прибытию вы сможете насладиться бухтой до основного наплыва туристов
8:00 — осмотр островов Бида Най и Бида Нок с борта катера
8:30 — купание в лагуне Пиле
9:10 — осмотр Пещеры викингов с лодки
9:20 — снорклинг в одном из лучших мест архипелага
9:50 — осмотр Пляжа обезьян
10:00 — прибытие на Пхи-Пхи Дон. Здесь на выбор:
подъём на смотровую площадку с панорамным видом
прогулка по деревне, отдых на пляже или посещение сувенирных лавок
11:30 — обед и свободное время на острове
12:30 — отправление к острову Бамбу, по пути — обзор острова Москито без остановки
12:50 — отдых на острове Бамбу: купание, прогулки по белоснежному пляжу и свободное время
14:20–15:30 — возвращение на Пхукет и трансфер в отели
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер (автобус и лодка), входные билеты в нацпарки, страховка, безалкогольные напитки, фрукты на борту, обед, аренда масок и трубок
Отдельно оплачиваются входные билеты на смотровую площадку Пхи-Пхи Дон — 50 батов ($1,5) за чел.
Всем участникам выдаём спасательные жилеты, перед выходом в море проводим инструктаж
Посещение лагуны Пиле возможно только во время прилива
С вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды
в среду, пятницу и субботу в 04:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
$82
Дети до 12 лет
$77
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и субботу в 04:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провёл экскурсии для 14 туристов
Наша команда действительно любит Таиланд и хочет показать его красиво, комфортно и с заботой о каждом. Мы стараемся продумывать всё до мелочей: удобный трансфер, комфортная организация, атмосфера в поездке и те моменты, из которых складываются самые тёплые воспоминания об отдыхе.
С нами путешествия проходят легко, спокойно и по-настоящему ярко — чтобы вам оставалось только наслаждаться Таиландом и получать эмоции.
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии на «Пхи-Пхи на рассвете - с Пхукета»