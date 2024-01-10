В современном мире всё ускоряется: одни города растут с космической скоростью, другие приходят в запустение и обрастают слухами.
Стоят заброшенными — без жителей, вне времени и суеты — и привлекают только самых отчаянных туристов. Подобное можно сказать и о городе, в котором мы побываем. Вернее, о старой его части. Почти без жителей, точно вне времени и, конечно, без суеты.
Стоят заброшенными — без жителей, вне времени и суеты — и привлекают только самых отчаянных туристов. Подобное можно сказать и о городе, в котором мы побываем. Вернее, о старой его части. Почти без жителей, точно вне времени и, конечно, без суеты.
Описание экскурсии
Мы отправимся в соседнюю с островом Пхукет провинцию Пханг Нга и в небольшой город на юге Таиланда.
Там вы увидите:
- Архитектуру красочного запустения — настолько красивую, что хочется долго рассматривать её и разбирать на мгновения
- Галерейные застройки, как в Италии, в сочетании с минимализмом и строгостью китайской колониальности
- Уникальный стрит-арт, не повторяющийся в Таиланде более нигде
- Двери и окна в полуразрушенных домах для людей размера хоббитов
- Дорогой китайский фарфор в тяжёлых деревянных буфетах прямо у входов в дома и удивительную утварь
- Пейзажи, неожиданно напоминающие — что?. . Север Таиланда? Или Лаос?
- Разрушенную крепость и открытый, но не действующий крематорий
- Заброшенную чеди в настоящих диких джунглях
Вы почувствуете:
- Ароматы креативных кофеен, которые просачиваются сквозь трещины стен — настолько утонченные, что кажется, будто находишься в ароматической сокровищнице
- Необычайную атмосферу, сотканную из нескольких столетий, которая одновременно ощутима и в руинах старинных построек, и в современном лофте
Вы посетите:
- Храм на возвышенности в провинции Пханг Нга. Возле огромных позолоченных дверей взору откроется лежащая внизу долина гор, укутанная ватой облаков.
- Уникальные храмовые строения, в которых некогда жила большая коммуна, а сегодня лишь смотрители-монахи берегут покой опустевшего места
- Старый железный мост — символ процветавшей в прошлом горнодобывающей промышленности
- Деревню, в которой живут потомки добытчиков олова
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Питьевая вода в путешествии предоставляется
- В течение дня на нашем пути будут кафе, в которых мы сможем пообедать. Обед оплачивается вами самостоятельно — от 250-300 батов за человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 268 туристов
Ростислав — руководитель собственной компании, журналист, а также инструктор по дайвингу и фридайвингу; Елена — доцент, кандидат наук. Более 14 лет мы постоянно живём и работаем на Пхукете. Этот опыт позволяет
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Прекрасный гид Ростислав! Много знает о жизни и быте тайцев. Показал много интересных мест, храм в джунглях на горе вообще вне конкуренции. Однозначно рекомендую. Поедем еще
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И
Спасибо Елене и Ростиславу за прекрасную экскурсию по нетуристическим местам провинции Пханг Нга. Уже была в этой провинции, но тут совершенно другой маршрут. Если хотите открыть для себя свой Тайланд,
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