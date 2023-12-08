Увидеть стрит-арт почти безлюдного города, заброшенную чеди в джунглях и храм над облаками
В современном мире всё ускоряется: одни города растут с космической скоростью, другие приходят в запустение и обрастают слухами.
Стоят заброшенными — без жителей, вне времени и суеты — и привлекают только самых отчаянных туристов. Подобное можно сказать и о городе, в котором мы побываем. Вернее, о старой его части. Почти без жителей, точно вне времени и, конечно, без суеты.
Стоят заброшенными — без жителей, вне времени и суеты — и привлекают только самых отчаянных туристов. Подобное можно сказать и о городе, в котором мы побываем. Вернее, о старой его части. Почти без жителей, точно вне времени и, конечно, без суеты.
Ближайшие даты:
8
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9
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Описание
Что вас ожидает
Мы отправимся в соседнюю с островом Пхукет провинцию Пханг Нга и в небольшой город на юге Таиланда.
Там вы увидите:
- Архитектуру красочного запустения — настолько красивую, что хочется долго рассматривать её и разбирать на мгновения
- Галерейные застройки, как в Италии, в сочетании с минимализмом и строгостью китайской колониальности
- Уникальный стрит-арт, не повторяющийся в Таиланде более нигде
- Двери и окна в полуразрушенных домах для людей размера хоббитов
- Дорогой китайский фарфор в тяжёлых деревянных буфетах прямо у входов в дома и удивительную утварь
- Пейзажи, неожиданно напоминающие — что?. . Север Таиланда? Или Лаос?
- Разрушенную крепость и открытый, но не действующий крематорий
- Заброшенную чеди в настоящих диких джунглях
Вы почувствуете:
- Ароматы креативных кофеен, которые просачиваются сквозь трещины стен — настолько утонченные, что кажется, будто находишься в ароматической сокровищнице
- Необычайную атмосферу, сотканную из нескольких столетий, которая одновременно ощутима и в руинах старинных построек, и в современном лофте
Вы посетите:
- Храм на возвышенности в провинции Пханг Нга. Возле огромных позолоченных храмовых дверей взору откроется лежащая внизу долина гор, укутанная ватой облаков.
- Уникальные храмовые строения, в которых некогда жила большая коммуна, а сегодня лишь смотрители-монахи берегут покой опустевшего места
- Старый железный мост — символ процветавшей в прошлом горнодобывающей промышленности
- Деревню, в которой живут потомки добытчиков олова
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Питьевая вода в путешествии предоставляется
- В течение дня на нашем пути будут кафе, в которых мы сможем пообедать. Обед оплачивается вами самостоятельно — от 250-300 батов за человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов на Пхукете
Руководители собственной компании: Ростислав — журналист, инструктор по дайвингу/фридайвингу и Елена — доцент, кандидат наук. Более 10 лет живём и работаем на Пхукете. В нашем профессиональном портфолио работа в Санкт-Петербурге, Норвегии, Индии, Непале, Китае, Тибете, Германии, Таиланде. Мы предлагаем десятки авторских маршрутов, экскурсий, сафари, дайвинг, продолжая совершенствовать содержательность и уникальность маршрутов.
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