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В современном мире всё ускоряется: одни города растут с космической скоростью, другие приходят в запустение и обрастают слухами.



Стоят заброшенными — без жителей, вне времени и суеты — и привлекают только самых отчаянных туристов. Подобное можно сказать и о городе, в котором мы побываем. Вернее, о старой его части. Почти без жителей, точно вне времени и, конечно, без суеты.