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Архитектура красочного запустения в провинции Пханг Нга

Увидеть стрит-арт почти безлюдного города, заброшенную чеди в джунглях и храм над облаками
В современном мире всё ускоряется: одни города растут с космической скоростью, другие приходят в запустение и обрастают слухами.

Стоят заброшенными — без жителей, вне времени и суеты — и привлекают только самых отчаянных туристов. Подобное можно сказать и о городе, в котором мы побываем. Вернее, о старой его части. Почти без жителей, точно вне времени и, конечно, без суеты.
5
2 отзыва
Архитектура красочного запустения в провинции Пханг Нга
Архитектура красочного запустения в провинции Пханг Нга
Архитектура красочного запустения в провинции Пханг Нга

Описание экскурсии

Мы отправимся в соседнюю с островом Пхукет провинцию Пханг Нга и в небольшой город на юге Таиланда.

Там вы увидите:

  • Архитектуру красочного запустения — настолько красивую, что хочется долго рассматривать её и разбирать на мгновения
  • Галерейные застройки, как в Италии, в сочетании с минимализмом и строгостью китайской колониальности
  • Уникальный стрит-арт, не повторяющийся в Таиланде более нигде
  • Двери и окна в полуразрушенных домах для людей размера хоббитов
  • Дорогой китайский фарфор в тяжёлых деревянных буфетах прямо у входов в дома и удивительную утварь
  • Пейзажи, неожиданно напоминающие — что?. . Север Таиланда? Или Лаос?
  • Разрушенную крепость и открытый, но не действующий крематорий
  • Заброшенную чеди в настоящих диких джунглях

Вы почувствуете:

  • Ароматы креативных кофеен, которые просачиваются сквозь трещины стен — настолько утонченные, что кажется, будто находишься в ароматической сокровищнице
  • Необычайную атмосферу, сотканную из нескольких столетий, которая одновременно ощутима и в руинах старинных построек, и в современном лофте

Вы посетите:

  • Храм на возвышенности в провинции Пханг Нга. Возле огромных позолоченных дверей взору откроется лежащая внизу долина гор, укутанная ватой облаков.
  • Уникальные храмовые строения, в которых некогда жила большая коммуна, а сегодня лишь смотрители-монахи берегут покой опустевшего места
  • Старый железный мост — символ процветавшей в прошлом горнодобывающей промышленности
  • Деревню, в которой живут потомки добытчиков олова

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Питьевая вода в путешествии предоставляется
  • В течение дня на нашем пути будут кафе, в которых мы сможем пообедать. Обед оплачивается вами самостоятельно — от 250-300 батов за человека.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 268 туристов
Ростислав — руководитель собственной компании, журналист, а также инструктор по дайвингу и фридайвингу; Елена — доцент, кандидат наук. Более 14 лет мы постоянно живём и работаем на Пхукете. Этот опыт позволяет
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нам организовывать разведывательные экспедиции и создавать авторские маршруты, которые отличаются необычными локациями и минимально пересекаются с направлениями массового туризма. В нашем профессиональном портфолио — работа в Санкт-Петербурге, Норвегии, Индии, Непале, Китае, Тибете и странах Юго-Восточной Азии: Малайзии, Сингапуре, Камбодже, Лаосе и Таиланде — от Пхукета и Бангкока до северных провинций и малоизвестных островных и материковых маршрутов страны. Мы предлагаем индивидуальные авторские туры, экскурсии, сафари, дайвинг и обучение с получением международного сертификата. Мы постоянно работаем над тем, чтобы маршруты оставались насыщенными, продуманными и действительно уникальными.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Прекрасный гид Ростислав! Много знает о жизни и быте тайцев. Показал много интересных мест, храм в джунглях на горе вообще вне конкуренции. Однозначно рекомендую. Поедем еще
Прекрасный гид Ростислав! Много знает о жизни и быте тайцев. Показал много интересных мест, храм в
Прекрасный гид Ростислав! Много знает о жизни и быте тайцев. Показал много интересных мест, храм в
Прекрасный гид Ростислав! Много знает о жизни и быте тайцев. Показал много интересных мест, храм в
Прекрасный гид Ростислав! Много знает о жизни и быте тайцев. Показал много интересных мест, храм в
Прекрасный гид Ростислав! Много знает о жизни и быте тайцев. Показал много интересных мест, храм в
Прекрасный гид Ростислав! Много знает о жизни и быте тайцев. Показал много интересных мест, храм в
Прекрасный гид Ростислав! Много знает о жизни и быте тайцев. Показал много интересных мест, храм в
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И
Спасибо Елене и Ростиславу за прекрасную экскурсию по нетуристическим местам провинции Пханг Нга. Уже была в этой провинции, но тут совершенно другой маршрут. Если хотите открыть для себя свой Тайланд,
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хотите влюбиться в страну и продолжить снова и снова открывать ее для себя, Ростислав будет отличным проводником. Плюс сам гид увлеченный разносторонний человек с которым бесконечно интересно общаться. СПАСИБО еще раз!

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