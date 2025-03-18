Вы впервые на острове и хотите увидеть его главные красоты? Запрыгивайте в машину, я довезу вас к лучшим видам и популярным локациям, расскажу, с чего начиналось развитие острова и помогу вам приобщиться к местной культуре.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Смотровая площадка «Мельница», откуда открывается живописный вид на пляжи «Найнхарн» и «Януи»

Пешая прогулка к самой южной точке острова на мысе Промтеп (около получаса)

Семейная шоколадная фабрика, где вы создадите собственную плитку шоколада (и заберёте её с собой)

Ват Чалонг — самый старый буддийский храм острова

Купание на пляже без волн

Вы узнаете о жизни острова Пхукет и королевства Таиланд. Я отвечу на все вопросы, связанные со страной и её культурой, историей, жителями и местной кухней.

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Sonic или Mazda 2

Если вас нужно забрать из отдалённых районов (пляжи Камала, Сурин, Банг Тао, Най Тон, Май Као) — доплата 300 батов

Дополнительные расходы: посещение шоколадной фабрики (300 батов за человека), обед (по желанию)

По договорённости можно посетить и другие локации (необходимо обсудить в переписке с гидом)

Дополнительно:

Храмовый комплекс и смотровая площадка «Биг Будда» обязательно войдут в наш маршрут после того, как будут снова открыты для посещения