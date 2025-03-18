Автопутешествие по южной части Пхукета

Увидеть интересные места острова и познакомиться с его прошлым и настоящим
Вы впервые на острове и хотите увидеть его главные красоты? Запрыгивайте в машину, я довезу вас к лучшим видам и популярным локациям, расскажу, с чего начиналось развитие острова и помогу вам приобщиться к местной культуре.
Автопутешествие по южной части Пхукета
Автопутешествие по южной части Пхукета
Автопутешествие по южной части Пхукета
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Смотровая площадка «Мельница», откуда открывается живописный вид на пляжи «Найнхарн» и «Януи»

Пешая прогулка к самой южной точке острова на мысе Промтеп (около получаса)

Семейная шоколадная фабрика, где вы создадите собственную плитку шоколада (и заберёте её с собой)

Ват Чалонг — самый старый буддийский храм острова

Купание на пляже без волн

Вы узнаете о жизни острова Пхукет и королевства Таиланд. Я отвечу на все вопросы, связанные со страной и её культурой, историей, жителями и местной кухней.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Sonic или Mazda 2
  • Если вас нужно забрать из отдалённых районов (пляжи Камала, Сурин, Банг Тао, Най Тон, Май Као) — доплата 300 батов
  • Дополнительные расходы: посещение шоколадной фабрики (300 батов за человека), обед (по желанию)
  • По договорённости можно посетить и другие локации (необходимо обсудить в переписке с гидом)

Дополнительно:

Храмовый комплекс и смотровая площадка «Биг Будда» обязательно войдут в наш маршрут после того, как будут снова открыты для посещения

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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