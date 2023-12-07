Что вас ждет

Маршрут поездки может быть изменен без предварительного уведомления в зависимости от уровня моря.

Экскурсия не подходит для людей с ограниченными возможностями передвижения и беременных женщин.

Сопровождение проводится на английском языке.

Покинув пирс, мы сделаем первую остановку на острове Фанак (Алмазная пещера / Мангровая пещера), а затем на острове Хонг. Эти места лучше всего преодолевать на каноэ, чтобы вы могли вблизи увидеть скальные образования и скрытые лагуны. Следующая остановка — знаменитый остров Ко Тапу, или «Остров Джеймса Бонда», который Человек с золотым пистолетом выбрал в качестве логова в фильме об агенте 007, и место, где можно насладиться величественным закатом и поужинать в местном ресторане. Приготовьтесь увидеть прекрасную биолюминесценцию после заката — лучшее время, чтобы увидеть планктон. По мере приближения вечера вода обычно становится спокойнее, а свет планктона визуально более впечатляющим. Здесь вам посчастливится увидеть завораживающее зрелище из светящихся огней. Вы увидите естественную красоту вод залива Пханг Нга. Полюбуйтесь завораживающим светящимся светом в воде, где планктон излучает красивое сине-зеленое свечение, когда его потревожат, что вызвано химической реакцией внутри самого планктона, которая производит свет в качестве побочного продукта. Совершите незабываемый тур и погрузитесь в природу залива, любуясь прекрасным природным явлением. Важно знать• Возьмите с собой солнцезащитные очки, летнюю шляпу, купальный костюм, полотенце, фотоаппарат, солнцезащитный крем.