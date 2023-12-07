Биолюминесцентный планктон в заливе Пханг Нга на каноэ (трансфер на выбор)

Групповая экскурсия на Пхукете

Биолюминесцентный планктон в заливе Пханг Нга на каноэ

Насладитесь путешествием по одним из самых красивых островов Таиланда — исследуйте впечатляющие сталактиты в пещерах острова Панак, посетите знаменитый остров Джеймса Бонда, залив Пханг Нга и посмотрите на светящийся биолюминесцентный планктон.
Биолюминесцентный планктон в заливе Пханг Нга на каноэ (трансфер на выбор)
Биолюминесцентный планктон в заливе Пханг Нга на каноэ (трансфер на выбор)
Биолюминесцентный планктон в заливе Пханг Нга на каноэ (трансфер на выбор)
Биолюминесцентный планктон в заливе Пханг Нга на каноэ (трансфер на выбор)
Биолюминесцентный планктон в заливе Пханг Нга на каноэ (трансфер на выбор)
Биолюминесцентный планктон в заливе Пханг Нга на каноэ (трансфер на выбор)
Ближайшие даты:
7
дек
8
дек
9
дек
10
дек
11
дек
12
дек
14
дек
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 12+от 4 650 ฿
Детскийот 3 629 ฿

Что вас ожидает:

  • Остров Фанак
  • Остров Хонг
  • Остров Джеймса Бонда
  • Залив Пханг Нга

Описание

Что вас ждет

Покинув пирс, мы сделаем первую остановку на острове Фанак (Алмазная пещера / Мангровая пещера), а затем на острове Хонг. Эти места лучше всего преодолевать на каноэ, чтобы вы могли вблизи увидеть скальные образования и скрытые лагуны. Следующая остановка — знаменитый остров Ко Тапу, или «Остров Джеймса Бонда», который Человек с золотым пистолетом выбрал в качестве логова в фильме об агенте 007, и место, где можно насладиться величественным закатом и поужинать в местном ресторане. Приготовьтесь увидеть прекрасную биолюминесценцию после заката — лучшее время, чтобы увидеть планктон. По мере приближения вечера вода обычно становится спокойнее, а свет планктона визуально более впечатляющим. Здесь вам посчастливится увидеть завораживающее зрелище из светящихся огней. Вы увидите естественную красоту вод залива Пханг Нга. Полюбуйтесь завораживающим светящимся светом в воде, где планктон излучает красивое сине-зеленое свечение, когда его потревожат, что вызвано химической реакцией внутри самого планктона, которая производит свет в качестве побочного продукта. Совершите незабываемый тур и погрузитесь в природу залива, любуясь прекрасным природным явлением. Важно знать• Возьмите с собой солнцезащитные очки, летнюю шляпу, купальный костюм, полотенце, фотоаппарат, солнцезащитный крем.
  • Маршрут поездки может быть изменен без предварительного уведомления в зависимости от уровня моря.
  • Экскурсия не подходит для людей с ограниченными возможностями передвижения и беременных женщин.
  • Сопровождение проводится на английском языке.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и высадка из всех отелей Пхукета
  • Скоростной катер с полностью обученным экипажем
  • Англоговорящий гид
  • Легкие закуски на пирсе перед посадкой на борт
  • Безалкогольные напитки и минеральная вода
  • Свежие фрукты
  • Комплексный ужин в тайском стиле
  • Сборы национального парка
  • Каноэ
  • Страхование путешествий
  • Спасательное оборудование
Что не входит
  • Личные расходы
  • Встреча и высадка из всех отелей Пхукета
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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