Насладитесь путешествием по одним из самых красивых островов Таиланда — исследуйте впечатляющие сталактиты в пещерах острова Панак, посетите знаменитый остров Джеймса Бонда, залив Пханг Нга и посмотрите на светящийся биолюминесцентный планктон.
Описание экскурсииПокинув пирс, мы сделаем первую остановку на острове Фанак (Алмазная пещера / Мангровая пещера), а затем на острове Хонг. Эти места лучше всего преодолевать на каноэ, чтобы вы могли вблизи увидеть скальные образования и скрытые лагуны. Следующая остановка — знаменитый остров Ко Тапу, или «Остров Джеймса Бонда», который Человек с золотым пистолетом выбрал в качестве логова в фильме об агенте 007, и место, где можно насладиться величественным закатом и поужинать в местном ресторане. Приготовьтесь увидеть прекрасную биолюминесценцию после заката — лучшее время, чтобы увидеть планктон. По мере приближения вечера вода обычно становится спокойнее, а свет планктона визуально более впечатляющим. Здесь вам посчастливится увидеть завораживающее зрелище из светящихся огней. Вы увидите естественную красоту вод залива Пханг Нга. Полюбуйтесь завораживающим светящимся светом в воде, где планктон излучает красивое сине-зеленое свечение, когда его потревожат, что вызвано химической реакцией внутри самого планктона, которая производит свет в качестве побочного продукта. Совершите незабываемый тур и погрузитесь в природу залива, любуясь прекрасным природным явлением. Важно знать• Возьмите с собой солнцезащитные очки, летнюю шляпу, купальный костюм, полотенце, фотоаппарат, солнцезащитный крем.
- Маршрут поездки может быть изменен без предварительного уведомления в зависимости от уровня моря.
- Экскурсия не подходит для людей с ограниченными возможностями передвижения и беременных женщин.
- Сопровождение проводится на английском языке.
Согласно расписанию в календаре
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Фанак
- Остров Хонг
- Остров Джеймса Бонда
- Залив Пханг Нга
Что включено
- Встреча и высадка из всех отелей Пхукета
- Скоростной катер с полностью обученным экипажем
- Англоговорящий гид
- Легкие закуски на пирсе перед посадкой на борт
- Безалкогольные напитки и минеральная вода
- Свежие фрукты
- Комплексный ужин в тайском стиле
- Сборы национального парка
- Каноэ
- Страхование путешествий
- Спасательное оборудование
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Встреча и высадка из всех отелей Пхукета
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пхукета
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