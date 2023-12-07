Биолюминесцентный планктон в заливе Пханг Нга на каноэ
Насладитесь путешествием по одним из самых красивых островов Таиланда — исследуйте впечатляющие сталактиты в пещерах острова Панак, посетите знаменитый остров Джеймса Бонда, залив Пханг Нга и посмотрите на светящийся биолюминесцентный планктон.
Ближайшие даты:
7
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|от 4 650 ฿
|Детский
|от 3 629 ฿
Что вас ожидает:
- Остров Фанак
- Остров Хонг
- Остров Джеймса Бонда
- Залив Пханг Нга
Описание
Что вас ждетПокинув пирс, мы сделаем первую остановку на острове Фанак (Алмазная пещера / Мангровая пещера), а затем на острове Хонг. Эти места лучше всего преодолевать на каноэ, чтобы вы могли вблизи увидеть скальные образования и скрытые лагуны. Следующая остановка — знаменитый остров Ко Тапу, или «Остров Джеймса Бонда», который Человек с золотым пистолетом выбрал в качестве логова в фильме об агенте 007, и место, где можно насладиться величественным закатом и поужинать в местном ресторане. Приготовьтесь увидеть прекрасную биолюминесценцию после заката — лучшее время, чтобы увидеть планктон. По мере приближения вечера вода обычно становится спокойнее, а свет планктона визуально более впечатляющим. Здесь вам посчастливится увидеть завораживающее зрелище из светящихся огней. Вы увидите естественную красоту вод залива Пханг Нга. Полюбуйтесь завораживающим светящимся светом в воде, где планктон излучает красивое сине-зеленое свечение, когда его потревожат, что вызвано химической реакцией внутри самого планктона, которая производит свет в качестве побочного продукта. Совершите незабываемый тур и погрузитесь в природу залива, любуясь прекрасным природным явлением. Важно знать• Возьмите с собой солнцезащитные очки, летнюю шляпу, купальный костюм, полотенце, фотоаппарат, солнцезащитный крем.
- Маршрут поездки может быть изменен без предварительного уведомления в зависимости от уровня моря.
- Экскурсия не подходит для людей с ограниченными возможностями передвижения и беременных женщин.
- Сопровождение проводится на английском языке.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча и высадка из всех отелей Пхукета
- Скоростной катер с полностью обученным экипажем
- Англоговорящий гид
- Легкие закуски на пирсе перед посадкой на борт
- Безалкогольные напитки и минеральная вода
- Свежие фрукты
- Комплексный ужин в тайском стиле
- Сборы национального парка
- Каноэ
- Страхование путешествий
- Спасательное оборудование
- Что не входит
- Личные расходы
- Встреча и высадка из всех отелей Пхукета
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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