Экскурсия на гидроцикле по шести островам Пхукета — это незабываемое приключение, которое сочетает активный отдых и расслабляющий досуг.
Вас ждет живописное путешествие, во время которого вы сможете исследовать великолепные пляжи, купаться в теплых водах и наслаждаться красотами коралловых рифов.
Вас ждет живописное путешествие, во время которого вы сможете исследовать великолепные пляжи, купаться в теплых водах и наслаждаться красотами коралловых рифов.
Описание экскурсииПрограмма тура включает посещение островов Ранг Яй, Липи, Кхай Най, Кхай Нок, Кхай Хануи и Мали. Каждая остановка уникальна: от отдыха на белых песках Ранг Яй и купания на Липи до снорклинга на Кхай Нок и созерцания коралловых рифов. На острове Кхай Най вас ждёт обед с возможностью расслабиться с коктейлем или пивом. Все необходимые принадлежности, включая гидроцикл, спасательные жилеты и снаряжение для снорклинга, предоставляются, а профессиональный гид обеспечит вашу безопасность и комфорт. Это приключение идеально подходит как для любителей адреналина, так и для тех, кто хочет отдохнуть на великолепных островах Пхукета. Важная информация:
- Возьмите с собой: полотенце, сухая одежда, купальник, водонепроницаемая камера, солнцезащитные очки, немного бат;
- Обратите внимание, что этот тур может меняться в зависимости от сезона и погоды.
Ежедневно 10:00 и 14:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Острова:
- Ранг Яй
- Липи
- Кхай Най
- Кхай Нок
- Кхай Хануи
- Мали
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Бесплатный трансфер (Патонг, Ката, Карон, Камала, Калим, Пхукет-Таун, Ко Сирей)
- Гидроцикл (может перевозить до 2 человек)
- Страховка
- Спасательный жилет, снаряжение для снорклинга
- Обед.
Что не входит в цену
- Трансфер в районы вне списка (частный трансфер).
Место начала и завершения?
Аэропорт, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Свяжитесь с нами для подтверждения бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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