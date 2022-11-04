ежедневно в 6:50

Экскурсия на острова Пхи-Пхи

Вы посетите населенный остров Пхи-Пхи Дон, на котором раскину­лись сказочно красивые пляжи в окру­жении пальмовых рощ

Вы посетите населенный остров Пхи-Пхи Дон, на котором раскину­лись сказочно красивые пляжи в окру­жении пальмовых рощ.

Затем Вы побываете на необитаемом острове Пхи-Пхи Лей, где увидите живописные бухты и заливы Ао-Пи-Лей, Ао-Мая, Ао-Ло-Са-Ма, а на северо-востоке острова Вы побываете в большой пещере Тхам-Викинг, где собирают ласточкины гнезда.
Экскурсия на острова Пхи-Пхи
Экскурсия на острова Пхи-Пхи
Экскурсия на острова Пхи-Пхи
Экскурсия на острова Пхи-Пхи
Экскурсия на острова Пхи-Пхи
Экскурсия на острова Пхи-Пхи
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Описание

Пхи-Пхи — это архипелаг между материком и Пхукетом, часть провинции Краби, Таиланд. Состоит архипелаг из шести островов в Андаманском море, самые крупные и известные из которых Пхи-Пхи-Дон и Пхи-Пхи-Лей.
Экскурсия на Острова Пхи Пхи — это потрясающей красоты природа Таиланда, кристально чистое изумрудное море и нежнейший песочек. Любители снорклинга оценят уникальные коралловые рифы с яркими разноцветными тропическими рыбками. Также вас ожидают пещера викингов, пляж обезьян, вкусный обед и еще много интересного.
Вас поразит своей необычайной красотой бухта Майя Бэй на острове Пи Пи Лей. Именно там снимался фильм «Пляж», и Леонардо ди Каприо разгуливал по песку, оставляя следы, которые до сих пор ищут поклонницы.
И завершающим островом будет красивый маленький остров Кхай Нок.
Экскурсия на острова Пхи Пхи — это незабываемое приключение, которое должен совершить каждый турист, приехавший на Пхукет!
Множество остановок для фотографирования с захватывающими видами;
Возможность увидеть живописную природу одного из самого крупного Национального парка Таиланда;
Полюбуйтесь очаровательными пляжами и незабываемыми видами островов Андаманского моря;
Познакомитесь с подводным миром и их обитателями;
Лазурная вода и белые песчаные пляжи;
Поскрипывающий коралловый песок, больше напоминающий пудру или муку, шикарный вид бухты и её интересная история;
Что взять с собой: Купальные принадлежности, Солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце, фото/видео камера, деньги на сувениры и личные расходы.
Примечание: Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.

ежедневно в 6:50

Ответы на вопросы

Что входит
  • О-ва Пхи-Пхи + о-ва Кхай на скоростном катере 1 день
  • Транспорт (автобус и лодка), вход в нац. парки, питание, прохладительные напитки и свежие фрукты на борту, маски, трубки. страховка, русскоговорящий гид, опытные капитан и экипаж, спасательные жилеты
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 6:50
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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