ежедневно в 6:50

Пхи-Пхи — это архипелаг между материком и Пхукетом, часть провинции Краби, Таиланд. Состоит архипелаг из шести островов в Андаманском море, самые крупные и известные из которых Пхи-Пхи-Дон и Пхи-Пхи-Лей.

Экскурсия на Острова Пхи Пхи — это потрясающей красоты природа Таиланда, кристально чистое изумрудное море и нежнейший песочек. Любители снорклинга оценят уникальные коралловые рифы с яркими разноцветными тропическими рыбками. Также вас ожидают пещера викингов, пляж обезьян, вкусный обед и еще много интересного.

Вас поразит своей необычайной красотой бухта Майя Бэй на острове Пи Пи Лей. Именно там снимался фильм «Пляж», и Леонардо ди Каприо разгуливал по песку, оставляя следы, которые до сих пор ищут поклонницы.

И завершающим островом будет красивый маленький остров Кхай Нок.

Экскурсия на острова Пхи Пхи — это незабываемое приключение, которое должен совершить каждый турист, приехавший на Пхукет!

Множество остановок для фотографирования с захватывающими видами;

Возможность увидеть живописную природу одного из самого крупного Национального парка Таиланда;

Полюбуйтесь очаровательными пляжами и незабываемыми видами островов Андаманского моря;

Познакомитесь с подводным миром и их обитателями;

Лазурная вода и белые песчаные пляжи;

Поскрипывающий коралловый песок, больше напоминающий пудру или муку, шикарный вид бухты и её интересная история;

Что взять с собой: Купальные принадлежности, Солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце, фото/видео камера, деньги на сувениры и личные расходы.

Примечание: Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.