Путешествие во времени: прогулка по Старому Городу

Путешествие во времени
Экскурсия по старому городу Пхукета позволит насладиться уникальной архитектурой и атмосферой узких улочек с яркими шоп-хаусами, идеальными для фотосессий.

Вы попробуете местные деликатесы, тайские десерты и нудлы, а также сможете остановиться в уютном кафе для чашки кофе или чая. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и яркие воспоминания.
Путешествие во времени: прогулка по Старому Городу
Путешествие во времени: прогулка по Старому Городу
Путешествие во времени: прогулка по Старому Городу
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 16:00, 16:30

Описание фото-прогулки

Экскурсия по старому городу Пхукета

Погрузитесь в увлекательное путешествие по старому городу столицы острова Пхукет! Эта экскурсия обещает быть не только захватывающей, но и познавательной. Вы сможете насладиться великолепной архитектурой, которая сохраняет дух истории и культуры этого удивительного места.

Уникальная атмосфера

Узкие улочки и яркие шоп-хаусы создают неповторимую атмосферу, идеально подходящую для фотосессий. Каждый уголок старого города рассказывает свою историю, и вам обязательно захочется запечатлеть эти моменты.

Вкусные открытия

Во время экскурсии у вас будет возможность попробовать местные деликатесы и насладиться разнообразием тайской кухни. Вы сможете:

  • Попробовать традиционные тайские нудлы;
  • Угоститься местным мороженым;
  • Насладиться восхитительными тайскими десертами.

Уютные кафе

Не упустите шанс остановиться в одном из уютных кафе, где вы сможете насладиться чашкой ароматного кофе или чая. Это отличная возможность отдохнуть и насладиться атмосферой острова.

Незабываемые впечатления

Все эти моменты сделают вашу экскурсию по старому городу Пхукета поистине незабываемой. Создайте красивые воспоминания и насладитесь уникальной атмосферой этого удивительного места!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Колониальные особняки, где проживали владельцы и управляющие оловянных шахт
  • Улица «красных фонарей»
  • Одно из мест съёмок фильма «Пляж»
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Транспорт до места встречи с гидом
  • Посещение заведений общепита оплачивается самостоятельно и не входит в стоимость экскурсии.
Место начала и завершения?
Dibuk road
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия по старому городу столицы острова Пхукет обещает быть захватывающей и увлекательной. Вы сможете насладиться прекрасной архитектурой, которая сохраняет дух истории и культуры острова. Узкие улочки и разноцветные шоп-хаусы создают уникальную атмосферу, которая идеально подходит для фотосессий
  • Экскурсия предоставит вам возможность попробовать местные деликатесы и насладиться вкусами тайской кухни. При желании, вы попробуете тайские десерты, местное мороженое или традиционные нудлы. Вы также можете остановиться в уютном кафе, чтобы насладиться чашкой кофе или чаем и наслаждаться атмосферой острова
  • Все вместе это сделает вашу экскурсию по старому городу Пхукета незабываемой и полной впечатлений. Вы сможете насладиться уникальной атмосферой острова и создать красивые воспоминания
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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