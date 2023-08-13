Индивидуальная экскурсия по джунглям Пхукета: узнайте историю королевской семьи
Освежающее приключение по джунглям Пхукета и Пхангнга, среди которых любопытные путешественники могут отыскать журчащие водопады и таинственные пещеры.
Мы прогуляемся по парку Вам Пхи Хуа, посетим храм с обезьянами, спустимся по реке на бамбуковых лодках и даже увидим древние рисунки.
Мы прогуляемся по парку Вам Пхи Хуа, посетим храм с обезьянами, спустимся по реке на бамбуковых лодках и даже увидим древние рисунки.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Парк Манора
- Водопад Лампи
- Парк Вам Пхи Хуа
- Храм Ват Суван Куха
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вас ждет экскурсия по джунглям, водопадам и пещерам, где мы: • Прогуляемся по джунглям парка Манора.
- Зайдем в пещерный храм с обезьянами Ват Суван Куха.
- Сделаем фотографии и постоим по струями водопада Лампи.
- Посетим парк Вам Пхи Хуа около водопада и аллеи, где королевская семья когда-то посадила деревья.
- Отправимся в захватывающий сплав по реке на бамбуковых плотах.
- Прокатимся на длиннохвостой лодке по мангровым зарослям и пещерам. Мы сможем попасть в пещеру с древними рисунками, которым более 3000 лет! Важная информация Возьмите с собой воду, деньги на входные билеты и на еду.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер
- Услуги русскоговорящего гида
- Что не входит
- Входные билеты
- Аренда лодок
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберем вас из отеляЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Возьмите с собой воду
- Деньги на входные билеты и на еду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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