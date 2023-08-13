Экскурсия по Джунглям

Индивидуальная экскурсия по джунглям Пхукета: узнайте историю королевской семьи

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Освежающее приключение по джунглям Пхукета и Пхангнга, среди которых любопытные путешественники могут отыскать журчащие водопады и таинственные пещеры.

Мы прогуляемся по парку Вам Пхи Хуа, посетим храм с обезьянами, спустимся по реке на бамбуковых лодках и даже увидим древние рисунки.
Экскурсия по Джунглям
Экскурсия по Джунглям
Экскурсия по Джунглям
Экскурсия по Джунглям
Экскурсия по Джунглям
Экскурсия по Джунглям
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Парк Манора
  • Водопад Лампи
  • Парк Вам Пхи Хуа
  • Храм Ват Суван Куха
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вас ждет экскурсия по джунглям, водопадам и пещерам, где мы: • Прогуляемся по джунглям парка Манора.
  • Зайдем в пещерный храм с обезьянами Ват Суван Куха.
  • Сделаем фотографии и постоим по струями водопада Лампи.
  • Посетим парк Вам Пхи Хуа около водопада и аллеи, где королевская семья когда-то посадила деревья.
  • Отправимся в захватывающий сплав по реке на бамбуковых плотах.
  • Прокатимся на длиннохвостой лодке по мангровым зарослям и пещерам. Мы сможем попасть в пещеру с древними рисунками, которым более 3000 лет! Важная информация Возьмите с собой воду, деньги на входные билеты и на еду.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Входные билеты
  • Аренда лодок
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Возьмите с собой воду
  • Деньги на входные билеты и на еду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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