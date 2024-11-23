Пхукет: спуск на зиплайне и квадроциклы по джунглям
Добавить щепотку экстрима в свой расслабленный отпуск на райском острове
Это отличное предложение для тех, кто хочет узнать Пхукет с новой стороны — увлекательно и в тесном контакте с природой. Вы посетите гору с панорамной обзорной площадкой, откуда открываются потрясающие виды на остров. Прокатитесь по джунглям на квадроциклах. И в финале пролетите по джунглями на зиплайне.
Вы поднимитесь на вершину горы, с которой откроется вид на лазурные просторы Андаманского моря. Здесь, на обзорной площадке, время словно замирает — горизонт сливается с небом, и вы погружаетесь в тишину и красоту окружающей природы.
На квадроцикле — по джунглям
Вас ждёт насыщенное путешествие на квадроциклах в компании с опытными проводниками. По пути вы будете останавливаться в самых живописных локациях (например, чтобы оценить вид на Камалу). Протяжённость трассы — от 4 до 8 км (в зависимости от ваших навыков).
Чувство полёта
Далее по лестнице мы поднимемся в кроны деревьев, чтобы с высоты оценить красоту окружающих джунглей. Вы почувствуете дух дикой природы, а захватывающий спуск на зиплайне добавит поездке искрящихся эмоций. С крепко застёгнутой страховкой вы взлетите над джунглями, словно птица! Впереди — красивый полёт длиной в 1500 м с видами на Патонг и восточную часть острова.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер (туда-обратно с пляжей Патонг, Ката, Карон, Камала), питьевая вода, катание на квадроциклах и зиплайн
Поедем на Toyota Hice (минивэн), либо на пикапе Toyota. Дорога занимает 10–30 мин в зависимости от расположения вашего отеля
Программа подойдёт взрослым и детям с 4 лет. Перед стартом вам выдадут экипировку и проведут инструктаж безопасности
Поездка на квадроциклах занимает 60 мин, спуск на зиплайне — 30–45 мин
По желанию можно покормить слонов — 100 батов и пообедать — по меню
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 398 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Руслан, я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем уже более семи лет, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Михаэль
23 ноя 2024
Экскурсия на квадроциклах и зиплайне на Пхукете — отличный способ получить дозу адреналина и насладиться природой. Квадроциклы позволяют прокатиться по джунглям и пересеченной местности, а зиплайн дарит незабываемые эмоции от полетов над деревьями. Всё безопасно и хорошо организовано: оборудование новое, а инструкторы внимательные. Рекомендую для активного отдыха и ярких впечатлений!
Руслан
14 ноя 2024
Понравились квадроциклы, отличная обзорная площадка. Зиплайн веселый. Приехал пикап и забрал на гору, крутой подъем и спуск
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Ерлан
10 ноя 2024
Очень понравилось проведение экскурсии. Забрал водитель из отеля и мы поднялись на очень высокую гору. Там были места для фотосессии (бесплатно). Квадроциклы прям едешь по джунглям, а зиплайн очень красивые виды. Я даже забыл фотографировать. Меня фотографировали гиды сопровождения