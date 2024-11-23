Это отличное предложение для тех, кто хочет узнать Пхукет с новой стороны — увлекательно и в тесном контакте с природой. Вы посетите гору с панорамной обзорной площадкой, откуда открываются потрясающие виды на остров. Прокатитесь по джунглям на квадроциклах. И в финале пролетите по джунглями на зиплайне.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Мне сверху видно всё

Вы поднимитесь на вершину горы, с которой откроется вид на лазурные просторы Андаманского моря. Здесь, на обзорной площадке, время словно замирает — горизонт сливается с небом, и вы погружаетесь в тишину и красоту окружающей природы.

На квадроцикле — по джунглям

Вас ждёт насыщенное путешествие на квадроциклах в компании с опытными проводниками. По пути вы будете останавливаться в самых живописных локациях (например, чтобы оценить вид на Камалу). Протяжённость трассы — от 4 до 8 км (в зависимости от ваших навыков).

Чувство полёта

Далее по лестнице мы поднимемся в кроны деревьев, чтобы с высоты оценить красоту окружающих джунглей. Вы почувствуете дух дикой природы, а захватывающий спуск на зиплайне добавит поездке искрящихся эмоций. С крепко застёгнутой страховкой вы взлетите над джунглями, словно птица! Впереди — красивый полёт длиной в 1500 м с видами на Патонг и восточную часть острова.

Организационные детали