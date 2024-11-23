Пхукет: спуск на зиплайне и квадроциклы по джунглям

Добавить щепотку экстрима в свой расслабленный отпуск на райском острове
Это отличное предложение для тех, кто хочет узнать Пхукет с новой стороны — увлекательно и в тесном контакте с природой. Вы посетите гору с панорамной обзорной площадкой, откуда открываются потрясающие виды на остров. Прокатитесь по джунглям на квадроциклах. И в финале пролетите по джунглями на зиплайне.
5
3 отзыва
Пхукет: спуск на зиплайне и квадроциклы по джунглям
Пхукет: спуск на зиплайне и квадроциклы по джунглям
Пхукет: спуск на зиплайне и квадроциклы по джунглям
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Мне сверху видно всё

Вы поднимитесь на вершину горы, с которой откроется вид на лазурные просторы Андаманского моря. Здесь, на обзорной площадке, время словно замирает — горизонт сливается с небом, и вы погружаетесь в тишину и красоту окружающей природы.

На квадроцикле — по джунглям

Вас ждёт насыщенное путешествие на квадроциклах в компании с опытными проводниками. По пути вы будете останавливаться в самых живописных локациях (например, чтобы оценить вид на Камалу). Протяжённость трассы — от 4 до 8 км (в зависимости от ваших навыков).

Чувство полёта

Далее по лестнице мы поднимемся в кроны деревьев, чтобы с высоты оценить красоту окружающих джунглей. Вы почувствуете дух дикой природы, а захватывающий спуск на зиплайне добавит поездке искрящихся эмоций. С крепко застёгнутой страховкой вы взлетите над джунглями, словно птица! Впереди — красивый полёт длиной в 1500 м с видами на Патонг и восточную часть острова.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер (туда-обратно с пляжей Патонг, Ката, Карон, Камала), питьевая вода, катание на квадроциклах и зиплайн
  • Поедем на Toyota Hice (минивэн), либо на пикапе Toyota. Дорога занимает 10–30 мин в зависимости от расположения вашего отеля
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 4 лет. Перед стартом вам выдадут экипировку и проведут инструктаж безопасности
  • Поездка на квадроциклах занимает 60 мин, спуск на зиплайне — 30–45 мин
  • По желанию можно покормить слонов — 100 батов и пообедать — по меню
  • С вами поедет один из гидов нашей команды
  • По всей трассе сопровождают тайские инструкторы

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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М
23 ноя 2024
Экскурсия на квадроциклах и зиплайне на Пхукете — отличный способ получить дозу адреналина и насладиться природой. Квадроциклы позволяют прокатиться по джунглям и пересеченной местности, а зиплайн дарит незабываемые эмоции от полетов над деревьями. Всё безопасно и хорошо организовано: оборудование новое, а инструкторы внимательные. Рекомендую для активного отдыха и ярких впечатлений!
Руслан
14 ноя 2024
Понравились квадроциклы, отличная обзорная площадка. Зиплайн веселый.
Приехал пикап и забрал на гору, крутой подъем и спуск
Е
10 ноя 2024
Очень понравилось проведение экскурсии. Забрал водитель из отеля и мы поднялись на очень высокую гору. Там были места для фотосессии (бесплатно). Квадроциклы прям едешь по джунглям, а зиплайн очень красивые виды. Я даже забыл фотографировать. Меня фотографировали гиды сопровождения
Очень понравилось проведение экскурсии. Забрал водитель из отеля и мы поднялись на очень высокую гору. ТамОчень понравилось проведение экскурсии. Забрал водитель из отеля и мы поднялись на очень высокую гору. ТамОчень понравилось проведение экскурсии. Забрал водитель из отеля и мы поднялись на очень высокую гору. Там

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