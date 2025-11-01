Эта насыщенная однодневная экскурсия для тех, кто хочет почувствовать настоящий дух Таиланда. Мы отправимся в провинцию Пханг Нга, чтобы прожить день, наполненный экстримом и красотой. Вы покорите горную реку на рафтах, прокатитесь на зиплайне и квадроциклах. Дикие джунгли, древние храмы, природа без фильтров и море впечатлений — также в программе!
Что вас ожидает: Храмовый комплекс — утреннее посещение одного из живописных буддийских храмов, где можно познакомиться с культурой и традициями Таиланда. Тайская деревня в джунглях — путешествие вглубь тропиков, знакомство с местной жизнью и природой, короткий отдых перед активной частью программы. Горная река — захватывающий рафтинг протяжённостью 5 км, который подарит заряд адреналина и возможность насладиться красотой природы. Зиплайн — полёт над джунглями по канатной дороге, отличная возможность увидеть лес с высоты. Катание на квадроциклах (ATV) — динамичная поездка по пересечённой местности и джунглям. Национальный парк и водопад — прогулка по территории парка и посещение живописного водопада, где можно сделать красивые фотографии и отдохнуть на природе. Важная информация:
Обратите внимание: программа не подразумевает экскурсионной составляющей. Это активный отдых • Трансфер — детские кресла не предусмотрены • Беременным женщинам и пожилым людям поездка не рекомендуется • Дети до 5 лет не принимаются • Перед сплавом и катанием на квадроциклах проводится обязательный инструктаж русскоговорящим сотрудником, выдаётся защитная экипировка. У инструкторов есть все необходимые лицензии.
Что включено
- Услуги лизензированных инструкторов
- Активности по маршруту
- Защитная экипировка для активностей
- Трансфер на минивэне с кондиционером
- Обед
Что не входит в цену
- Входной билет в пещерный храм Суван Куха - 20 бат с человека
- Личные расходы
Ваш отель
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на 1 отзыве
Ф
Фаиль
1 ноя 2025
Отличная экскурсия, насыщенная и веселая! Всё организовано чётко — от начала до конца. Понравилось абсолютно всё: пещера с Буддой, рафтинг, квадроциклы, зиплайн и купание у водопада! хоть и не по программе, но купался со слонами! Много эмоций и красивых мест. Рекомендую!
