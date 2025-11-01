Что вас ожидает: Храмовый комплекс — утреннее посещение одного из живописных буддийских храмов, где можно познакомиться с культурой и традициями Таиланда. Тайская деревня в джунглях — путешествие вглубь тропиков, знакомство с местной жизнью и природой, короткий отдых перед активной частью программы. Горная река — захватывающий рафтинг протяжённостью 5 км, который подарит заряд адреналина и возможность насладиться красотой природы. Зиплайн — полёт над джунглями по канатной дороге, отличная возможность увидеть лес с высоты. Катание на квадроциклах (ATV) — динамичная поездка по пересечённой местности и джунглям. Национальный парк и водопад — прогулка по территории парка и посещение живописного водопада, где можно сделать красивые фотографии и отдохнуть на природе. Важная информация:

Обратите внимание: программа не подразумевает экскурсионной составляющей. Это активный отдых • Трансфер — детские кресла не предусмотрены • Беременным женщинам и пожилым людям поездка не рекомендуется • Дети до 5 лет не принимаются • Перед сплавом и катанием на квадроциклах проводится обязательный инструктаж русскоговорящим сотрудником, выдаётся защитная экипировка. У инструкторов есть все необходимые лицензии.