Этот день будет очень интересным! Вы отправитесь в магазин жемчуга, где научитесь отличать морской камень от речного, а натуральный — от подделки. Затем поедете на лодке на большую устричную ферму, где увидите, как жемчуг производят. А после посетим два небольших острова, где живут безобидные вараны и море призывает отдохнуть на тихом живописном пляже.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Такси заберёт вас из отеля и отвезёт в самый большой магазин жемчугов на Пхукете. Мы проведём по нему мини-экскурсию. Вы посмотрите на красивые украшения, узнаете о видах жемчуга и поймёте, как отличить пресноводные жемчужины от морских, а также определить подделку.

На автобусе поедем на ближайший пирс и оттуда на лодке поплывём на жемчужную ферму. Здесь детально расскажем о производстве жемчуга и познакомим вас с разными аквакультурами. Вы попробуете зелёную икру (определённый вид водорослей) и покормите больших рыб прямо с руки.

Отправимся на Кокосовый остров с красивым пляжем. Тут вы сможете покататься на квадроциклах и каяках. Или просто отдохнуть: искупаться в море и погулять по острову — на нём находится старая тайская деревня, живут безвредные вараны и растут пышные джунгли, где можно попробовать дикие розовые яблоки и тамаринд.

Дальше сядем на лодку и доберёмся до маленького островка Ранг Яй. Здесь чистое море и никогда не бывает многолюдно. Есть лежаки, бар и ресторан. Я проведу экскурсию по диким местам вглубь острова: вы увидите кокосовый лес, варанов и обезьян. Потом у вас будет свободное время, чтоб отдохнуть на тихом живописном пляже.

После отдыха вернёмся в магазин жемчуга. Здесь можно выпить хороший кофе с десертами и при желании сделать покупки. А затем закажем вам такси до отеля.

Организационные детали