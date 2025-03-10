Ферма жемчуга + Кокосовый остров + остров Ранг Яй

Увидеть самые жемчужные места Пхукета и отдохнуть на красивом пляже
Этот день будет очень интересным! Вы отправитесь в магазин жемчуга, где научитесь отличать морской камень от речного, а натуральный — от подделки. Затем поедете на лодке на большую устричную ферму, где увидите, как жемчуг производят.

А после посетим два небольших острова, где живут безобидные вараны и море призывает отдохнуть на тихом живописном пляже.
5
7 отзывов
Ферма жемчуга + Кокосовый остров + остров Ранг Яй
Ферма жемчуга + Кокосовый остров + остров Ранг Яй
Ферма жемчуга + Кокосовый остров + остров Ранг Яй
Ближайшие даты:
25
мар27
мар28
мар29
мар30
мар31
мар1
апр
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Такси заберёт вас из отеля и отвезёт в самый большой магазин жемчугов на Пхукете. Мы проведём по нему мини-экскурсию. Вы посмотрите на красивые украшения, узнаете о видах жемчуга и поймёте, как отличить пресноводные жемчужины от морских, а также определить подделку.

На автобусе поедем на ближайший пирс и оттуда на лодке поплывём на жемчужную ферму. Здесь детально расскажем о производстве жемчуга и познакомим вас с разными аквакультурами. Вы попробуете зелёную икру (определённый вид водорослей) и покормите больших рыб прямо с руки.

Отправимся на Кокосовый остров с красивым пляжем. Тут вы сможете покататься на квадроциклах и каяках. Или просто отдохнуть: искупаться в море и погулять по острову — на нём находится старая тайская деревня, живут безвредные вараны и растут пышные джунгли, где можно попробовать дикие розовые яблоки и тамаринд.

Дальше сядем на лодку и доберёмся до маленького островка Ранг Яй. Здесь чистое море и никогда не бывает многолюдно. Есть лежаки, бар и ресторан. Я проведу экскурсию по диким местам вглубь острова: вы увидите кокосовый лес, варанов и обезьян. Потом у вас будет свободное время, чтоб отдохнуть на тихом живописном пляже.

После отдыха вернёмся в магазин жемчуга. Здесь можно выпить хороший кофе с десертами и при желании сделать покупки. А затем закажем вам такси до отеля.

Организационные детали

  • В стоимость включены все транспортные расходы, услуги гида и вход на остров Ранг Яй
  • Дополнительные расходы (по желанию): лежаки (50 батов за чел.), еда, напитки и покупки, а также активности на острове (цены по запросу)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$89
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
О
10 мар 2025
Очень познавательная экскурсия. Много новой информации по аквакультуре. Восхитительные локации. Хорошая организация. Нам очень понравилось.
О
7 мар 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию!
Было интересно и взрослым и ребенку 8 лет. Очень все понравилось! Приятная экскурсия: рассказ о жемчуге, и не только, посещение аутентичного острова с прекрасным пляжем. Рекомендую!
Спасибо за прекрасную экскурсию!
Д
3 мар 2025
Всё что было написано в программе, всё было на экскурсии. Была и познавательная часть и релакс) Рекомендую к посещению.
Е
15 фев 2025
Рекомендую Сабри и данную экскурсию👍🏻Интересно и познавательно! Плюс очень приятный бонус от Сабри в виде отдыха на классном необитаемом острове
Рекомендую Сабри и данную экскурсию👍🏻Интересно и познавательно! Плюс очень приятный бонус от Сабри в виде отдыха на классном необитаемом островеРекомендую Сабри и данную экскурсию👍🏻Интересно и познавательно! Плюс очень приятный бонус от Сабри в виде отдыха на классном необитаемом островеРекомендую Сабри и данную экскурсию👍🏻Интересно и познавательно! Плюс очень приятный бонус от Сабри в виде отдыха на классном необитаемом острове
Екатерина
8 фев 2025
Это была вторая экскурсия с Сабри после слонов. Мы в восторге. Ферма жемчуга просто вау. Интересно всем, и детям, и взрослым. Не буду спойлером, это надо видеть и слышать самим.
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Сабри просто классный гид и рассказчик, который по максимуму покажет все, что может и не может). Клиентоориентированность у этого гида 200%, что очень редко встречается. Кокосовый остров тоже очень интересный, там можно как раз увидеть жизнь простой тайской деревни во всей ее самобытности и аутентичности. В общем, Сабри, спасибо и ура.

Это была вторая экскурсия с Сабри после слонов. Мы в восторге. Ферма жемчуга просто вау. ИнтересноЭто была вторая экскурсия с Сабри после слонов. Мы в восторге. Ферма жемчуга просто вау. ИнтересноЭто была вторая экскурсия с Сабри после слонов. Мы в восторге. Ферма жемчуга просто вау. ИнтересноЭто была вторая экскурсия с Сабри после слонов. Мы в восторге. Ферма жемчуга просто вау. ИнтересноЭто была вторая экскурсия с Сабри после слонов. Мы в восторге. Ферма жемчуга просто вау. Интересно
Михейкина
16 янв 2025
Спасибо большое, Сабри! Это было феерично) по счастливой случайности на экскурсии оказались только мы и получили индивидуальную экскурсию вместо групповой.
Интересно было и взрослым, и детям. Мы посмотрели весь процесс производства
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жемчуга, покормили рыбок, прокатились на лодке по безлюдным островам и купили сувениры домой.
Компания стоит доверия. Мы уже заказывали экскурсии у Сабри в Стамбуле и остались довольны. И по деньгам, и по таймингу все как было заявлено.

Спасибо большое, Сабри! Это было феерично) по счастливой случайности на экскурсии оказались только мы и получилиСпасибо большое, Сабри! Это было феерично) по счастливой случайности на экскурсии оказались только мы и получилиСпасибо большое, Сабри! Это было феерично) по счастливой случайности на экскурсии оказались только мы и получилиСпасибо большое, Сабри! Это было феерично) по счастливой случайности на экскурсии оказались только мы и получилиСпасибо большое, Сабри! Это было феерично) по счастливой случайности на экскурсии оказались только мы и получилиСпасибо большое, Сабри! Это было феерично) по счастливой случайности на экскурсии оказались только мы и получили
Елена
9 янв 2025
Отличная экскурсия для тех кому интересно что-то новое. На ферме показали:все этапы формирования жемчуга (выскакивали крабы, паучки, паразиты из раковины-было очень удивительно, как прикрепляют материал для выращивания жемчуга, сама попробовала
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чистить раковину-очень тяжело и тд); научили отличать от подделки; показали и дали попробовать
водоросли в виде икринок- настоящая кладезь йода; посмотрели и покормили королевских и других рыб. Сын 7 лет подружился с местным мальчиком, потом очень долго прощались. Рекомендую всем на 100%

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