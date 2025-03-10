А после посетим два небольших острова, где живут безобидные вараны и море призывает отдохнуть на тихом живописном пляже.
Описание экскурсии
Такси заберёт вас из отеля и отвезёт в самый большой магазин жемчугов на Пхукете. Мы проведём по нему мини-экскурсию. Вы посмотрите на красивые украшения, узнаете о видах жемчуга и поймёте, как отличить пресноводные жемчужины от морских, а также определить подделку.
На автобусе поедем на ближайший пирс и оттуда на лодке поплывём на жемчужную ферму. Здесь детально расскажем о производстве жемчуга и познакомим вас с разными аквакультурами. Вы попробуете зелёную икру (определённый вид водорослей) и покормите больших рыб прямо с руки.
Отправимся на Кокосовый остров с красивым пляжем. Тут вы сможете покататься на квадроциклах и каяках. Или просто отдохнуть: искупаться в море и погулять по острову — на нём находится старая тайская деревня, живут безвредные вараны и растут пышные джунгли, где можно попробовать дикие розовые яблоки и тамаринд.
Дальше сядем на лодку и доберёмся до маленького островка Ранг Яй. Здесь чистое море и никогда не бывает многолюдно. Есть лежаки, бар и ресторан. Я проведу экскурсию по диким местам вглубь острова: вы увидите кокосовый лес, варанов и обезьян. Потом у вас будет свободное время, чтоб отдохнуть на тихом живописном пляже.
После отдыха вернёмся в магазин жемчуга. Здесь можно выпить хороший кофе с десертами и при желании сделать покупки. А затем закажем вам такси до отеля.
Организационные детали
- В стоимость включены все транспортные расходы, услуги гида и вход на остров Ранг Яй
- Дополнительные расходы (по желанию): лежаки (50 батов за чел.), еда, напитки и покупки, а также активности на острове (цены по запросу)
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$89
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Было интересно и взрослым и ребенку 8 лет. Очень все понравилось! Приятная экскурсия: рассказ о жемчуге, и не только, посещение аутентичного острова с прекрасным пляжем. Рекомендую!
Интересно было и взрослым, и детям. Мы посмотрели весь процесс производства