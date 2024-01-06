Многогранный Пхукет: откройте любимый остров по-новому
Смотровая Black Rock, пляж Януи с возможностью покататься на сапах и другие места
Я хочу показать вам другой Пхукет. Тот, до которого добирается не каждый путешественник. Вы подниметесь на природную смотровую — Black Rock, преодолев путь через тропические джунгли. А также на рукотворную — башню Кхао Кхад.
Вам предстоит не только полюбоваться видами, но и отдохнуть на живописном пляже Януи, где при хорошей погоде можно поплавать на сапах или каяках.
Black Rock. Обзорная и самая высокая локация на юге острова. Нам придётся подняться в гору по протоптанной тропинке сквозь тропические джунгли. Около 200 метров в пути — и мы на месте! Волшебные виды станут для вас наградой.
Пляж Януи. Редко путешественники посещают его самостоятельно. Интересен своей необычной формой: две линии пляжа соединяются между собой под углом 90° через песчаную косу, которая упирается в скалу. Также этот пляж — единственное место на острове, где можно поплавать с масками и понаблюдать за морскими обитателями. Если позволит погода, то мы с вами возьмём в аренду каяки или сапы.
Кхао Кхад. Смотровая башня и очень недооцененное место среди гостей острова. После лёгкого подъёма вы насладитесь панорамой 360°: рассмотрите плавучие домики морских цыган, заполненную яхтами, катамаранами и рыбацкими лодками бухту Чалонг, а также когда-то очень популярную бухту Пхукет.
Бывшая крокодиловая ферма. Если захотите, заедем на ферму, которая перестала полноценно функционировать из-за пандемии. Здесь до сих пор можно посмотреть на крокодилов, за которыми ухаживает смотритель. Это бесплатно, но нужно купить еду для животных, который вы сможете скормить им с помощью импровизированной удочки.
Организационные детали
Я заберу вас из удобного вам места на Пхукете и по окончании отвезу обратно
Экскурсия проходит на легковом автомобиле (не старше 10 лет) с кондиционером
Дополнительные расходы (по желанию)
Аренда каяка или сапа — 100–200 батов
Крокодиловая ферма, корм — 100–200 батов
Надевайте удобную закрытую обувь для подъёма на Black Rock, а также не забудьте головной убор и купальные принадлежности.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 342 туристов
Меня зовут Роман, я из Беларуси. Путешествуя по Европе, я всегда мечтал побывать в Азии — и вот моя мечта осуществилась! Пхукет стал моим новым домом, я сразу же влюбился читать дальшеуменьшить
в этот волшебный и такой разный остров, в его сочную зелень, тёплое море и доброжелательных жителей. Перебрался на Пхукет вместе с семьёй чуть больше 2 лет назад. Примерно столько же занимаюсь морскими и наземными экскурсиями на этом чудесном острове. Мои интересы — это семья, путешествия (Швейцария, Италия, Германия, Польша, Нидерланды, Грузия, Кипр и др.), спорт (регби, кроссфит, футбол, волейбол). В свободное время играю на гитаре и работаю с деревом. На экскурсии со мной будет легко и непринуждённо, так как моими приоритетами являются атмосфера и позитивный настрой)
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марьяна
Роман показал Пхукет с разных сторон. Очень понравились смотровые площадки, они обычно были безлюдны, при этом виды потрясающие. Симпатичный пляж Януй, где отлично покатались на катке с видом на интересный читать дальшеуменьшить
остров. В целом маршрут оказался удачным, при этом он сильно отличался от заявленного, что хорошо, если вы хотите участвовать в планировании маршрута и менять его по ходу дела. Не стоит ожидать именно экскурсии, скорее прогулка с хорошим знакомым по интересным местам.
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