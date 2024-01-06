Я хочу показать вам другой Пхукет. Тот, до которого добирается не каждый путешественник. Вы подниметесь на природную смотровую — Black Rock, преодолев путь через тропические джунгли. А также на рукотворную — башню Кхао Кхад. Вам предстоит не только полюбоваться видами, но и отдохнуть на живописном пляже Януи, где при хорошей погоде можно поплавать на сапах или каяках.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Black Rock. Обзорная и самая высокая локация на юге острова. Нам придётся подняться в гору по протоптанной тропинке сквозь тропические джунгли. Около 200 метров в пути — и мы на месте! Волшебные виды станут для вас наградой.

Пляж Януи. Редко путешественники посещают его самостоятельно. Интересен своей необычной формой: две линии пляжа соединяются между собой под углом 90° через песчаную косу, которая упирается в скалу. Также этот пляж — единственное место на острове, где можно поплавать с масками и понаблюдать за морскими обитателями. Если позволит погода, то мы с вами возьмём в аренду каяки или сапы.

Кхао Кхад. Смотровая башня и очень недооцененное место среди гостей острова. После лёгкого подъёма вы насладитесь панорамой 360°: рассмотрите плавучие домики морских цыган, заполненную яхтами, катамаранами и рыбацкими лодками бухту Чалонг, а также когда-то очень популярную бухту Пхукет.

Бывшая крокодиловая ферма. Если захотите, заедем на ферму, которая перестала полноценно функционировать из-за пандемии. Здесь до сих пор можно посмотреть на крокодилов, за которыми ухаживает смотритель. Это бесплатно, но нужно купить еду для животных, который вы сможете скормить им с помощью импровизированной удочки.

Организационные детали

Я заберу вас из удобного вам места на Пхукете и по окончании отвезу обратно

Экскурсия проходит на легковом автомобиле (не старше 10 лет) с кондиционером

Дополнительные расходы (по желанию)

Аренда каяка или сапа — 100–200 батов

Крокодиловая ферма, корм — 100–200 батов

Надевайте удобную закрытую обувь для подъёма на Black Rock, а также не забудьте головной убор и купальные принадлежности.