Смотровая Black Rock, пляж Януи с возможностью покататься на сапах и другие места
Вам предстоит не только полюбоваться видами, но и отдохнуть на живописном пляже Януи, где при хорошей погоде можно поплавать на сапах или каяках.
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Описание
Что вас ожидает
Black Rock. Обзорная и самая высокая локация на юге острова. Нам придётся подняться в гору по протоптанной тропинке сквозь тропические джунгли. Около 200 метров в пути — и мы на месте! Волшебные виды станут для вас наградой.
Пляж Януи. Редко путешественники посещают его самостоятельно. Интересен своей необычной формой: две линии пляжа соединяются между собой под углом 90° через песчаную косу, которая упирается в скалу. Также этот пляж — единственное место на острове, где можно поплавать с масками и понаблюдать за морскими обитателями. Если позволит погода, то мы с вами возьмём в аренду каяки или сапы.
Кхао Кхад. Смотровая башня и очень недооцененное место среди гостей острова. После лёгкого подъёма вы насладитесь панорамой 360°: рассмотрите плавучие домики морских цыган, заполненную яхтами, катамаранами и рыбацкими лодками бухту Чалонг, а также когда-то очень популярную бухту Пхукет.
Бывшая крокодиловая ферма. Если захотите, заедем на ферму, которая перестала полноценно функционировать из-за пандемии. Здесь до сих пор можно посмотреть на крокодилов, за которыми ухаживает смотритель. Это бесплатно, но нужно купить еду для животных, который вы сможете скормить им с помощью импровизированной удочки.
Организационные детали
- Я заберу вас из удобного вам места на Пхукете и по окончании отвезу обратно
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле (не старше 10 лет) с кондиционером
Дополнительные расходы (по желанию)
- Аренда каяка или сапа — 100–200 батов
- Крокодиловая ферма, корм — 100–200 батов
Надевайте удобную закрытую обувь для подъёма на Black Rock, а также не забудьте головной убор и купальные принадлежности.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.