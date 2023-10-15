Многогранный Пхукет: откройте любимый остров по-новому

Смотровая Black Rock, пляж Януи с возможностью покататься на сапах и другие места

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Я хочу показать вам другой Пхукет. Тот, до которого добирается не каждый путешественник. Вы подниметесь на природную смотровую — Black Rock, преодолев путь через тропические джунгли. А также на рукотворную — башню Кхао Кхад.

Вам предстоит не только полюбоваться видами, но и отдохнуть на живописном пляже Януи, где при хорошей погоде можно поплавать на сапах или каяках.
Многогранный Пхукет: откройте любимый остров по-новому
Многогранный Пхукет: откройте любимый остров по-новому
Многогранный Пхукет: откройте любимый остров по-новому
Многогранный Пхукет: откройте любимый остров по-новому
Многогранный Пхукет: откройте любимый остров по-новому
Многогранный Пхукет: откройте любимый остров по-новому
Многогранный Пхукет: откройте любимый остров по-новому
Многогранный Пхукет: откройте любимый остров по-новому
Многогранный Пхукет: откройте любимый остров по-новому
Многогранный Пхукет: откройте любимый остров по-новому
Многогранный Пхукет: откройте любимый остров по-новому
Многогранный Пхукет: откройте любимый остров по-новому
Многогранный Пхукет: откройте любимый остров по-новому
Многогранный Пхукет: откройте любимый остров по-новому
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Black Rock. Обзорная и самая высокая локация на юге острова. Нам придётся подняться в гору по протоптанной тропинке сквозь тропические джунгли. Около 200 метров в пути — и мы на месте! Волшебные виды станут для вас наградой.

Пляж Януи. Редко путешественники посещают его самостоятельно. Интересен своей необычной формой: две линии пляжа соединяются между собой под углом 90° через песчаную косу, которая упирается в скалу. Также этот пляж — единственное место на острове, где можно поплавать с масками и понаблюдать за морскими обитателями. Если позволит погода, то мы с вами возьмём в аренду каяки или сапы.

Кхао Кхад. Смотровая башня и очень недооцененное место среди гостей острова. После лёгкого подъёма вы насладитесь панорамой 360°: рассмотрите плавучие домики морских цыган, заполненную яхтами, катамаранами и рыбацкими лодками бухту Чалонг, а также когда-то очень популярную бухту Пхукет.

Бывшая крокодиловая ферма. Если захотите, заедем на ферму, которая перестала полноценно функционировать из-за пандемии. Здесь до сих пор можно посмотреть на крокодилов, за которыми ухаживает смотритель. Это бесплатно, но нужно купить еду для животных, который вы сможете скормить им с помощью импровизированной удочки.

Организационные детали

  • Я заберу вас из удобного вам места на Пхукете и по окончании отвезу обратно
  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле (не старше 10 лет) с кондиционером

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Аренда каяка или сапа — 100–200 батов
  • Крокодиловая ферма, корм — 100–200 батов

Надевайте удобную закрытую обувь для подъёма на Black Rock, а также не забудьте головной убор и купальные принадлежности.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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