Максимальная вместимость: 6 гостей + 6 чемоданов.

Оплата происходит полностью за машину, не за человека.

В аэропорту вас встречают с табличкой на выходе из терминала, помогают загрузить чемоданы и с комфортом отвозят в отель.

Комфортная поездкаПрилетая на отдых на остров Пхукет больше не нужно судорожно искать такси или ждать большую группу и ехать на групповом трансфере — теперь доступна услуга индивидуального трансфера на острове Пхукет! На вместительном и комфортабельном микроавтобусе вы сможете добраться до своего отеля. Профессиональный водитель обеспечит вам аккуратное передвижение и своевременную доставку к месту назначения. Организационные детали• Встречаем гостей на комфортном микроавтобусе Toyota Commuter.