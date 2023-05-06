Индивидуальный трансфер из аэропорта Пхукета до отеля на Пхукете

Описание
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Ответы на вопросы
Вам больше не придется вылавливать такси или ехать с группой незнакомых людей — мы предоставляем вам услугу индивидуального трансфера по острову Пхукет! На вместительном микроавтобусе аккуратный водитель заберет вас из аэропорта и своевременно доставит до вашего отеля. Внутри нашего транспорта может разместиться до 6 человек со своим багажом.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Пхукета до отеля на Пхукете
Индивидуальный трансфер из аэропорта Пхукета до отеля на Пхукете
Индивидуальный трансфер из аэропорта Пхукета до отеля на Пхукете
Индивидуальный трансфер из аэропорта Пхукета до отеля на Пхукете
Индивидуальный трансфер из аэропорта Пхукета до отеля на Пхукете
Индивидуальный трансфер из аэропорта Пхукета до отеля на Пхукете
Ближайшие даты:
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
11
мая
12
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Комфортная поездкаПрилетая на отдых на остров Пхукет больше не нужно судорожно искать такси или ждать большую группу и ехать на групповом трансфере — теперь доступна услуга индивидуального трансфера на острове Пхукет! На вместительном и комфортабельном микроавтобусе вы сможете добраться до своего отеля. Профессиональный водитель обеспечит вам аккуратное передвижение и своевременную доставку к месту назначения. Организационные детали• Встречаем гостей на комфортном микроавтобусе Toyota Commuter.
  • Максимальная вместимость: 6 гостей + 6 чемоданов.
  • Оплата происходит полностью за машину, не за человека.
  • В аэропорту вас встречают с табличкой на выходе из терминала, помогают загрузить чемоданы и с комфортом отвозят в отель.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный комфортный микроавтобус
  • Питьевая вода
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорта Пхукета
Завершение: отель на Пхукете
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • После бронирования мы пришлем вам ваучер на трансфер
  • По которому вас и будет забирать водитель. Пожалуйста
  • При бронировании укажите все типы способа связи с вами
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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