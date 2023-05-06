Вам больше не придется вылавливать такси или ехать с группой незнакомых людей — мы предоставляем вам услугу индивидуального трансфера по острову Пхукет! На вместительном микроавтобусе аккуратный водитель заберет вас из аэропорта и своевременно доставит до вашего отеля. Внутри нашего транспорта может разместиться до 6 человек со своим багажом.
Ближайшие даты:
6
мая
мая
7
мая
мая
8
мая
мая
9
мая
мая
10
мая
мая
11
мая
мая
12
мая
мая
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Комфортная поездкаПрилетая на отдых на остров Пхукет больше не нужно судорожно искать такси или ждать большую группу и ехать на групповом трансфере — теперь доступна услуга индивидуального трансфера на острове Пхукет! На вместительном и комфортабельном микроавтобусе вы сможете добраться до своего отеля. Профессиональный водитель обеспечит вам аккуратное передвижение и своевременную доставку к месту назначения. Организационные детали• Встречаем гостей на комфортном микроавтобусе Toyota Commuter.
- Максимальная вместимость: 6 гостей + 6 чемоданов.
- Оплата происходит полностью за машину, не за человека.
- В аэропорту вас встречают с табличкой на выходе из терминала, помогают загрузить чемоданы и с комфортом отвозят в отель.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный комфортный микроавтобус
- Питьевая вода
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: аэропорта ПхукетаЗавершение: отель на Пхукете
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- После бронирования мы пришлем вам ваучер на трансфер
- По которому вас и будет забирать водитель. Пожалуйста
- При бронировании укажите все типы способа связи с вами
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Пхукета
Индивидуальная
5 часов
Семейные приключения на Пхукете
Подружиться с тиграми, слонами, птицами и обезьянами в парках, а также увидеть Биг Будду
у вашего отеля, виллы или в другом удобном вам мес...
Сегодня
Завтра
6 мая
7 мая
$160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Пхукет для новичков
Разобраться в мифах и реалиях Таиланда на насыщенной автопрогулке по главным местам острова
возле вашего отеля
7 мая
9 мая
10 мая
11 мая
265$199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Аутентичный Пхукет: экскурсия на мотобайках
Гора обезьян, трущобы морских цыган, цветные улицы Пхукет-тауна и небанальные обзорные площадки
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
6 мая
7 мая
$110 за человека
Заказать
Дата и количество участников выбирается при бронировании