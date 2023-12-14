Предлагаем вам воспользоваться услугами частного трансфера на Пхукете — наше комфортабельное авто доставит вас в любую точку острова и за его пределы.
Вам нет нужды беспокоиться, как добраться до запланированной локации, — все детали поездки обсуждаются. Трансфер возможен ежедневно в любое время за почасовую оплату.
Вам нет нужды беспокоиться, как добраться до запланированной локации, — все детали поездки обсуждаются. Трансфер возможен ежедневно в любое время за почасовую оплату.
Ближайшие даты:
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Описание
О трансфереЧтобы ваше пребывание на Пхукете и передвижение по острову были максимально комфортными, предлагаю воспользоваться услугами нашего трансфера. Мы доставим вас в любую точку на острове и за его пределы на комфортабельном семиместном автомобиле. Важно знать• Вас будет сопровождать русскоговорящий гид.
- Трансфер возможен ежедневно и в любое время.
- Стоимость почасовая — 850 бат/час.
ежедневно в любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отельЗавершение: Доставим в отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в любое времяЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- 850 бат/час
- Все детали поездки обсуждаются
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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