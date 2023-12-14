Трансфер по острову и за его пределы

Индивидуальный трансфер на Пхукете
Предлагаем вам воспользоваться услугами частного трансфера на Пхукете — наше комфортабельное авто доставит вас в любую точку острова и за его пределы.

Вам нет нужды беспокоиться, как добраться до запланированной локации, — все детали поездки обсуждаются. Трансфер возможен ежедневно в любое время за почасовую оплату.
Трансфер по острову и за его пределы
Трансфер по острову и за его пределы
Трансфер по острову и за его пределы
Трансфер по острову и за его пределы
Трансфер по острову и за его пределы
Трансфер по острову и за его пределы
Ближайшие даты:
14
дек
15
дек
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Описание

О трансфере

Чтобы ваше пребывание на Пхукете и передвижение по острову были максимально комфортными, предлагаю воспользоваться услугами нашего трансфера. Мы доставим вас в любую точку на острове и за его пределы на комфортабельном семиместном автомобиле. Важно знать• Вас будет сопровождать русскоговорящий гид.
  • Трансфер возможен ежедневно и в любое время.
  • Стоимость почасовая — 850 бат/час.

ежедневно в любое время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Доставим в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в любое время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • 850 бат/час
  • Все детали поездки обсуждаются
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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