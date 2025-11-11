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простой трансфер туда или обратно в аэропорт.

Это маршрут из одной точки в другую, с ожиданием, потом Вы планировали заехать в магазин, потом в конечный пункт назначения.

Мы согласовали маршрут и я нашёл для Вас максимально выгодный трансфер, а именно 100 евро за 4 часа с ожиданием, и большим автомобилем Тойота Коммутер (минивен на 8 мест).

Бензин оплачивается отдельно, о чём я сразу Вас предупредил.

Машина такого класса, и на 4 часа стоит 60 долларов в час, это сильно отличается от 100 долларов за 4 часа, которые заплатили Вы.

За несколько дней до начала трансфера, Вы спрашивали можете ли Вы изменить маршрут, и хотя маршрут был согласован мы без изменения стоимости договорились с водителем.

Это к тому, что Ваш сегодняшний маршрут был достаточно гибким, и в итоге Вы всё успели посетить.

Сегодня утром в связи с семейными обстоятельствами, водитель таец не приехал в назначенное время, и понимая свою ответственность я в течении часа организовал другую такую же машину.

Это не моя вина, но моя ответственность.

В это же самое время перевел Вам на сбербанк 3000 рублей, в качестве компенсации за потерянный час ожидания.

В случае сегодняшнего форс мажора, я мог вернуть полную сумму оплаты и отменить трансфер и услуга не была бы оказана, но понимая Ваши планы на этот день, я сделал всё чтобы Ваш день не был испорчен из-за этой накладки по времени.

Что касается «посредника» — мы работаем на рынке Таиланда 25 лет, все водители тайцы имеют лицензию, русскоговорящие водители не могут работать в Таиланде по закону.