Индивидуальный трансфер — идеальное решение для тех, кто ценит пунктуальность, спокойствие, надёжность и безопасность.
Наш профессиональный дружелюбный водитель встретит вас с именной табличкой, поможет с багажом и привезёт в указанное место за фиксированную цену. Обещаем, что всё пройдет на высшем уровне!
Наш профессиональный дружелюбный водитель встретит вас с именной табличкой, поможет с багажом и привезёт в указанное место за фиксированную цену. Обещаем, что всё пройдет на высшем уровне!
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
В любое время дня и ночи мы организуем для вас индивидуальную встречу, поможем с багажом и с комфортом доставим по указанному адресу. Все наши водители владеют русским языком, прекрасно знают город и особенности местного движения. Они выберут оптимальный путь до вашего отеля с учетом актуальной дорожной ситуации. Мы продумали всё, чтобы у вас остались самые лучшие впечатления о поездке!
Организационные детали
На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — не менее, чем за 48 часов до встречи организатору онлайн переводом на карту Сбербанка, банка Европы, банка Таиланда или через платёжную систему PayPAl.
- При отмене бронирования с вашей стороны не менее, чем за 48 часов, мы полностью вернём предоплату. При отмене бронирования за 24-47 часов мы вернём вам 50% предоплаты. При отмене бронирования менее, чем за 24 часа, предоплата не возвращается.
- Мы осуществляем трансферы круглосуточно на комфортабельных седанах и минивэнах
- После бронирования, пожалуйста, сообщите нам информацию о рейсе, название отеля, ваши имя и фамилию
- Если вам нужно детское кресло или вы хотите перевезти крупногабаритный багаж, сообщите об этом, пожалуйста, заранее (минимум за сутки)
- Помимо трансферов до/из аэропорта, также предлагаем услуги бордеррана и поездки по другим маршрутам. Подробности уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 167 туристов
Осуществляем трансферы во всех городах мира, а также проводим экскурсии с индивидуальными программами для искушённых туристов. Новые автомобили, седаны, минивэны, джипы, автобусы. Имеются детские кресла, питьевая вода, доступ к wi-fi. Русскоговорящие гиды и водители работают круглосуточно для ваших заказов.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Отличная организация, хорошая машина, вежливый водитель.
Большое спасибо.
Большое спасибо.
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К
Трансфер отличный!
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M
Не стоит заказывать трансфер у данного посредника. Мы прождали трансфер 1,5 часа. Весь маршрут был нарушен.
Антон
Ответ организатора:
Лидия, Вы когда заказывали трансфер для 3 человек, сразу указали, что Вам нужна машина на 4 часа.
То есть это не
То есть это не
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Входит в следующие категории Пхукета
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