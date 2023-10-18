Индивидуальный трансфер — идеальное решение для тех, кто ценит пунктуальность, спокойствие, надёжность и безопасность. Наш профессиональный дружелюбный водитель встретит вас с именной табличкой, поможет с багажом и привезёт в указанное место за фиксированную цену. Обещаем, что всё пройдет на высшем уровне!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

В любое время дня и ночи мы организуем для вас индивидуальную встречу, поможем с багажом и с комфортом доставим по указанному адресу. Все наши водители владеют русским языком, прекрасно знают город и особенности местного движения. Они выберут оптимальный путь до вашего отеля с учетом актуальной дорожной ситуации. Мы продумали всё, чтобы у вас остались самые лучшие впечатления о поездке!

Организационные детали