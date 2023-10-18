Трансфер в пределах острова Пхукет

Добраться до отеля с комфортом: на современном автомобиле с русскоговорящим водителем

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Индивидуальный трансфер — идеальное решение для тех, кто ценит пунктуальность, спокойствие, надёжность и безопасность.

Наш профессиональный дружелюбный водитель встретит вас с именной табличкой, поможет с багажом и привезёт в указанное место за фиксированную цену. Обещаем, что всё пройдет на высшем уровне!
Трансфер в пределах острова Пхукет
Трансфер в пределах острова Пхукет
Трансфер в пределах острова Пхукет
Трансфер в пределах острова Пхукет
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

В любое время дня и ночи мы организуем для вас индивидуальную встречу, поможем с багажом и с комфортом доставим по указанному адресу. Все наши водители владеют русским языком, прекрасно знают город и особенности местного движения. Они выберут оптимальный путь до вашего отеля с учетом актуальной дорожной ситуации. Мы продумали всё, чтобы у вас остались самые лучшие впечатления о поездке!

Организационные детали

  • Мы осуществляем трансферы круглосуточно на комфортабельных седанах и минивэнах
  • После бронирования, пожалуйста, сообщите нам информацию о рейсе, название отеля, ваши имя и фамилию
  • Если вам нужно детское кресло или вы хотите перевезти крупногабаритный багаж, сообщите об этом, пожалуйста, заранее (минимум за сутки)
  • Помимо трансферов до/из аэропорта, также предлагаем услуги бордеррана и поездки по другим маршрутам. Подробности уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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